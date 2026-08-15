Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 329
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Да. Нажал и получил в браузере.
Готово. Даже кнопочку нарисовал для удобства (не я):
Готово. Даже кнопочку нарисовал для удобства (не я):
Вещь вышла очень удобная, огромное спасибо!
Есть два замечания.
1. Стандартная практика, чтобы избежать проблем с загрузкой/сохранением в разных операционках. Это же просто имя архива, внутри все названия оригинальные
2. А оно не оригинальное? Не соответствует времени изменения конкретного файла? Мне кажется, логично хранить именно его, если оно есть.
1. Стандартная практика, чтобы избежать проблем с загрузкой/сохранением в разных операционках. Это же просто имя архива, внутри все названия оригинальные
2. А оно не оригинальное? Не соответствует времени изменения конкретного файла? Мне кажется, логично хранить именно его, если оно есть.
Залил версию 0.2.1.
После загрузки файлов расширения в ту же директорию:
- Откройте chrome://extensions .
- Включите Developer mode.
- Нажмите Reload у расширения, чтобы увидеть новую версию.
Есть пример кода с такими путями? Не нашел с 5 случайных тыков
Залил версию 0.2.1.
Интересно, что архив без сжатия.
Ну, это просто контейнер.
Что не так в приложенном примере? Я вижу корректную структуру после разархивирования:
Мне интересно: а ведь сам редактор позволяет загрузить все эти файлы именно так, как автор указал их расположение при публикации. Редактор их размещает и компилирует сразу.
Что не устраивает?