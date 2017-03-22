Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok - страница 17
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В сегодняшнем апдейте www.mql5.com у произведенных задач в MQL5 Cloud Network уже появилась колонка "Время агентов", которая показывает, какое время бы считал один эталонный агент выданные задачи.
В сегодняшнем апдейте www.mql5.com у произведенных задач в MQL5 Cloud Network уже появилась колонка "Время агентов", которая показывает, какое время бы считал один эталонный агент выданные задачи.
Великолепно , теперь вижу сколько минут ушло на оптимизацию.
Да, эта колонка всегда показывалась.
Обратите внимание, что колонка "время агентов" - это прогнозное количество минут, которое затратил бы один эталонный агент в клауде для расчета всех переданных в клауд проходов. Это поле можно использовать как оценку нагрузки.
Вот что не совсем понятно, и это вгоняет в ступор не только Andrey Dik но и меня.
При 647 проходах начисление 0.003 - правда на одном ядре , а ранее при 3 проходах на трех разных ядрах начисление по каждому ядру было 0.03
где то косяк ?
Вот что не совсем понятно, и это вгоняет в ступор не только Andrey Dick но и меня.
При 647 проходах начисление 0.003 - правда на одном ядре , а ранее при 3 проходах на трех разных ядрах начисление по каждому ядру было 0.03
где то косяк ?
Вот что не совсем понятно, и это вгоняет в ступор не только Andrey Dick но и меня.
При 647 проходах начисление 0.003 - правда на одном ядре , а ранее при 3 проходах на трех разных ядрах начисление по каждому ядру было 0.03
где то косяк ?
Меня ничего в ступор не вгоняет, я как чукча - что вижу, то и пою.
Млять, не лень было врукопашную набивать мои фи, да к тому же с ошибкой? Не проще писать Joo?!
опс а это увы не видно - видимо в этом дело , спасибо
Меня ничего в ступор не вгоняет, я как чукча - что вижу, то и пою.
Млять, не лень было врукопашную набивать мои фи, да к тому же с ошибкой? Не проще писать Joo?!
О , рад видеть реакцию мгновенную. Вы видимо не забываете посетить все ветки на форуме, у Вас никакой работы нет что ли ? Или ваш работодатель закрывает глаза на ваше "отсутствие" на работе и постоянный мониторинг MQL5 ? он готов за это платить ?
Нет не лень , это из уважения.
p.s.
Поправил! Dik - тоже из уважения
Дак об этом я твердил кучу страниц к ряду. Же.
Так я же Рената и спросил можно ли видеть время в деталях , говорит нет , агрегация лучшее решение. Мелких транзакций очень много.