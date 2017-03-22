Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok

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Всего проголосовало: 108
 

Yuriy Zaytsev:

  • 0% Отдаю все ядра процессора. Понимаю, что большую часть времени машина курит бамбук.
     
Если интересно, то моя позиция в этом опросе.
 
Yuriy Zaytsev:
  • 0% Что такое ядра, что такое MQL5 Cloud Netwok.
    (0)
  • 100% Отдаю только часть ядер, вдруг самому пригодятся.
    (1)
  • 0% Отдаю все ядра процессора. Понимаю, что большую часть времени машина курит бамбук.
    (0)
  • 0% Не вижу в этом смысла, не считаю нужным развивать околофорексную среду.
    (0)
  • 0% Мне жалко бесплатно отдавать свои ядра, если поднимут цены подумаю.
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  • 0% Мне не жалко , но не отдам, мне все мои ядра нужны постоянно.
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Кстати, не все еще ядра возьмут в работу. Система выбирает те, что помощнее.
 
Alexey Volchanskiy:
Кстати, не все еще ядра возьмут в работу. Система выбирает те, что помощнее.

Да - да все верно. На  разных машинах наблюдал ,  на одной, которая пободрее , куча прогонов а другая машина чаще  простаивает.

У меня не самые бодрые ядра :  I7 - 960   разогнал до 3.33ггц  ,  4 ядра  , но с гипертрейдингом их  8,  железка по бодрости очень хороша. С 2008 года в режиме 24/7

Ядра достаточно часто в работе, кстати заметил , что  в основном MQL5 Cloud  Network  работает в выходные, но оно и понятно.

Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok
Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok
  • www.mql5.com
Что такое ядра, что такое MQL5 Cloud Netwok. Отдаю только часть ядер, вдруг самому пригодятся. Отдаю все ядра процессора...
 
Yuriy Zaytsev:

Да - да все верно. На  разных машинах наблюдал ,  на одной, которая пободрее , куча прогонов а другая машина чаще  простаивает.

У меня не самые бодрые ядра :  I7 - 960   разогнал до 3.33ггц  ,  4 ядра  , но с гипертрейдингом их  8,  железка по бодрости очень хороша. С 2008 года в режиме 24/7

Ядра достаточно часто в работе, кстати заметил , что  в основном MQL5 Cloud  Network  работает в выходные, но оно и понятно.


Дома майнить смысла нет, электричество дороже выйдет. Вот если есть ферма на работе...
 

я отдаю свои ядра в пользование. хай пользуются, комп все равно имеет 8 - мне столько хватает чтобы комфортно работать, а комп все равно круглосуточно стоит. 

 

ребята, если поднимут цены - то поднимут и для оптимизации, не думаю  что это хороший момент. 

 
Alexey Volchanskiy:

Дома майнить смысла нет, электричество дороже выйдет. Вот если есть ферма на работе...

А дома она стоит 24/7 потому пофиг ...

На работе своя локальная ферма, там сервера на 128 гигов  по 24  ядер на каждой,  и их там такое жуткое количество и все они курят бамбук по ночам и в нерабочее время. Но увы, злобная безопасность запрещает наружу ходить, но оно логично.

А еще глупые , недоразвитые IT  "манагеры"  виртуализируют  даже SQL сервера и другие сервера , где требуется высокая производительность.  Это какая то  виртуальная катастрофа в головах.

Потому, особо не выставить.    Но зато на персональной MQL5 ферме оптимизация летает...

 
Vladislav Andruschenko:

я отдаю свои ядра в пользование. хай пользуются, комп все равно имеет 8 - мне столько хватает чтобы комфортно работать, а комп все равно круглосуточно стоит. 

+
Vladislav Andruschenko:

ребята, если поднимут цены - то поднимут и для оптимизации, не думаю  что это хороший момент. 

+

  • 12% Отдаю все ядра процессора. Понимаю, что большую часть времени машина курит бамбук. (2)

нас уже 3 значит

 

А кто знает сколько трафика сжирает если отдавать? Ну хотя-бы в среднем приблизительно.

И сразу ещё вопрос, чтобы не углубляться в изучение зазря: Ограничить время есть возможность?

 
Alexey Viktorov:

А кто знает сколько трафика сжирает если отдавать? Ну хотя-бы в среднем приблизительно.

И сразу ещё вопрос, чтобы не углубляться в изучение зазря: Ограничить время есть возможность?

да есть конечно, там неплохой  шедулер .

но у меня вот так стоит

а тут  нужно нажать кнопку добавить.

я отдаю все что есть - тут просто свежак - у меня машина падала - поднял из руин потому проходов еще нет


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