Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok - страница 10
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не понятно, а какой механизм делил поровну ?
было вроде так
Сами агенты. Это же не тупые генераторы портов, это вполне себе интеллектуальные единицы в сети.
Повторюсь, говорю то, что осталось в памяти с тех пор, а осталось не много о штуках которые мы проворачивали. Нужно пробовать создавать VPN и думать дальше, а сейчас это только пустая болтовня.
Сами агенты. Это же не тупые генераторы портов, это вполне себе интеллектуальные единицы в сети.
Повторюсь, говорю то, что осталось в памяти с тех пор, а осталось не много о штуках которые мы проворачивали. Нужно пробовать создавать VPN и думать дальше, а сейчас это только пустая болтовня.
да ? неужели ? Вы Андрей уверены , что агенты общаются между собой и распределяют задачу ? А может если проявить некую смекалку и сообразительность, придет понимание , что этим занимается MQL5 Cloud Network, который в случае локального использования агентов как раз не работает.
Вообще то я говорю о том, что щупал на практике...
да ? неужели ? Вы Андрей уверены , что агенты общаются между собой и распределяют задачу ? А может если проявить некую смекалку и сообразительность, придет понимание , что этим занимается MQL5 Cloud Network, который в случае локального использования агентов как раз не работает.
Вообще то я говорю о том, что щупал на практике...
Ну и как, щупал на практике VPN компанию агентов? Как я понял, Вы щупали только агентов в локальной сети.
да именно агентов локальной сети. Описывал , что просто группа энтузиастов обменялась своими адресами и портами конкретных агентов.
Агенты сами по себе - стоят с открытым портом и просто ждут команду , они не общаются между собой и не могут распределять задачу, этим занимается облако.
Вот к примеру есть три облака и понятно можно заюзать все три доступных облака, а можно включить конкретно одно или несколько.
И уже именно облако направит команды , да еще и с выбором по PR , к свободным агентам. И никак не агенты решают от кого и что принимать.
А Вы говорите об одном VPN соединении , куда ? к управляемому облаку агентов ? кем управляемому ?
Какой механизм на VPN сервере и как распределяет ?
Какой механизм на VPN сервере и как распределяет ?
сказал же, не помню я! пробовать надо, вспоминать как всё делалось. может кто то откликнется из тех, кто организовывал сеть VPN, а я только разавал ядра и делал оптимизацию, техпических деталей не знаю.
сказал же, не помню я! пробовать надо, вспоминать как всё делалось. может кто то откликнется из тех, кто организовывал сеть VPN, а я только разавал ядра и делал оптимизацию, техпических деталей не знаю.
Вот теперь понятней, если ходить не к облаку - то можно ходить только к конкретному ядру или ядрам , и они должны быть в списке, и это локальный список.
А цепляясь к MQL5 CLOUD NETWORK Вы даже не знаете сколько ядер выполняет вашу задачу , по сути эта субстанция и занимается распределением и выбором ядер.
Я сильно сомневаюсь , что кто то написал аналог MQL5 CLOUD NETWORK и через VPN смог организовать свое облако.
давайте расчет подкрепим реальными данными
PR от 120-126 , прогоны , и сумма
Ну и расчеты у вас.
Andrey Dik вбросил дичь "продают вам втридорога, а выкупают в десятки раз дешевле" и никто не задался реальными вопросами. Формула расчета ресурсов/цены единая для всех, базируется на универсальной единице мощности и описана на сайте клауда в вопросах и ответах.
Еще большая дичь - это думать, что какая-то комиссия может окупить стоимость нашего клауда. Там даже если комиссию сделать 1000% от цены заказов, никогда не окупим затрат на эту систему.
Это сугубо дотационный сервис, который дает покупателям огромное преимущество в скорости расчетов и экономию денег. Именно так: и скорость и экономию денег одновременно. Надо только реально посчитать полученное и произведенную вами оплату, чтобы увидеть:
Нежелание использовать клаудную сеть в следующих причинах:
Ну и расчеты у вас.
