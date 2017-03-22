Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok - страница 2

Новый комментарий
 
$0,20

прошло два месяца.

Corei7 3770k

Не могу решить, куда вложить прибыль. 
 
Ivan Butko:
$0,20

прошло два месяца.

Corei7 3770k

Не могу решить, куда вложить прибыль. 
Сколько задач было выполнено? 
 
Ivan Butko:
$0,20

прошло два месяца.

Corei7 3770k

Не могу решить, куда вложить прибыль. 

Cрочно обменять на 12 рублей, подождать еще два месяца снова обменять, найти маршрут автобуса  за 24 рубля  и проехаться, почувствовав всю мощь своих  ядер. А что бы до конца , полноценно насладиться, ехать нужно от начальной остановки до конечной.

---

Отдаю все 8 ядер фирме METAQUITES , те начисления смешные , которые идут , меня не интересуют, они не покроют даже расход электричества , которое сжирает комп работающий в режиме 24/7. Просто  осознаю , что хоть и в малой доле, но  способствую развитию среды в которой обитаю,  имеется ввиду форекс среды - в которой ты, я , мы все - зарабатываем как то. Тут нет никакого патриотизма или фанатизма в отношении MQ.  Чистый прямой корыстный расчет - развитие среды обитания.  Так что если ядра стоят , а они во всем мире на всех машинах почти всегда курят бамбук, так не лучше ли их отдать ? -  на благо :-))) и процветание. MQ точно так же не заработает на этом :-) , надо это понимать ,  они это делают так же  для процветания среды!

 
Yuriy Zaytsev:

Cрочно обменять на 12 рублей, подождать еще два месяца снова обменять, найти маршрут автобуса  за 24 рубля  и проехаться, почувствовав всю мощь своих  ядер. А что бы до конца , полноценно насладиться, ехать нужно от начальной остановки до конечной.

---

Отдаю все 8 ядер фирме METAQUITES , те начисления смешные , которые идут , меня не интересуют, они не покроют даже расход электричества , которое сжирает комп работающий в режиме 24/7. Просто  осознаю , что хоть и в малой доле, но  способствую развитию среды в которой обитаю,  имеется ввиду форекс среды - в которой ты, я , мы все - зарабатываем как то. Тут нет никакого патриотизма или фанатизма в отношении MQ.  Чистый прямой корыстный расчет - развитие среды обитания.  Так что если ядра стоят , а они во всем мире на всех машинах почти всегда курят бамбук, так не лучше ли их отдать ? -  на благо :-))) и процветание. MQ точно так же не заработает на этом :-) , надо это понимать ,  они это делают так же  для процветания среды!

"почувствовав всю мощь своих  ядер"

Блин, интернет меня окончательно испортил, ибо звучит как-то необычно

 
Vladislav Andruschenko:

ребята, если поднимут цены - то поднимут и для оптимизации, не думаю  что это хороший момент. 


Это точно
 
Ivan Butko:

"почувствовав всю мощь своих  ядер"

Блин, интернет меня окончательно испортил, ибо звучит как-то необычно

:-) это осознанно так сформулировано, психология.

Не читайте перед обедом интернет... :-))) 


--- Ниже  не к Ивану ----

Вообще , если задуматься , провести исследования -  понимаешь , что процессор  большую часть свой жизни -  вообще ничего не делает - он просто сачкует.

А запросы из MQL5 Cloud Network  к ядрам вашей машины   идут так редко, что вообще не нанесут ущерба вашей производительности. Потому все позиции  [ √ ] - не дам ядра , мне  как минимум  не понятны.

Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Заработать деньги, продавая мощности своего компьютера для сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
 
Vladislav Andruschenko:

ребята, если поднимут цены - то поднимут и для оптимизации, не думаю  что это хороший момент. 

Лучше если их еще понизят  и те и другие.
 
Yuriy Zaytsev:

да есть конечно, там неплохой  шедулер .

но у меня вот так стоит

а тут  нужно нажать кнопку добавить.

я отдаю все что есть - тут просто свежак - у меня машина падала - поднял из руин потому проходов еще нет


Спасибо Юрий за такой развёрнутый ответ. А первый мой вопрос по прожорливости не знаешь? У меня ограничен трафик 8 гигов днём и 8 ночью. Днём я и так расходую почти весь. То ролик какой посмотреть, то форумы тоже что-то берут. А ночной трафик почти весь пропадает. Наверное даже больше половины. Комп и так и так круглосуточно пашет. Вот я и подумал увидев этот опрос... Раньше как-то знал, но не обращал внимания и даже не пытался уточнить что это такое.
 
Кол-во 
Yuriy Zaytsev:

.....

Отдаю все 8 ядер фирме METAQUITES , те начисления смешные , которые идут , меня не интересуют, они не покроют даже расход электричества , которое сжирает комп работающий в режиме 24/7. Просто  осознаю , что хоть и в малой доле, но  способствую развитию среды в которой обитаю,  имеется ввиду форекс среды - в которой ты, я , мы все - зарабатываем как то. Тут нет никакого патриотизма или фанатизма в отношении MQ.  Чистый прямой корыстный расчет - развитие среды обитания.  Так что если ядра стоят , а они во всем мире на всех машинах почти всегда курят бамбук, так не лучше ли их отдать ? -  на благо :-))) и процветание. MQ точно так же не заработает на этом :-) , надо это понимать ,  они это делают так же  для процветания среды!

Размер начислений зависит от того сколько всего ядер задействовано в сети. К примеру оптимизатор потратил на оптимизацию 10$, задействованы были мощности 100-та ядер. Какой то процент с этих 10$ берут себе Метаквоты, а остаток делятся на 100 и между ними распределяются. Помню за все время, что я сдаю свои 4 ядра в аренду мне один раз рекордное начисление было 0.36$, видимо в этот день была большая на нагрузка на все облако. 

 
Alexey Viktorov:
Спасибо Юрий за такой развёрнутый ответ. А первый мой вопрос по прожорливости не знаешь? У меня ограничен трафик 8 гигов днём и 8 ночью. Днём я и так расходую почти весь. То ролик какой посмотреть, то форумы тоже что-то берут. А ночной трафик почти весь пропадает. Наверное даже больше половины. Комп и так и так круглосуточно пашет. Вот я и подумал увидев этот опрос... Раньше как-то знал, но не обращал внимания и даже не пытался уточнить что это такое.

По трафику точно не скажу, к счастью давно на безлимитке. Надо анализировать трафик,  кто из ребят имеет статистику наверно приведет сриншоты в пример.

Попробуй на ночь поставить хотя бы одно ядро.   Но надо понимать , что первое обращение прокачает историю, причем того дилинга и того символа к которому подцеплен автор оптимизации. 

Трафик не сильно большой, MQ очень экономно реализовали задачу, в дальнейшем на машину передается только задание.

И надо понимать, это не заработок, конечно.  По Cloud у меня всего каких то 66$ , это не один год ,  ну можно  проехаться примерно 158 раз на автобусе по 25 рублей.

Долго копил, уже пол года катаюсь к метро бесплатно :-) и полноценно чувствую всю мощь своих ядер!


123456789...21
Новый комментарий