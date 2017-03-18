Обязан ли продавец в Маркете в описании к индикатору указывать о наличии перерисовки? - страница 12

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Andrey Dik:
Ну это же тогда покупателю надо искать это решение в кодабазе, делать проверку, при этом где будет сообщение, что нужно проверять индикаторы?
Согласовать с разработчиками, чтобы красными буквами писали о такой возможности. Вроде, ничего сложного и никого ни к чему принуждать не понадобится. Заодно, грамотность юзеров повысится.
 
fxsaber:
Похоже, участникам дискуссии нужно не решение, а поговорить.


Есть два варианта перерисовки:

1‌. Меняется после переподключения (если повисел на графике какое-то время).

2‌. Типа гусеницы. При поступлении новых данных пересчитывает историю, но после переподключения не меняется.

 
Artyom Trishkin:

Только вот что даст простому пользователю, покупающему продукт в маркете, это решение из кодобазы?

Он ни сном, ни духом как просто запустить индикатор, порой и найти-то его не может в терминале, а ему ещё и нужно будет потом скомпилировать(!) решение из кодобазы чтобы проверить купленный продукт и узнать, что он перерисовывает... Это если он сможет это сделать.‌

Вроде, речь шла о юзерах, которые хотят ТС во фрилансе на основе купленного индикатора. Исполнитель заказа сразу и скажет, что индикатор перерисовывается.
 
Dmitry Fedoseev:


Есть два варианта перерисовки:

1‌. Меняется после переподключения (если повисел на графике какое-то время.

2‌. Типа гусеницы. При поступлении новых данных пересчитывает историю, но после переподключения не меняется.

Оба варианта мониторятся. Возможно, есть какие-то не сразу очевидные подводные камни, но, думаю, решаемо общими усилиями - это уж точно! Нужно только желание.
 
fxsaber:
Оба варианта мониторятся. Возможно, есть какие-то не сразу очевидные подводные камни, но, думаю, решаемо общими усилиями - это уж точно! Нужно только желание.

Еще тема - зигзаг. Зигзаги, не смотря на то, что они такие, тоже могут быть нормальными и перерисовывающимися.
 
fxsaber:
Вроде, речь шла о юзерах, которые хотят ТС во фрилансе на основе купленного индикатора. Исполнитель заказа сразу и скажет, что индикатор перерисовывается.
Ну так-то да... Но эта фишка будет полезна лишь разработчикам программных продуктов. А вот простой юсер, видя красивую картинку, и читая, что индикатор не перерисовывает, купит же его. А потом окажется, что перерисовывает. И начнутся заново темы - "Как автоматически перезапускать через определённое время индикатор без исходного кода, сделайте бесплатно..."
 
Dmitry Fedoseev:
Еще тема - зигзаг. Зигзаги, не смотря на то, что они такие, тоже могут быть нормальными и перерисовывающимися.

Так проверочный код и на это должен будет дать однозначный ответ.

В‌озможно, примитивно представляю себе задачу, но ничего пока сложного не вижу.

 
Artyom Trishkin:
Ну так-то да... Но эта фишка будет полезна лишь разработчикам программных продуктов. А вот простой юсер, видя красивую картинку, и читая, что индикатор не перерисовывает, купит же его. А потом окажется, что перерисовывает. И начнутся заново темы - "Как автоматически перезапускать через определённое время индикатор без исходного кода, сделайте бесплатно..."
Простой юзер даже термина "не перерисовывает" не знает.
 

Ради интереса посмотрел на странице индикатора, с которым столкнулся Покупатель -- написано в описании:

Т‌ема была поднята пол-года назад -- писали продавцу и обращались в сервисдеск -- а "воз и ныне там".

Получается, купил покупатель Продукт -- всё, деньги ваши стали наши, досвидос -- пиши куда хочешь, хоть в сервисдеск -- "а нам всё равно".

p‌.s. Деньги Покупателя в Маркете надёжно защищены.

 
fxsaber:
Простой юзер даже термина "не перерисовывает" не знает.

В том-то и дело, что разговор зашёл про то, что некий продавец вводит в заблуждение покупателей. Соответственно, необходима ещё на стадии публикации продукта в маркете проверка на "неперисовываемость" индикатора, или чтобы продавец сообщал о такой особенности в описании к своему продукту.

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