Andrey Dik вбросил дичь "продают вам втридорога, а выкупают в десятки раз дешевле" и никто не задался реальными вопросами. Формула расчета ресурсов/цены единая для всех, базируется на универсальной единице мощности и описана на сайте клауда в вопросах и ответах.
Еще большая дичь - это думать, что какая-то комиссия может окупить стоимость нашего клауда. Там даже если комиссию сделать 1000% от цены заказов, никогда не окупим затрат на эту систему.
Это сугубо дотационный сервис, который дает покупателям огромное преимущество в скорости расчетов и экономию денег. Именно так: и скорость и экономию денег одновременно. Надо только реально посчитать полученное и произведенную вами оплату, чтобы увидеть:
Нежелание использовать клаудную сеть в следующих причинах:
Ренат, раз Вы снова реагируете на эту тему, то может дати ответ:
1. Комиссия 10% или уже иная?
2. Почему Вы не хотите учесть в своей формуле время требуемое для оптимизации - затребованную единицу мощности в час?
3. Очень прошу дать правильный расчет, сравнения загрузки пк с рейтингом 100 в течении года и аналогичным истребованием ресурсов из клауда - сколько это будет стоить? Судя по формуле, цена не должна же меняться, верно?
Вы же видите, что клауд простаивает, люди не могут продать свои ресурсы - логично же, что цена высока. В п. 2 я предлагаю дать возможность пользователю истребовать часть ресурсов, с логикой - чем дольше(медленней) оптимизация, тем она дешевле.
между прочим не все так просто , вот свежие данные. Кто то вчера погонял оптимизацию в облаке, а облако подключило всего 3 ядра моей машины, жаль что не все 8.
Целых 10 центов, оптимизация шла 33 минуты на 3 ядрах , блин хочу что бы мои ядра всегда попадали в работу.
Простой , но уже не кривой расчет, показывает, если 3 ядра будет молотить 24 часа не вынимая, то мы получим 24*60=1440 минут в сутках,
1440/33 = 43.64 , 43 * 0.10 = 4.30$ в день, итого это 258 руб по курсу 60р за 1$ .
Заостряю внимание , 4.30$ в сутки - выдают только 3 ядра!
Осталось высчитать расходы именно 3 ядер по электричеству, с учетом разумеется того, что машина стоит совсем не только ради MQL5 CLOUD NETWORK, а просто попутно отдает простаивающие ядра.
Andrey Dik:
"Мы использовали Ваши ядра, за это мы заплатим Вам 1 цент из 10 долларов которые мы заработали. Не забудьте добавить к этой сумме своих денег и сходить оплатить электроэнергию за отчетный период, иначе Вам отключат свет и мы не сможем далее иметь удовольствия зарабатывать на Ваших ядрах. Спасибо что Вы снами!".
...
Если мы будем сдавать ядра в облако на те же 3 часа, которые потратили на оптимизацию своего советника, то нам заплатят за это аж 0.00001 $!!!
Кто то дает на улице Вам 10 центов каждые 33 минуты ? Или Вам сильно жалко жаль , что какие то центы получили MQ ?
Если судить по вашим расчетам, MQ получили за 33 минуты в 1000 раз больше , согласно ваших "кривых расчетов" они берут 10$ при этом мне платят 1цент.
Итак внимание , я получил 10 центов , выходит у них 100$ ? за 33 минуты ??? , т. е. кто то заплатил 100.10$ за облако за 33 минуты ? - Вы сами в это верите ?
Давайте пари ? , я протестирую ровно за 33 минуты какой то эксперт, Вы тоже можете прогнать ровно на 33 минуты, и мы посмотрим сколько я оплачу за CLOUD ну и Вы.
И если разница будет не такая как Вы указали , то вы внесете на мой, счет скажем 100$ - затем прилюдно снимите шляпу , стряхнув опилки от свеже-спиленных рогов , и скушаете ее - шляпу в таком случае положено съесть.
Или Вы уже утверждаете что не в 1000 раз , а в 100 раз больше?
Практика показала , что Ваши цифры кривые как турецкая сабля. Рекомендую Вам поправить в своих расчетах кое что , внесите поправку на реальность подкрепленную практикой.
Трафик ерунда, это на трех ядрах