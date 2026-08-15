Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 329

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fxsaber #:

Да. Нажал и получил в браузере.

Готово. Даже кнопочку нарисовал для удобства (не я):


 
Andrey Khatimlianskii #:

Готово. Даже кнопочку нарисовал для удобства (не я):

Вещь вышла очень удобная, огромное спасибо!


Есть два замечания.

  1. В названии некоторых подпапок появляется символ подчеркивания.
  2. Было бы понятнее, если бы время файлов в архиве совпадало со временем модификации в кодобазе.
 
fxsaber #:

  1. В названии некоторых подпапок появляется символ подчеркивания.
  2. Было бы понятнее, если бы время файлов в архиве совпадало со временем модификации в кодобазе.

1. Стандартная практика, чтобы избежать проблем с загрузкой/сохранением в разных операционках. Это же просто имя архива, внутри все названия оригинальные

2. А оно не оригинальное? Не соответствует времени изменения конкретного файла? Мне кажется, логично хранить именно его, если оно есть.

 
Andrey Khatimlianskii #:

1. Стандартная практика, чтобы избежать проблем с загрузкой/сохранением в разных операционках. Это же просто имя архива, внутри все названия оригинальные

2. А оно не оригинальное? Не соответствует времени изменения конкретного файла? Мне кажется, логично хранить именно его, если оно есть.

  1. Внутри пути содержат символ подчеркивания.
  2. Там время всех файлов - время создания архива расширением браузера.
 
fxsaber #:
  1. Внутри пути содержат символ подчеркивания.
Есть пример кода с такими путями? Не нашел с 5 случайных тыков
 

Залил версию 0.2.1.

После загрузки файлов расширения в ту же директорию:

- Откройте chrome://extensions .

- Включите Developer mode.

- Нажмите Reload у расширения, чтобы увидеть новую версию.

 
Andrey Khatimlianskii #:
Есть пример кода с такими путями? Не нашел с 5 случайных тыков
Интересно, что архив без сжатия.
 
Andrey Khatimlianskii #:

Залил версию 0.2.1.

Со временем теперь отлично, спасибо!
 
fxsaber #:
Интересно, что архив без сжатия.

 Ну, это просто контейнер. 

Что не так в приложенном примере? Я вижу корректную структуру после разархивирования:


 

Мне интересно: а ведь сам редактор позволяет загрузить все эти файлы именно так, как автор указал их расположение при публикации. Редактор их размещает и компилирует сразу.

Что не устраивает?

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