Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 324
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ЗЫ Задача возникла для AI. Может, также сходу сдюжит...
Я как-то давно здесь писал, как ИИ мне успешно написал скрипт для tampermonkey для работы с rutube. Для этого не нужен софт и платные модели. DeepThink или Qwen3 в браузере был.
Не пробовал для кодирования Google Gemini и Grok, но оба бесплатны. Grok нас санкционирует, но работает через https://x.com/i/grok
Конечно, это всё не специализированные кодеры, но для начала вполне. И MQL понимают.
ЗЫ Задача возникла для AI. Может, также сходу сдюжит...
Просьба к умеющим с AI-ассистентами. Есть ли возможность написать расширение к браузеру (tampermonkey и т.д.), чтобы можно было в нем можно было создать черный список пользователей, посты которых не высвечивались бы при просмотре форума? Предполагаю, что задача посильная для AI-ассистента.
Сдюжил. Одно уточнение ему по ходу дал, остальное сам нагенерировал. Работает.
Method 3: Manual Installation
Не понимаю, как это сделать. Наверное, буду ждать паблика в Web Store.
Скачать архив всех файлов и распаковать:
Действительно работает!
Не понимаю, как это сделать. Наверное, буду ждать паблика в Web Store.
Я не думаю, что будет релиз, слишком нишевое расширение, да и возиться не охота. Этот текст тоже ИИ сгенерировал на всякий случай.
Юрий верно написал, нужно просто скачать весь код и указать путь к папке.
Скачать архив всех файлов и распаковать:
Получилось, спасибо!
Сдюжил. Одно уточнение ему по ходу дал, остальное сам нагенерировал. Работает.
Попробовал, работает идеально. Спасибо!
ЗЫ. Эта простота получения требуемого немного пугает непредсказуемостью...
Видео инструкция
Попробовал, работает идеально. Спасибо!
ЗЫ. Эта простота получения требуемого немного пугает непредсказуемостью...
Первые разы страшно. Потом становится обыденностью.
Конечно, для чувствительных кодов нужны дополнительные шаги в виде тестов, аудита, и т.д. Но писать код вручную уже почти не нужно, на мой любительский взглад.