Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok - страница 10

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Yuriy Zaytsev:

не понятно, а  какой механизм делил поровну  ?

было вроде так

Сами агенты. Это же не тупые генераторы портов, это вполне себе интеллектуальные единицы в сети.

Повторюсь, говорю то, что осталось в памяти с тех пор, а осталось не много о штуках которые мы проворачивали. Нужно пробовать создавать VPN и думать дальше, а сейчас это только пустая болтовня.

 
Andrey Dik:

Сами агенты. Это же не тупые генераторы портов, это вполне себе интеллектуальные единицы в сети.

Повторюсь, говорю то, что осталось в памяти с тех пор, а осталось не много о штуках которые мы проворачивали. Нужно пробовать создавать VPN и думать дальше, а сейчас это только пустая болтовня.

да ? неужели ?  Вы  Андрей уверены , что агенты общаются между собой и распределяют задачу ?  А может если проявить некую смекалку и сообразительность,  придет понимание , что этим занимается MQL5 Cloud Network, который в случае локального использования агентов как раз не работает. 

Вообще то я говорю о том,  что щупал на практике...  

 
Yuriy Zaytsev:

да ? неужели ?  Вы  Андрей уверены , что агенты общаются между собой и распределяют задачу ?  А может если проявить некую смекалку и сообразительность,  придет понимание , что этим занимается MQL5 Cloud Network, который в случае локального использования агентов как раз не работает. 

Вообще то я говорю о том,  что щупал на практике...  

Ну и как, щупал на практике VPN компанию агентов? Как я понял, Вы щупали только агентов в локальной сети.
 
Andrey Dik:
Ну и как, щупал на практике VPN компанию агентов? Как я понял, Вы щупали только агентов в локальной сети.

да именно агентов локальной сети. Описывал , что просто группа энтузиастов обменялась своими адресами и портами конкретных агентов.


Агенты сами по себе - стоят с открытым портом и просто ждут команду , они не общаются между собой и не могут распределять задачу, этим занимается облако.

Вот к примеру есть три облака и понятно можно заюзать все три доступных облака, а можно включить конкретно одно или несколько.

И уже именно облако направит команды  , да еще и с выбором по PR , к  свободным агентам.  И никак не агенты решают от кого и что принимать.


А Вы говорите об  одном VPN соединении ,  куда ?  к управляемому облаку  агентов ?  кем управляемому ?

Какой механизм на VPN сервере и как распределяет ?

 
Yuriy Zaytsev:

Какой механизм на VPN сервере и как распределяет ?


сказал же, не помню я! пробовать надо, вспоминать как всё делалось. может кто то откликнется из тех, кто организовывал сеть VPN, а я только разавал ядра и делал оптимизацию, техпических деталей не знаю.
 
Andrey Dik:

сказал же, не помню я! пробовать надо, вспоминать как всё делалось. может кто то откликнется из тех, кто организовывал сеть VPN, а я только разавал ядра и делал оптимизацию, техпических деталей не знаю.

Вот теперь понятней,  если ходить не к облаку - то можно ходить только к конкретному ядру или ядрам , и они должны быть в списке, и это локальный список.

А цепляясь к  MQL5 CLOUD NETWORK   Вы даже не знаете сколько ядер выполняет вашу задачу , по сути  эта  субстанция и  занимается распределением и выбором ядер.

Я сильно сомневаюсь , что кто то написал аналог MQL5 CLOUD NETWORK и через VPN  смог организовать  свое облако.

 
Andrey Dik:

давайте расчет подкрепим реальными данными






Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, 12279MB, build 1545
    120 6368 0.74  
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, 12279MB, build 1545
    126 5937 0.54  
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, 12279MB, build 1545
   
125 62 0.01  
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, 12279MB, build 1545
    124 2753 0.26  
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, 12279MB, build 1545
    124 5150 0.38  
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, 12279MB, build 1545
    121 5789 0.53  

PR от 120-126 , прогоны , и сумма

 

Ну и расчеты у вас.

Andrey Dik вбросил дичь "продают вам втридорога, а выкупают в десятки раз дешевле" и никто не задался реальными вопросами. Формула расчета ресурсов/цены единая для всех, базируется на универсальной единице мощности и описана на сайте клауда в вопросах и ответах.

Еще большая дичь - это думать, что какая-то комиссия может окупить стоимость нашего клауда. Там даже если комиссию сделать 1000% от цены заказов, никогда не окупим затрат на эту систему.


Это сугубо дотационный сервис, который дает покупателям огромное преимущество в скорости расчетов и экономию денег. Именно так: и скорость и экономию денег одновременно. Надо только реально посчитать полученное и произведенную вами оплату, чтобы увидеть:

  • никакой собственной инфраструктурой таких результатов не получить (десятки ядер в ферме не сравнятся с обычными 3000-5000-7000 ядер, выделяемых вам в клауде)
  • никакой "я насчитаю впрок, сдавая свои ядра" не даст результата, так как ваших ядер в сотни раз меньше и сеть практически не загружена - вы будете простаивать
  • в отличие от коммерческих расчетных клаудов Амазона и Азура(с тормозными и прожорливыми хадупами), у нас расчетная мощность в десятки раз дешевле. У нас математику посчитать сильно дешевле, чем в Амазоне и Азуре. Причем защищенно и со скоростью C++.

Нежелание использовать клаудную сеть в следующих причинах:

  1. не привыкли платить и предпочитают пугать себя установкой "это дорого" без реального подтверждения
  2. имеют жесткую установку "ни копейки не заплачу никогда", продолжая выставлять условия по якобы последующему использованию после удовлетворения

 
Renat Fatkhullin:

Ну и расчеты у вас.

