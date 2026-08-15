Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 330
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Что не так в приложенном примере? Я вижу корректную структуру после разархивирования:
z:\MQL5_CodeBase_61283_EAToMath_-_nkm8stfi1t_39t_MetaTrader_5\MQL5\Experts\fxsaber_\EA_Test.mq4
z:\MQL5_CodeBase_61283_EAToMath_-_nkm8stfi1t_39t_MetaTrader_5\MQL5\Include\fxsaber\EAToMath_\Data_Tester.mqh
Это в первой версии, верно?
Не воспроизводится сейчас.
Интересно, что архив без сжатия.
В приложенном здесь архиве тоже не вижу этих нижних подчеркиваний. Точно была проблема?
100%. Откройте этот архив, например, в 7-Zip или TotalCommander.
Это в первой версии, верно?
И в текущей.
100%. Откройте этот архив, например, в 7-Zip или TotalCommander.
И в текущей.
Воспроизвел под виндоуз. Пушнул 0.2.2 с исправлениями.
Идеально, спасибо!
ЗЫ Совсем было бы круто, если бы не было зависимости от языковой версии - проверял бы все версии и закачивал ту, что последняя.
ЗЫ Совсем было бы круто, если бы не было зависимости от языковой версии - проверял бы все версии и закачивал ту, что последняя.
Это уже будет навигация (переход на другую страницу), более сложная логика выбора. Больше пространства для багов, в общем.
Если интересно, я могу показать тулзу, которую использую (прямо показать на практической задаче в режиме онлайн). За 10 долларов в месяц можно нагенерировать себе кучу расширений на любой вкус.
Ну и бесплатно можно, конечно, я просто не изучал, что сейчас есть (гугл антигравити слышал реальный отзыв, и все).
Это уже будет навигация (переход на другую страницу), более сложная логика выбора. Больше пространства для багов, в общем.
Если интересно, я могу показать тулзу, которую использую (прямо показать на практической задаче в режиме онлайн). За 10 долларов в месяц можно нагенерировать себе кучу расширений на любой вкус.
Ну и бесплатно можно, конечно, я просто не изучал, что сейчас есть (гугл антигравити слышал реальный отзыв, и все).
Я очень прагматично подошел к делу - только озвучивание просьб. Огромная Вам благодарность за реализацию!
У самого больше идей не осталось по расширениям. КБ без привязки к языкам - это больше для других.
По теме ресурса вижу оправданным использование вайб-кодинга для создания этого.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2025.12.15 23:07
Так запилить тогда интерактивные отчеты торговли, использование календаря и т.д.!
Можно за короткий срок испробовать множество вариантов и отобрать случайно-удачные решения, о которых никто не подозревает даже. Т.е. использовать быстрый метод проб и ошибок для поиска полезных предпочтений.
Сам не могу что-то замотивироваться. Еще раз спасибо!
ЗЫ Возможно, будет полезно сообществу, если на простых примерах в блоге покажете практический пример вайб-кодинга по теме ресурса.
Кто-нибудь знает, как принудительно закрыть это окно? Его невозможно закрыть, если оптимизация отменена или если она не завершена в какой-либо ситуации.
Кто-нибудь знает, как принудительно закрыть это окно? Его невозможно закрыть, если оптимизация отменена или если она не завершена в какой-либо ситуации.
Похоже, нарвались на баг.