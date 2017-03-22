Коллеги, друзья по увлечению , отдаете ли вы свои простивающие ядра в MQL5 Cloud Netwok - страница 12
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Была надежда на наличие здорового юмора.
Я это как раз тоже предложил , и показал расчет из реальных цифр.
Да, я пробовал оптимизировать в облаке , не улетает за 30 минут 100$.
Никакого расчета с Вашей стороны предложено не было! - были лишь цифры без какой либо привязки ко времени. Воздержитесь от словоизлеяния в стиле "ля-ля", пожалуйста.
Никакого расчета с Вашей стороны предложено не было! - были лишь цифры без какой либо привязки ко времени. Воздержитесь от словоизлеяния в стиле "ля-ля", пожалуйста.
0.10$ за 33 минуты , это пракктика , это даже круче чем расчет.
Ля-ля пока исходит от вас
Ну вот же, не один здесь я думает головой, есть же люди, которые пользуются мозгом! Юрий, последуйте нашему примеру, подумайте ещё раз.
Я не против, спилю рога , пришлю Вам шоколадку, но ее еще достать надо из шоколадных закромов.
Есть простой пример из практики , у меня получен доход 0.10$ за 33 минуты аренды моих 3 ядер.
Andrey Dik:
"Мы использовали Ваши ядра, за это мы заплатим Вам 1 цент из 10 долларов которые мы заработали. Не забудьте добавить к этой сумме своих денег и сходить оплатить электроэнергию за отчетный период, иначе Вам отключат свет и мы не сможем далее иметь удовольствия зарабатывать на Ваших ядрах. Спасибо что Вы снами!".
Вы утверждали, что разница выходит в 1000 раз !
Значит тот кто юзал эти 3 мои ядра, каких то 33минуты, оплатил фирме MQ 100$ ??? по итогам аренды 3 моих ядер
Т.е. если облако выполняя задачу - взяло 300 ядер , из которых моих только три,
то этот богатый трейдер, оптимизирующий свой советник, оплатил 10000$ за 33 минуты ?
Пожалуйста , просто отвечайте ДА или НЕТ, не переходя на пространные рассуждения.
Я не против, спилю рога , пришлю Вам шоколадку, но ее еще достать надо из шоколадных закромов.
Есть простой пример из практики , у меня получен доход 0.10$ за 33 минуты аренды моих 3 ядер.
Не хватает данных. Какое потребление энергии Вашего процессора при 100% нагрузки?
Yuriy Zaytsev:
Вы утверждали что разница в 1000 раз !
Значит тот кто юзал эти 3 мои ядра, каких то 33минуты, оплатил фирме MQ 100$ ??? по итогам аренды 3 моих ядер
Т.е. если облако выполняя задачу - взяло 300 ядер , из которых моих только три,
то этот богатый трейдер оптимизирующий советник оплатил 10000$ за 33 минуты ?
Да.
Неизвестно, какой сложности оптимизацию выполняли Ваши ядра, поэтому не можете что либо сравнивать.
Возьмите любой советник на достаточно большом периоде времени (что бы оптимизация проходила достаточно долго, от получаса и больше), запустите оптимизацию на своей машине, убедитесь сколько прошло проходов и замерьте точное время на оптимизацию.
Затем возьмите этот же советник и с теми же параметрами отправьте в облако. Так сможете посмотреть, какие затраты получились на электроэнергию на машине дома и сколько Вы заплатите за оптимизацию в облаке.
Yuriy Zaytsev:
Пожалуйста , просто отвечайте ДА или НЕТ, не переходя на пространные рассуждения.
На пространные ответы переходить - как раз Ваша привычка.
Что то Вы лепите горбатого, Юрий! Вы приводите логи с личного кабинета с выплатами и где не показано затраченное время! А потом показываете скрин менеджера агентов где показано затраченное время 33 минуты. Эти картинки никак не связаны между собой, с таким же успехом можно показать любые не связанные между собой картинки!
Эх, Юрий, Юрий... я в Вас совсем разочаровался. Мне очень жаль.
Я не против, спилю рога , пришлю Вам шоколадку, но ее еще достать надо из шоколадных закромов.
Есть простой пример из практики , у меня получен доход 0.10$ за 33 минуты аренды моих 3 ядер.
Не хватает данных. Какое потребление энергии Вашего процессора при 100% нагрузки?
Yuriy Zaytsev:
Вы утверждали что разница в 1000 раз !
Значит тот кто юзал эти 3 мои ядра, каких то 33минуты, оплатил фирме MQ 100$ ??? по итогам аренды 3 моих ядер
Т.е. если облако выполняя задачу - взяло 300 ядер , из которых моих только три,
то этот богатый трейдер оптимизирующий советник оплатил 10000$ за 33 минуты ?
Пожалуйста , просто отвечайте ДА или НЕТ, не переходя на пространные рассуждения.
Да.
Неизвестно, какой сложности оптимизацию выполняли Ваши ядра, поэтому не можете что либо сравнивать.
