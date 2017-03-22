Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok - страница 2
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Не могу решить, куда вложить прибыль.
$0,20
Не могу решить, куда вложить прибыль.
$0,20
Не могу решить, куда вложить прибыль.
Cрочно обменять на 12 рублей, подождать еще два месяца снова обменять, найти маршрут автобуса за 24 рубля и проехаться, почувствовав всю мощь своих ядер. А что бы до конца , полноценно насладиться, ехать нужно от начальной остановки до конечной.
---
Отдаю все 8 ядер фирме METAQUITES , те начисления смешные , которые идут , меня не интересуют, они не покроют даже расход электричества , которое сжирает комп работающий в режиме 24/7. Просто осознаю , что хоть и в малой доле, но способствую развитию среды в которой обитаю, имеется ввиду форекс среды - в которой ты, я , мы все - зарабатываем как то. Тут нет никакого патриотизма или фанатизма в отношении MQ. Чистый прямой корыстный расчет - развитие среды обитания. Так что если ядра стоят , а они во всем мире на всех машинах почти всегда курят бамбук, так не лучше ли их отдать ? - на благо :-))) и процветание. MQ точно так же не заработает на этом :-) , надо это понимать , они это делают так же для процветания среды!
Cрочно обменять на 12 рублей, подождать еще два месяца снова обменять, найти маршрут автобуса за 24 рубля и проехаться, почувствовав всю мощь своих ядер. А что бы до конца , полноценно насладиться, ехать нужно от начальной остановки до конечной.
---
Отдаю все 8 ядер фирме METAQUITES , те начисления смешные , которые идут , меня не интересуют, они не покроют даже расход электричества , которое сжирает комп работающий в режиме 24/7. Просто осознаю , что хоть и в малой доле, но способствую развитию среды в которой обитаю, имеется ввиду форекс среды - в которой ты, я , мы все - зарабатываем как то. Тут нет никакого патриотизма или фанатизма в отношении MQ. Чистый прямой корыстный расчет - развитие среды обитания. Так что если ядра стоят , а они во всем мире на всех машинах почти всегда курят бамбук, так не лучше ли их отдать ? - на благо :-))) и процветание. MQ точно так же не заработает на этом :-) , надо это понимать , они это делают так же для процветания среды!
"почувствовав всю мощь своих ядер"
Блин, интернет меня окончательно испортил, ибо звучит как-то необычно
ребята, если поднимут цены - то поднимут и для оптимизации, не думаю что это хороший момент.
Это точно
"почувствовав всю мощь своих ядер"
Блин, интернет меня окончательно испортил, ибо звучит как-то необычно
:-) это осознанно так сформулировано, психология.
Не читайте перед обедом интернет... :-)))
--- Ниже не к Ивану ----
Вообще , если задуматься , провести исследования - понимаешь , что процессор большую часть свой жизни - вообще ничего не делает - он просто сачкует.
А запросы из MQL5 Cloud Network к ядрам вашей машины идут так редко, что вообще не нанесут ущерба вашей производительности. Потому все позиции [ √ ] - не дам ядра , мне как минимум не понятны.
ребята, если поднимут цены - то поднимут и для оптимизации, не думаю что это хороший момент.
да есть конечно, там неплохой шедулер .
но у меня вот так стоит
а тут нужно нажать кнопку добавить.
я отдаю все что есть - тут просто свежак - у меня машина падала - поднял из руин потому проходов еще нет
.....
Отдаю все 8 ядер фирме METAQUITES , те начисления смешные , которые идут , меня не интересуют, они не покроют даже расход электричества , которое сжирает комп работающий в режиме 24/7. Просто осознаю , что хоть и в малой доле, но способствую развитию среды в которой обитаю, имеется ввиду форекс среды - в которой ты, я , мы все - зарабатываем как то. Тут нет никакого патриотизма или фанатизма в отношении MQ. Чистый прямой корыстный расчет - развитие среды обитания. Так что если ядра стоят , а они во всем мире на всех машинах почти всегда курят бамбук, так не лучше ли их отдать ? - на благо :-))) и процветание. MQ точно так же не заработает на этом :-) , надо это понимать , они это делают так же для процветания среды!
Размер начислений зависит от того сколько всего ядер задействовано в сети. К примеру оптимизатор потратил на оптимизацию 10$, задействованы были мощности 100-та ядер. Какой то процент с этих 10$ берут себе Метаквоты, а остаток делятся на 100 и между ними распределяются. Помню за все время, что я сдаю свои 4 ядра в аренду мне один раз рекордное начисление было 0.36$, видимо в этот день была большая на нагрузка на все облако.
Спасибо Юрий за такой развёрнутый ответ. А первый мой вопрос по прожорливости не знаешь? У меня ограничен трафик 8 гигов днём и 8 ночью. Днём я и так расходую почти весь. То ролик какой посмотреть, то форумы тоже что-то берут. А ночной трафик почти весь пропадает. Наверное даже больше половины. Комп и так и так круглосуточно пашет. Вот я и подумал увидев этот опрос... Раньше как-то знал, но не обращал внимания и даже не пытался уточнить что это такое.
По трафику точно не скажу, к счастью давно на безлимитке. Надо анализировать трафик, кто из ребят имеет статистику наверно приведет сриншоты в пример.
Попробуй на ночь поставить хотя бы одно ядро. Но надо понимать , что первое обращение прокачает историю, причем того дилинга и того символа к которому подцеплен автор оптимизации.
Трафик не сильно большой, MQ очень экономно реализовали задачу, в дальнейшем на машину передается только задание.
И надо понимать, это не заработок, конечно. По Cloud у меня всего каких то 66$ , это не один год , ну можно проехаться примерно 158 раз на автобусе по 25 рублей.
Долго копил, уже пол года катаюсь к метро бесплатно :-) и полноценно чувствую всю мощь своих ядер!