Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok - страница 17

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В сегодняшнем апдейте www.mql5.com у произведенных задач в MQL5 Cloud Network уже появилась колонка "Время агентов", которая показывает, какое время бы считал один эталонный агент выданные задачи.

 
Renat Fatkhullin:

В сегодняшнем апдейте www.mql5.com у произведенных задач в MQL5 Cloud Network уже появилась колонка "Время агентов", которая показывает, какое время бы считал один эталонный агент выданные задачи.

Великолепно , теперь вижу сколько минут ушло на оптимизацию.
Круто бы ещё видеть сколько агентов было задействовано , вроде есть колонка , агенты,  видимо это и есть количество привлеченных агентов.
 
Yuriy Zaytsev:
Великолепно , теперь вижу сколько минут ушло на оптимизацию.
Круто бы ещё видеть сколько агентов было задействовано , вроде есть колонка , агенты,  видимо это и есть количество привлеченных агентов.

Да, эта колонка всегда показывалась.

Обратите внимание, что колонка "время агентов" - это прогнозное количество минут, которое затратил бы один эталонный агент в клауде для расчета всех переданных в клауд проходов. Это поле можно использовать как оценку нагрузки.

 
Renat Fatkhullin:

Вот что не совсем понятно, и это вгоняет в ступор не только Andrey Dik но и меня.

При  647 проходах  начисление 0.003  - правда на одном ядре ,  а ранее при 3 проходах  на трех разных ядрах начисление по каждому ядру было 0.03

где то косяк  ?


 
Yuriy Zaytsev:

Вот что не совсем понятно, и это вгоняет в ступор не только Andrey Dick но и меня.

При  647 проходах  начисление 0.003  - правда на одном ядре ,  а ранее при 3 проходах  на трех разных ядрах начисление по каждому ядру было 0.03

где то косяк  ?

 

Какая разница сколько проходов? Важно сколько времени они длились.
 
Yuriy Zaytsev:

Вот что не совсем понятно, и это вгоняет в ступор не только Andrey Dick но и меня.

При  647 проходах  начисление 0.003  - правда на одном ядре ,  а ранее при 3 проходах  на трех разных ядрах начисление по каждому ядру было 0.03

где то косяк  ?

Меня ничего в ступор не вгоняет, я как чукча - что вижу, то и пою.

Млять, не лень было врукопашную набивать мои фи, да к тому же с ошибкой? Не проще писать Joo?!

 
-Aleks-:

 

Какая разница сколько проходов? Важно сколько времени они длились.
опс а это увы не видно - видимо в этом дело , спасибо
 
Yuriy Zaytsev:
опс а это увы не видно - видимо в этом дело , спасибо
Дак об этом я твердил кучу страниц к ряду. Же.
 
Andrey Dik:

Меня ничего в ступор не вгоняет, я как чукча - что вижу, то и пою.

Млять, не лень было врукопашную набивать мои фи, да к тому же с ошибкой? Не проще писать Joo?!

О , рад видеть реакцию мгновенную. Вы видимо не забываете посетить все ветки на форуме, у Вас никакой работы нет что ли  ?  Или ваш работодатель закрывает глаза на ваше "отсутствие" на работе и постоянный мониторинг MQL5 ? он готов за это платить ?

Нет не лень , это из уважения.

p.s.

Поправил!  Dik - тоже из уважения

 
Andrey Dik:
Дак об этом я твердил кучу страниц к ряду. Же.

Так я же Рената и спросил можно ли видеть время  в деталях , говорит нет ,  агрегация лучшее решение. Мелких  транзакций очень много.

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