Обязан ли продавец в Маркете в описании к индикатору указывать о наличии перерисовки? - страница 12
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Ну это же тогда покупателю надо искать это решение в кодабазе, делать проверку, при этом где будет сообщение, что нужно проверять индикаторы?
Похоже, участникам дискуссии нужно не решение, а поговорить.
Есть два варианта перерисовки:
1. Меняется после переподключения (если повисел на графике какое-то время).
2. Типа гусеницы. При поступлении новых данных пересчитывает историю, но после переподключения не меняется.
Только вот что даст простому пользователю, покупающему продукт в маркете, это решение из кодобазы?
Он ни сном, ни духом как просто запустить индикатор, порой и найти-то его не может в терминале, а ему ещё и нужно будет потом скомпилировать(!) решение из кодобазы чтобы проверить купленный продукт и узнать, что он перерисовывает... Это если он сможет это сделать.
Есть два варианта перерисовки:
1. Меняется после переподключения (если повисел на графике какое-то время.
2. Типа гусеницы. При поступлении новых данных пересчитывает историю, но после переподключения не меняется.
Оба варианта мониторятся. Возможно, есть какие-то не сразу очевидные подводные камни, но, думаю, решаемо общими усилиями - это уж точно! Нужно только желание.
Еще тема - зигзаг. Зигзаги, не смотря на то, что они такие, тоже могут быть нормальными и перерисовывающимися.
Вроде, речь шла о юзерах, которые хотят ТС во фрилансе на основе купленного индикатора. Исполнитель заказа сразу и скажет, что индикатор перерисовывается.
Еще тема - зигзаг. Зигзаги, не смотря на то, что они такие, тоже могут быть нормальными и перерисовывающимися.
Так проверочный код и на это должен будет дать однозначный ответ.
Возможно, примитивно представляю себе задачу, но ничего пока сложного не вижу.
Ну так-то да... Но эта фишка будет полезна лишь разработчикам программных продуктов. А вот простой юсер, видя красивую картинку, и читая, что индикатор не перерисовывает, купит же его. А потом окажется, что перерисовывает. И начнутся заново темы - "Как автоматически перезапускать через определённое время индикатор без исходного кода, сделайте бесплатно..."
Ради интереса посмотрел на странице индикатора, с которым столкнулся Покупатель -- написано в описании:
Тема была поднята пол-года назад -- писали продавцу и обращались в сервисдеск -- а "воз и ныне там".
Получается, купил покупатель Продукт -- всё, деньги ваши стали наши, досвидос -- пиши куда хочешь, хоть в сервисдеск -- "а нам всё равно".
p.s. Деньги Покупателя в Маркете надёжно защищены.
Простой юзер даже термина "не перерисовывает" не знает.
В том-то и дело, что разговор зашёл про то, что некий продавец вводит в заблуждение покупателей. Соответственно, необходима ещё на стадии публикации продукта в маркете проверка на "неперисовываемость" индикатора, или чтобы продавец сообщал о такой особенности в описании к своему продукту.