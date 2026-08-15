Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 322
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МТшные примеры работают? Возможно драйвера не стоят.
Не знаю, где смотреть.
Можно скачать бесплатную утилиту Geeks3D GPU Caps Viewer и посмотреть свою видео-карту и поддерживает ли она OpenCL. А потом в ручном режиме скачать и установить дровишки.
На свежем железе автоматически устанавливаются драйвера OpenCL. Возможно GPU железяка подустарела.
Можно скачать бесплатную утилиту Geeks3D GPU Caps Viewer и посмотреть свою видео-карту и поддерживает ли она OpenCL. А потом в ручном режиме скачать и установить дровишки.
просто к слову пришлось: юзать видяху для вычислений и CPU для отрисовок (а Blend2d это чистый CPU) это до некоторой степени мега решение :-) При всей симпатии к бленду, честно говоря думал что будет переезд на Skia, оно плотнее железо использует
современный путь
впечатляет конечно произодительность вычислений на GPU карте (NVIDIA GeForce RTX 3060) даже стоимостью ~300 USD в сравнении с CPU. Более чем в 1000 раз. 0.017 наносекунд на вычислительную итерацию sum += (long)(sin(x) * cos(x) * 1000.0f);
Даже сложно представить себе результат на NVidia GPU кластере стоимостью ~30000USD, продажа которых строго квотируется правительством США и за которыми ведут охоту многие страны мира, особенно Китай.
Недавно Казахстану досталась горстка таких кластеров. И, насколько я понял, Павел Дуров именно поэтому приезжал в Казахстан и встречался с президентом Токаевым.
Дожились, что в мире по сути одна компания NVidia определяет стратегическую безопасность государств.
PS. Надо бы убедиться, что нет оптимизации благодаря кэшированию последних вычислений, т.к. у нас массив весьма примитивен [1,2,3....100,1,2,....100,1,2............100]
пожалуйста вставьте данную строку в строку 117:
и перепроверьте результат, чтобы убедиться что кэширование здесь ни при чем.
просто к слову пришлось: юзать видяху для вычислений и CPU для отрисовок (а Blend2d это чистый CPU) это до некоторой степени мега решение :-) При всей симпатии к бленду, честно говоря думал что будет переезд на Skia, оно плотнее железо использует
современный путь
да, согласен. Все же облачные провайдеры начинают активно заселять GPU решения в свою инфраструктуру. В основном для LLM.
Я уже имею опыт установки и использования локальной LLM LLAMA 3.1 и понимаю, насколько важна мощная GPU. Для такой LLM придется выложить 3000 USD за GPU для комфортной работы. CPU совсем не тянут
PS. Надо бы убедиться, что нет оптимизации благодаря кэшированию последних вычислений, т.к. у нас массив весьма примитивен [1,2,3....100,1,2,....100,1,2............100]
пожалуйста вставьте данную строку в строку 117:
и перепроверьте результат, чтобы убедиться что кэширование здесь ни при чем.
на RTX 4060 с новой строкой
13790 проц
на RTX 4060 с новой строкой
13790 проц
спасибо! Значит нет влияния кэширования на результат. Видео карта стоимостью ~250 USD уделывает весьма нормальный современный процессор в 700 раз по вычислительной мощности.
Короче - всем срочно апгрейдить свои GPU. В том числе и мне :))
и пора переписывать канвас с поддержкой OpenCL
Кстати пробовал даже на Python писать с OpenCL для теста. Все летает намного круче нативных C++ программ, которые написаны без GPU.
просто к слову пришлось: юзать видяху для вычислений и CPU для отрисовок (а Blend2d это чистый CPU) это до некоторой степени мега решение :-) При всей симпатии к бленду, честно говоря думал что будет переезд на Skia, оно плотнее железо использует
современный путь
https://www.mql5.com/ru/forum/487541/page4#comment_56817317
спасибо! Значит нет влияния кэширования на результат. Видео карта стоимостью ~250 USD уделывает весьма нормальный современный процессор в 700 раз по вычислительной мощности.
Короче - всем срочно апгрейдить свои GPU. В том числе и мне :))
и пора переписывать канвас с поддержкой OpenCL
В 2D/3D, где попадаются перемножения матриц, переход на OpenCL понятен. Но в алготрейдинге - не вижу задач. Там основной инструмент - Тестер. Как может OpenCL помочь - не понимаю.
ЗЫ
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2025.12.12 06:49
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