Возьмите любой советник на достаточно большом периоде времени (что бы оптимизация проходила достаточно долго, от получаса и больше), запустите оптимизацию на своей машине, убедитесь сколько прошло проходов и замерьте точное время на оптимизацию.Затем возьмите этот же советник и с теми же параметрами отправьте в облако. Так сможете посмотреть, какие затраты получились на электроэнергию на машине дома и сколько Вы заплатите за оптимизацию в облаке.
Ок зафиксируем ваш ответ. Я не знаю конечно сколько облако выделило ядер в эти 33 минуты, но явно было не только 3 моих ядра. И если было выделено 300 ядер , то думаю , оптимизацией занимался видимо какой то арабский шейх. Intel I7 920 жрет порядка 130вт , но это расчет при загрузке всех ядер на 100%. Использовалось 3 , не уверен что была 100% загрузка всех трех . Да и машина все равно стоит, и электроэнергию оплачиваю , вне зависимости сдаю или не сдаю ядра, потому можете смело убрать из расчетов затраты на питание. За 33 минуты было получено 0.10$ т е 60р*0.10 = 6 руб
---
Если бы 3 ядра крутились весь день не вынимая
24 часа * 60минут = 1440 минут за день
1440/33 = 43.64
(43.64 / 33) * 0.10$ = 4.36$ в сутки
итого в рублях 261.60 руб в день
---
При этом подчеркиваю , электроэнергия все равно оплачивается , вне зависимости аренды. Но если считать , что процессор будет догребать из электро сети энергию своими 3 ядрами, то надо посчитать в пропорции сколько из 130вт скушает энергии процессор этими тремя ядрами.
Что то Вы лепите горбатого, Юрий! Вы приводите логи с личного кабинета с выплатами и где не показано затраченное время! А потом показываете скрин менеджера агентов где показано затраченное время 33 минуты. Эти картинки никак не связаны между собой, с таким же успехом можно показать любые не связанные между собой картинки!
Эх, Юрий, Юрий... я в Вас совсем разочаровался. Мне очень жаль.
Статистика была сброшена, это был первый и единственный пока проход, с новыми данными. Затраченное время 33 минуты.
Пока разочарование происходит именно в Вас , как в специалисте и аналитике. Это же надо так лагать, утверждая что разница составляет в 1000 раз.
Статистика была сброшена, это был первый и единственный пока проход, с новыми данными. Затраченное время 33 минуты.
Пока разочарование происходит именно в Вас , как в специалисте и аналитике. Это же надо так лагать, утверждая что разница составляет в 1000 раз.
Вы не привели никаких доказательств, что затрачено было именно 33 минуты. Привели просто никак не связанные скриншоты и всё. Это всё полная туфта. И что Вы заладили про эти 1000 раз? Вы приводите, причем без полных доказательств, типа, конкретные цыифры, и только по раздаче своих ядер, при этом не приводите данных по расчетам электрозатрат и оплаты за соответсвующее сложности задание в облаке. Я привел хоть и имперические, но хоть какие то 3-х сторонние расчеты (раздача ядер, оплата ядер, затраты на электроэнергию при соизмеримых задачах), у Вас же только картинки за оплату 3-х ядер, причем без указания соотествующего потраченного времени (33 минуты притянуты за уши). Полная туфта короче.
Далее я не намерен участвовать в Вашей профанации, Ренат так же не привел формулы расчета оплаты аренды ядер и арендуемых ядер.
Ренат, раз Вы снова реагируете на эту тему, то может дати ответ:
1. Комиссия 10% или уже иная?
2. Почему Вы не хотите учесть в своей формуле время требуемое для оптимизации - затребованную единицу мощности в час?
3. Очень прошу дать правильный расчет, сравнения загрузки пк с рейтингом 100 в течении года и аналогичным истребованием ресурсов из клауда - сколько это будет стоить? Судя по формуле, цена не должна же меняться, верно?
Вы же видите, что клауд простаивает, люди не могут продать свои ресурсы - логично же, что цена высока. В п. 2 я предлагаю дать возможность пользователю истребовать часть ресурсов, с логикой - чем дольше(медленней) оптимизация, тем она дешевле.
Вы не привели никаких доказательств, что затрачено было именно 33 минуты. Привели просто никак не связанные скриншоты и всё. Это всё полная туфта. И что Вы заладили про эти 1000 раз? Вы приводите, причем без полных доказательств, типа, конкретные цыифры, и только по раздаче своих ядер, при этом не приводите данных по расчетам электрозатрат и оплаты за соответсвующее сложности задание в облаке. Я привел хоть и имперические, но хоть какие то 3-х сторонние расчеты (раздача ядер, оплата ядер, затраты на электроэнергию при соизмеримых задачах), у Вас же только картинки за оплату 3-х ядер, причем без указания соотествующего потраченного времени (33 минуты притянуты за уши). Полная туфта короче.
Далее я не намерен участвовать в Вашей профанации, Ренат так же не привел формулы расчета оплаты аренды ядер и арендуемых ядер.
Статистика была сброшена, это первый прогон , получено 0.10 за 33 минуты. Работало всего 3 ядра. Других проходов не было.
Данные реальные из практики. Вы же пока пытаетесь - что то утверждать основываясь на эмпирических - теоретических расчетах.
Это все равно что пространно, глядя на звезды, рассуждать о том, что мягкий член лучше твердого. Смените диван на более жесткий.