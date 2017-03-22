Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok
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- MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network
Yuriy Zaytsev:
- 0% Отдаю все ядра процессора. Понимаю, что большую часть времени машина курит бамбук.
- 0% Что такое ядра, что такое MQL5 Cloud Netwok. (0)
- 100% Отдаю только часть ядер, вдруг самому пригодятся. (1)
- 0% Отдаю все ядра процессора. Понимаю, что большую часть времени машина курит бамбук. (0)
- 0% Не вижу в этом смысла, не считаю нужным развивать околофорексную среду. (0)
- 0% Мне жалко бесплатно отдавать свои ядра, если поднимут цены подумаю. (0)
- 0% Мне не жалко , но не отдам, мне все мои ядра нужны постоянно. (0)
Кстати, не все еще ядра возьмут в работу. Система выбирает те, что помощнее.
Да - да все верно. На разных машинах наблюдал , на одной, которая пободрее , куча прогонов а другая машина чаще простаивает.
У меня не самые бодрые ядра : I7 - 960 разогнал до 3.33ггц , 4 ядра , но с гипертрейдингом их 8, железка по бодрости очень хороша. С 2008 года в режиме 24/7
Ядра достаточно часто в работе, кстати заметил , что в основном MQL5 Cloud Network работает в выходные, но оно и понятно.
- www.mql5.com
Да - да все верно. На разных машинах наблюдал , на одной, которая пободрее , куча прогонов а другая машина чаще простаивает.
У меня не самые бодрые ядра : I7 - 960 разогнал до 3.33ггц , 4 ядра , но с гипертрейдингом их 8, железка по бодрости очень хороша. С 2008 года в режиме 24/7
Ядра достаточно часто в работе, кстати заметил , что в основном MQL5 Cloud Network работает в выходные, но оно и понятно.
Дома майнить смысла нет, электричество дороже выйдет. Вот если есть ферма на работе...
я отдаю свои ядра в пользование. хай пользуются, комп все равно имеет 8 - мне столько хватает чтобы комфортно работать, а комп все равно круглосуточно стоит.
ребята, если поднимут цены - то поднимут и для оптимизации, не думаю что это хороший момент.
Дома майнить смысла нет, электричество дороже выйдет. Вот если есть ферма на работе...
А дома она стоит 24/7 потому пофиг ...
На работе своя локальная ферма, там сервера на 128 гигов по 24 ядер на каждой, и их там такое жуткое количество и все они курят бамбук по ночам и в нерабочее время. Но увы, злобная безопасность запрещает наружу ходить, но оно логично.
А еще глупые , недоразвитые IT "манагеры" виртуализируют даже SQL сервера и другие сервера , где требуется высокая производительность. Это какая то виртуальная катастрофа в головах.
Потому, особо не выставить. Но зато на персональной MQL5 ферме оптимизация летает...
я отдаю свои ядра в пользование. хай пользуются, комп все равно имеет 8 - мне столько хватает чтобы комфортно работать, а комп все равно круглосуточно стоит.
ребята, если поднимут цены - то поднимут и для оптимизации, не думаю что это хороший момент.
+
- 12% Отдаю все ядра процессора. Понимаю, что большую часть времени машина курит бамбук. (2)
нас уже 3 значит
А кто знает сколько трафика сжирает если отдавать? Ну хотя-бы в среднем приблизительно.
И сразу ещё вопрос, чтобы не углубляться в изучение зазря: Ограничить время есть возможность?
А кто знает сколько трафика сжирает если отдавать? Ну хотя-бы в среднем приблизительно.
И сразу ещё вопрос, чтобы не углубляться в изучение зазря: Ограничить время есть возможность?
да есть конечно, там неплохой шедулер .
но у меня вот так стоит
а тут нужно нажать кнопку добавить.
я отдаю все что есть - тут просто свежак - у меня машина падала - поднял из руин потому проходов еще нет
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