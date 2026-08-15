Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 324

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Tamas Szebeni профиле? Оно каким-то образом изменилось, и я хотел бы восстановить его.

Обратитесь в службу поддержки в левом боковом меню страницы вашего профиля. Сначала вам придется ответить на вопросы бота Службы поддержки.

Будьте готовы как-то доказать свое новое местоположение. Очевидно, что ваш IP-адрес также должен быть привязан к этому местоположению.

 
fxsaber #:

ЗЫ Задача возникла для AI. Может, также сходу сдюжит...

Я как-то давно здесь писал, как ИИ мне успешно написал скрипт для tampermonkey для работы с rutube. Для этого не нужен софт и платные модели. DeepThink или Qwen3 в браузере был.

Не пробовал для кодирования Google Gemini и Grok, но оба бесплатны. Grok нас санкционирует, но работает через https://x.com/i/grok

Конечно, это всё не специализированные кодеры, но для начала вполне. И MQL понимают.

 
fxsaber #:

ЗЫ Задача возникла для AI. Может, также сходу сдюжит...

Просьба к умеющим с AI-ассистентами. Есть ли возможность написать расширение к браузеру (tampermonkey и т.д.), чтобы можно было в нем можно было создать черный список пользователей, посты которых не высвечивались бы при просмотре форума? Предполагаю, что задача посильная для AI-ассистента.

Сдюжил. Одно уточнение ему по ходу дал, остальное сам нагенерировал. Работает.
GitHub - komposter/MQL5-Forum-Blacklist-Extension
GitHub - komposter/MQL5-Forum-Blacklist-Extension
  • komposter
  • github.com
A Chrome browser extension that allows you to blacklist users on the MQL5 forum, hiding their posts from view. Works across all language versions of the forum. 🚫 User Blacklisting : Add users to blacklist to hide their posts 🔍 Multi-language Support : Works on all MQL5 forum language versions (ru, en, etc.) 📊 Statistics : Track how many...
 
Andrey Khatimlianskii #:
Сдюжил. Одно уточнение ему по ходу дал, остальное сам нагенерировал. Работает.

Method 3: Manual Installation

  1. Create a new folder on your computer
  2. Copy all extension files to this folder

Не понимаю, как это сделать. Наверное, буду ждать паблика в Web Store.

 
Copy all extension files to this folder

Скачать архив всех файлов и распаковать:

Действительно работает!


 
fxsaber #:

Не понимаю, как это сделать. Наверное, буду ждать паблика в Web Store.

Я не думаю, что будет релиз, слишком нишевое расширение, да и возиться не охота. Этот текст тоже ИИ сгенерировал на всякий случай.

Юрий верно написал, нужно просто скачать весь код и указать путь к папке.

 
Yuriy Bykov #:

Скачать архив всех файлов и распаковать:

Получилось, спасибо!

 
Andrey Khatimlianskii #:
Сдюжил. Одно уточнение ему по ходу дал, остальное сам нагенерировал. Работает.

Попробовал, работает идеально. Спасибо!

ЗЫ. Эта простота получения требуемого немного пугает непредсказуемостью...

 

Видео инструкция


 
fxsaber #:

Попробовал, работает идеально. Спасибо!

ЗЫ. Эта простота получения требуемого немного пугает непредсказуемостью...

Первые разы страшно. Потом становится обыденностью.

Конечно, для чувствительных кодов нужны дополнительные шаги в виде тестов, аудита, и т.д. Но писать код вручную уже почти не нужно, на мой любительский взглад.

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