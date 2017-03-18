Обязан ли продавец в Маркете в описании к индикатору указывать о наличии перерисовки? - страница 10
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Этой фразы не понял - тут обман или некорректная работа алгоритма? . Что означает выделенное зеленым
На запуске за последние 1000 баров, а по мере появления новых баров выполняется досчет. Появился один новый бар, значит статистика за 1001 бар, появился еще один - за 1002 бара и т.д.
Мне уже один раз так угрожали, расправой мне и моей семье, сначала сказал что изнасилует мою беременную жену (на то время).
пришлось купить травмат и еще кое-что...
написал в сервисдеск для того чтобы выдали его айпишник для обращения в прокуратуру - не выдали, но чувака забанили навсегда
вот нетак давно мне он снова писал, но уже с другого акка - я проморозился и не отвечал
с именем и фамилией эта идея мне не когда не нравилась, помощи от ее нету а вот гемора полно может быть.
а раз так, то тогда всех нужно верифицировать, а продавцам давать полную стату по местонахождению тех кто ему пишет и тех кто купил его продукты.*верифицировать клиентов - имеется ввиду хотя бы номер телефона, это не составит проблем не для сервиса не для клиента (ИМХО)
Это не обман, это недоговорка. Умалчивание некоторых свойств продукта.
Мы все, например, знаем, что розетка очень хорошая вещь, замечательный источник электроэнергии, можно использовать для питания магнитолы, утюга или телевизора. Но мы всячески уберегаем детей
На счет детей - это понятно... Не понятно, зачем весь этот цирк с МЕЛОЧЕВКОЙ...
Покупатель ОБЯЗАН протестировать ПРОДУКТ перед его покупкой! И комментарии здесь совсем ни причем. Специально для этого есть ТРИАЛ-ВЕРСИЯ.
Захотелось поговорить при широкой публике?...
На самом деле индикатор - очень не плохой... И результаты стратегии с этим индикатором также вполне на уровне:
....
В ход пошли фантики...
...
Примерно понял. Тут в добавок к визуальному тестированию не помешает добавить в шаблон тестера что-то вроде BufferInspector (сегодня случайно увидел публикацию). Чтобы сравнивать показания на одних и тех же данных, но в разные моменты тестирования
Буферы видны в Окне данных. Только сделать возможным видеть в Окне данных ВСЕ буферы.
Попробую пояснить более детально.
У индикатора есть параметр -- MaximumHistoryBars -- пусть он =1000. Индикатор выдаёт сигналы на покупку/продажу и каждому сигналу соответствует некий Хитрейт -- я так понял, этот Хитрейт накапливается исходя из статистического анализа за указанные в настройках 1000 баров.
Если индикатор только поставить на график, то Хитрейт будет считаться по 1000 барам. Если откроется новый бар, то уже по 1001 барам. Если откроется следующий бар, то уже по 1002 барам и т.д.
Т.е. если спустя пусть 100 баров на параллельное окно запустить этот же индикатор, то "старый" индикатор покажет сигналы исходя из 1100 баров. А "новый" исходя из 1000 баров. И показания индикатора будут разные.
Поэтому, если отвечать на вопрос "тут обман или некорректная работа алгоритма" -- то здесь два момента:
-- умолчание в описании продукта о таком поведении индикатора
-- некорректная работа алгоритма -- т.к. Продавец в описании продукта советует входить при неком минимальном Хитрейте -- и понятно, что Хитрейт на 1000 барах и Хитрейт на 1100 барах будет разный.
p.s. Поскольку при обращении к Продавцу, Продавец сказал, что знает о таком поведении индикатора -- то можно классифицировать как "обман".
По-моему это просто некорректная работа алгоритма и ничего более. Какой смысл продавцу делать алгоритм, постоянно увеличивающий свой период расчета? Разве это как-то влияет на статистику правильных угадываний? Я не понимаю, зачем продавцу намеренно врать и скрывать этот факт, потому что само по себе это не дает преимущества индикатора в тестере стратегий и на истории.
Примерно понял. Тут в добавок к визуальному тестированию не помешает добавить в шаблон тестера что-то вроде BufferInspector (сегодня случайно увидел публикацию). Чтобы сравнивать показания на одних и тех же данных, но в разные моменты тестирования
Дополнительно по буферам.
В Маркете есть такие хитросделанные Продавцы, которые на вопрос Покупателя по используемым буферам продаваемого индикатора отвечают так: "Пиши положительный отзыв, дам расклад по буферам".
Это уже не что иное, как злонамеренное сокрытие ключевой информации в описании продукта.
Как по мне, в Маркете надо ввести требования, которые обязывают Продавца какую-то информацию раскрывать обязательно.
Например, для индикаторов:
-- описание назначения всех буферов, включая скрытые, является обязательным;
-- ответ, перерисовывает индикатор или нет и какие есть особенности по этой части, является обязательным.
Частенько забываем, что Покупатель (тот же Заказчик во Фрилансе) в своём подавляющем большинстве всё-таки не профессионал. И далеко не каждый покупатель может идентифицировать перерисовку, выделить все буферы и понять их назначение. Да и порой без описания и без открытого кода -- не всегда можно понять по буферам как идентифицировать сигнал в советнике.
На счет детей - это понятно... Не понятно, зачем весь этот цирк с МЕЛОЧЕВКОЙ...
Покупатель ОБЯЗАН протестировать ПРОДУКТ перед его покупкой! И комментарии здесь совсем ни причем. Специально для этого есть ТРИАЛ-ВЕРСИЯ.
Захотелось поговорить при широкой публике?...
На самом деле индикатор - очень не плохой... И результаты стратегии с этим индикатором также вполне на уровне:
У Вас поведение типичного напёрсточника. Скрывая полную информацию о действиях своих индикаторов Вы признаёте, что являетесь мошенником.
И да, я намерен вывести на чистую воду мошенников в маркете. Пора уже создавать нормальные конкурентные правила в маркете (мои действия способствуют этому), с одинаковыми возможностями для продавцев и безопасностью для покупателей.
Скрывая полную информацию о действиях своих индикаторов Вы признаёте, что являетесь мошенником.