Обязан ли продавец в Маркете в описании к индикатору указывать о наличии перерисовки?
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Столкнулся в Маркете с продуктом, индикатор, который делает перерисовку. Естественно выглядит он замечательно в тестере. Попросил автора указать в описании сей факт, однако автор уперся и ни в какую не хочет добавлять в описании факт перерисовки.
Намеренно не буду описывать что такое "перерисовка" и чем она чревата, что бы не повлиять на голосование.
Столкнулся в Маркете с продуктом, индикатор, который делает перерисовку. Естественно выглядит он замечательно в тестере. Попросил автора указать в описании сей факт, однако автор уперся и ни в какую не хочет добавлять в описании факт перерисовки.
Намеренно не буду описывать что такое "перерисовка" и чем она чревата, что бы не повлиять на голосование.
Это продукт и все что он должен делать с точки зрения продавца, это хорошо продаваться )
Перерисовка относится к алгоритму работы индикатора, а алгоритм работы продаватель) не обязан раскрывать.
ЗЫ: а продаватель действительно очень грубо ответил
Надеюсь, что Вы не требуете отсутствия «перерисовки» на нулевом баре? )
Хотя здесь тоже вопрос терминологии.
Это касается индикаторов, которые славно оперируют всем массивом данных за N- баров и выдают итоговый результат с учетом последних данных.
Например, регрессионный полином и т.д.
Индикаторы, которые меняют местоположение «стрелочки» UP, DOWN просто обязаны быть описаны в маркете так, чтобы не вводить в заблуждение неофитов.
Но, кто тогда их купит?
Если алерт прикрутить, то звенеть будет...
Печалька.
- голосов: 51
- 2010.01.26
- Mikhail Dovbakh
- www.mql5.com
Вы программист?
Зачем Вам сталкиваться в Маркете с продуктом?
Напомнить о себе любимом?
Моя история такая. Заказчик купил в маркете индикатор и заказал написание по нему советника.
В ТЗ логика понимания сигналов индикатора была полностью по рекомендациям автора в описании самого индикатора на страничке маркета -- т.е. никто ничего не выдумывал, купили индикатор и строго по рекомендация продавца писали советник.
В описании самого индикатора однозначно написано: "Индикатор НЕ перерисовывает".
Перерисовка такая, что в тестере её не отловить. Надо ставить на реальный поток -- и только тогда перерисовка становится видна.
Когда предъявили автору индикатора -- он "поулыбался" и наличие перерисовки подтвердил -- а вот вносить правки отказался.
Когда, согласно правилу маркета 2.12, где говорится, что автор обязан вносить правки в индикатор, если заявленная функциональность продуктом не отрабатывается -- была подана в сервисдеск претензия.
То ответ сервисдеска был: "На странице описания продукта приведена вся необходимая информация для его работы. Кроме того, автор продукта ответил вам в личном сообщении. Никаких нарушений с его стороны мы не видим."
Как итого -- круг замкнулся, патовая ситуация -- все довольны, кроме озадаченного покупателя.
Собственно вопрос: В чём смысл вашего опроса? Есть реальное положение дел, которое непонятно в какое взаимоотношение ставит а) порядочность продавца, б) здравый смысл, в) правила маркета и г) продавца, покупателя, сервисдеск.
Вот пример, когда на одном и том же участке этот индикатор рисовал разные фигуры:
Вопрос: это считается перерисовкой? Или может мы все в зазеркалье
Это продукт и все что он должен делать с точки зрения продавца, это хорошо продаваться )
Перерисовка относится к алгоритму работы индикатора, а алгоритм работы продаватель) не обязан раскрывать.
ЗЫ: а продаватель действительно очень грубо ответил
Вы же понимаете, о чем идет речь. И речь не прибыльности и/или возможностях индикатора. К примеру индикатор ZZ перерисовывает последнее колено и это нормально и это видно невооружённым взглядом и об этом все знают потому что выявляется легко и используется этот индикатор с учетом особенностей его перерисовки. Но бывает так, что не всегда это видно сразу как только кинешь на график, а в визуальном режиме в тестере нужно провести достаточно много времени за наблюдениями что бы обнаружить перерисовку, для новичков это может обернуться сюрпризом если он не знает о таких особенностей индикаторов, например купит индикатор, потом закажет советник во фрилансе... И т.д.
Я ничего не имею против перерисовки как таковой, можно и иногда нужно использовать эти особенности индикаторов, это достаточно крупная группа индикаторов, такие как ZZ, всевозможные динамичные фильтры и пр. и т.д, но об этом покупатель должен знать заранее перед покупкой, об этом и речь. Но это мое мнение, а опрос что бы ознакомится с мнением сообщества.
Надеюсь, что Вы не требуете отсутствия «перерисовки» на нулевом баре? )
Хотя здесь тоже вопрос терминологии.
Это касается индикаторов, которые славно оперируют всем массивом данных за N- баров и выдают итоговый результат с учетом последних данных.
Например, регрессионный полином и т.д.
Индикаторы, которые меняют местоположение «стрелочки» UP, DOWN просто обязаны быть описаны в маркете так, чтобы не вводить в заблуждение неофитов.
Но, кто тогда их купит?
Если алерт прикрутить, то звенеть будет...
Печалька.
Конечно нет.
На нулевом баре индикатор будет перерисовывать как правило всегда, если он конечно не использует Open в расчетах. Это перерисовкой не считается же.))
Речь о перерисовке на барах отличных от нулевого.
1. Вы программист?
2. Зачем Вам сталкиваться в Маркете с продуктом?
3. Напомнить о себе любимом?
1. Да.
2. Полагаете, что программисты ничего никогда не покупают и не заказывают во фрилансе? Ошибаетесь, бывает очень часто что гораздо дешевле в плане экономии времени (а соответственно и денег) купить готовый продукт как часть чего то большего от проекта или заказать во фрилансе, чем писать самому. Так я уже поступал и не один раз (и не только от своего имени).
3. Пока не имею продуктов в маркете. Пиарить нечего.
Смысла нет отвечать на такой вопрос.
Кто нибудь вникал в суть вопроса, т.е. что означает "перерисовка"?
Отвечу - смена сигнала, согласно заложенного алгоритма работы индикатора.
То есть перерисовка индикатора есть не что иное, как перерасчет отрисовки индикатора на текущих исторических данных согласно заложенной формулы расчета.
.............
Вопрос: это считается перерисовкой? Или может мы все в зазеркалье
Участок один, только вот на нижнем скрин-шоте bid уже меньше, чем на верхнем.
Ситуация изменилась, индикатор это отразил.
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