Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok - страница 4
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... Вы не можете раздавать простаивающие ядра! НЕ МОЖЕТЕ! Вы можете раздавать только РАБОТАЮЩИЕ ядра.
А Вы понимаете о чем я говорю ? Ваши ядра ВСЕГДА загружены на 80% ? на 100% ? включили машину - и получили 80% загрузки всех ядер с момента включения до момента выключения ?
большую часть времени пока работает машина наблюдается такая картина.
Я не любитель считать чужие деньги, но Вы можете это сделать если хочется. Сделать это очень просто, попробуйте погонять в облаке какой нибудь советник, посмотрите сколько спишут у Вас со счета, посмотрите сколько задач было выполнено для Вашего советника, а затем с этими цифрами сходите на станицу облака и посмотрите, сколько всего было выполнено задач. Вы очень сильно наверное удивитесь, но получаться цифры с 6-7 нулями. И это деньги заплаченные пользователями и раздающими свои ядра (то что раздающие получили в оплату - меньше чем они затратили на электроэнергию, поэтому получается, что они заплатили со своего кармана). И того, потребители платят, раздающие платят, а зарабатывает кто? Так кому Вы раздаёте свои ядра? Считайте Юра, считайте, это очень полезный навык на поприще трейдинга. По крайней мере нужно уметь считать свои деньги, когда несёте деньги в благотворительный фонд убедитесь, что отнесли деньги тем кому они нужны, а не тем кто устроил фонд (сабантуй).
Вы не заинтересованы в том что бы MQ расширялась , нанимала на работу новых людей , увеличивала и улучшала сервисы, наращивала ресурсы, развивала терминалы MT4/MT5 ( на котором кстати вы торгуете ) развивала язык MQL.
Основная причина именно в нежелании дать заработать фирме MQ , ваша позиция понятна.
Нет, это ж надо додуматься до такого разводилова "Раздавайте свои ядра, они всё равно простаивают!".... Ахренеть... Это всё равно что сказать "У Вас лишние деньги, несите их мне! А чо не несёте? - Жаба душит что ли?"
Тихо тихо не надо взрываться как ядерная флудо - бомба на 15 страниц, Андрей, сегодня суббота, сходите в парк.
А Вы понимаете о чем я говорю ? Ваши ядра ВСЕГДА загружены на 80% ? на 100% ? включили машину - и получили 80% загрузки всех ядер с момента включения до момента выключения ?
большую часть времени пока работает машина наблюдается такая картина.
Тихо тихо не надо взрываться как ядерная флудо - бомба на 15 страниц, Андрей, сегодня суббота, сходите в парк.
Юрий, хорошь втирать пургу! В то время, когда Ваши ядра простаивают, Вы не платите никому! Вы не можете раздавать простаивающие ядра никому, они никому не нужны в простаивающем состоянии. Но в то время, когда ядра работают, Вы начинаете платить, а сдавая в облако Вы начинаете оплачивать то, что кто пользуется Вашими ядрами. И ладно если бы кто то бесплатно пользовался, так нет же, они тоже платят! - поэтому Ваш филантропизм бессмыслен.
Ну как же не плачу, в этом мире практически все как то оплачивается напрямую или косвенно, машина работает, ЖКХ получает за электроэнергию.
Вы как видно очень хорошо считаете, Вам бы ЖКХ в России возглавить. Причем возможно от этого была бы польза.
Так Вы именно это и говорите, когда вещаете про "простаивающие ядра".
:-)) в парк не захотели , а жаль, там намого лучше - чем сидеть в душной комнате.
У меня комп слишком слабый. Отдавать - не имеет смысла, все равно не возьмут...
А вот это правильная позиция!
Вы не заинтересованы в том что бы MQ расширялась , нанимала на работу новых людей , увеличивала и улучшала сервисы, наращивала ресурсы, развивала терминалы MT4/MT5 ( на котором кстати вы торгуете ) развивала язык MQL.
Основная причина именно в нежелании дать заработать фирме MQ , ваша позиция понятна.
Ну так и говорите прямо! Скажите "ребят, давайте скинемся на расширение и развитие MQ!". Это именно то что говорите, не надо втирать про "проставиающие ядра". Или давайте увеличим комиссию на услуги, сейчас комиссия во всех сервисах 20%, пусть будет 80%, кто не согласен? - Жаба давит?
Юра, идите возвращайте 80% от заработанного во фрилансе в кошелёк MQ и не морочьте людям голову. Филантропия это хорошо, но только тогда, когда без обмана и юления вокруг своей оси.