Andrey Dik вбросил дичь "продают вам втридорога, а выкупают в десятки раз дешевле" и никто не задался реальными вопросами. Формула расчета ресурсов/цены единая для всех, базируется на универсальной единице мощности и описана на сайте клауда в вопросах и ответах.

Еще большая дичь - это думать, что какая-то комиссия может окупить стоимость нашего клауда. Там даже если комиссию сделать 1000% от цены заказов, никогда не окупим затрат на эту систему.

Это сугубо дотационный сервис, который дает покупателям огромное преимущество в скорости расчетов и экономию денег. Именно так: и скорость и экономию денег одновременно. Надо только реально посчитать полученное и произведенную вами оплату, чтобы увидеть:

  • никакой собственной инфраструктурой таких результатов не получить (десятки ядер в ферме не сравнятся с обычными 3000-5000-7000 ядер, выделяемых вам в клауде)
  • никакой "я насчитаю впрок, сдавая свои ядра" не даст результата, так как ваших ядер в сотни раз меньше и сеть практически не загружена - вы будете простаивать
  • в отличие от коммерческих расчетных клаудов Амазона и Азура(с тормозными и прожорливыми хадупами), у нас расчетная мощность в десятки раз дешевле. У нас математику посчитать сильно дешевле, чем в Амазоне и Азуре. Причем защищенно и со скоростью C++.

Нежелание использовать клаудную сеть в следующих причинах:

  1. не привыкли платить и предпочитают пугать себя установкой "это дорого" без реального подтверждения
  2. имеют жесткую установку "ни копейки не заплачу никогда", продолжая выставлять условия по якобы последующему использованию после удовлетворения

 

Ренат, раз Вы снова  реагируете на эту тему, то может дати ответ:

1. Комиссия 10% или уже иная?

2. Почему Вы не хотите учесть в своей формуле время требуемое для оптимизации - затребованную единицу мощности в час?

3. Очень прошу дать правильный расчет, сравнения загрузки пк с рейтингом 100 в течении года и аналогичным истребованием ресурсов из клауда - сколько это будет стоить? Судя по формуле, цена не должна же меняться, верно?

Вы же видите, что клауд простаивает, люди не могут продать свои ресурсы - логично же, что цена высока. В п. 2 я предлагаю дать возможность пользователю истребовать часть ресурсов, с логикой - чем дольше(медленней) оптимизация, тем она дешевле.

 

между прочим не все так просто ,  вот свежие данные.  Кто то вчера погонял оптимизацию в облаке, а облако  подключило всего   3 ядра моей машины, жаль что не все 8.
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, 12279MB, build 1554
 
121 1 0.03 2017.03.17 2017.03.19

Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, 12279MB, build 1554
 
121 1 0.03 2017.03.17 2017.03.19

Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, 12279MB, build 1554
 
121 1 0.03 2017.03.17 2017.03.19

 2017.03.20 4071850
Payment for agents providing
2017-03-19
mql5_internal
 
0.10


Целых 10 центов, оптимизация шла 33 минуты на 3 ядрах  , блин хочу что бы мои ядра всегда попадали в работу.

Простой , но уже не кривой расчет,  показывает, если 3 ядра будет молотить  24 часа не вынимая,  то мы получим 24*60=1440 минут в сутках, 

1440/33 =  43.64   , 43  * 0.10 = 4.30$ в день, итого  это 258 руб по курсу 60р за 1$ .   

Заостряю внимание ,  4.30$  в сутки - выдают только 3 ядра!

Осталось высчитать  расходы именно 3 ядер по электричеству, с учетом разумеется  того, что машина стоит совсем не только ради MQL5 CLOUD NETWORK, а просто   попутно отдает простаивающие ядра.



Andrey Dik:

"Мы использовали Ваши ядра, за это мы заплатим Вам 1 цент из 10 долларов которые мы заработали. Не забудьте добавить к этой сумме своих денег и сходить оплатить электроэнергию за отчетный период, иначе Вам отключат свет и мы не сможем далее иметь удовольствия зарабатывать на Ваших ядрах. Спасибо что Вы снами!".
...

Если мы будем сдавать ядра в облако на те же 3 часа, которые потратили на оптимизацию своего советника, то нам заплатят за это аж 0.00001 $!!!

Кто то дает на улице Вам 10 центов каждые 33 минуты ? Или Вам сильно жалко жаль , что  какие то центы получили MQ ? 

Если судить по вашим расчетам, MQ получили за 33 минуты в 1000 раз больше , согласно ваших "кривых расчетов"  они берут 10$   при этом мне платят 1цент.

Итак внимание , я получил 10 центов , выходит у них 100$ ? за 33 минуты ???  , т. е. кто то заплатил 100.10$  за облако за 33 минуты ?    - Вы сами в это верите ? 

Давайте  пари ? ,  я протестирую ровно за 33 минуты какой то  эксперт, Вы  тоже можете прогнать  ровно на 33 минуты,   и  мы посмотрим сколько я оплачу за CLOUD  ну и Вы.

И если разница будет не такая как Вы указали , то вы внесете на мой, счет скажем  100$   - затем прилюдно снимите шляпу , стряхнув  опилки от свеже-спиленных рогов , и скушаете ее -   шляпу в таком случае положено съесть. 

Или Вы уже утверждаете что не в 1000 раз , а в 100 раз больше?   

Практика показала , что Ваши цифры кривые как турецкая сабля. Рекомендую Вам   поправить в своих расчетах кое что ,   внесите поправку на реальность подкрепленную практикой.


 


Трафик ерунда, это  на трех ядрах

Yuriy Zaytsev
Yuriy Zaytsev
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