Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 330

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Andrey Khatimlianskii #:

Что не так в приложенном примере? Я вижу корректную структуру после разархивирования:

z:\MQL5_CodeBase_61283_EAToMath_-_nkm8stfi1t_39t_MetaTrader_5\MQL5\Experts\fxsaber_\EA_Test.mq4 
z:\MQL5_CodeBase_61283_EAToMath_-_nkm8stfi1t_39t_MetaTrader_5\MQL5\Include\fxsaber\EAToMath_\Data_Tester.mqh
 
fxsaber #:
z:\MQL5_CodeBase_61283_EAToMath_-_nkm8stfi1t_39t_MetaTrader_5\MQL5\Experts\fxsaber_\EA_Test.mq4
z:\MQL5_CodeBase_61283_EAToMath_-_nkm8stfi1t_39t_MetaTrader_5\MQL5\Include\fxsaber\EAToMath_\Data_Tester.mqh

Это в первой версии, верно?

Не воспроизводится сейчас.

 
fxsaber #:
Интересно, что архив без сжатия.
Хммм.. В приложенном здесь архиве тоже не вижу этих нижних подчеркиваний. Точно была проблема?
 
Andrey Khatimlianskii #:
В приложенном здесь архиве тоже не вижу этих нижних подчеркиваний. Точно была проблема?

100%. Откройте этот архив, например, в 7-Zip или TotalCommander.

Andrey Khatimlianskii #:

Это в первой версии, верно?

И в текущей.

 
fxsaber #:

100%. Откройте этот архив, например, в 7-Zip или TotalCommander.

И в текущей.

Воспроизвел под виндоуз. Пушнул 0.2.2 с исправлениями.
 
Andrey Khatimlianskii #:
Воспроизвел под виндоуз. Пушнул 0.2.2 с исправлениями.

Идеально, спасибо!

ЗЫ Совсем было бы круто, если бы не было зависимости от языковой версии - проверял бы все версии и закачивал ту, что последняя.

 
fxsaber #:

ЗЫ Совсем было бы круто, если бы не было зависимости от языковой версии - проверял бы все версии и закачивал ту, что последняя.

Это уже будет навигация (переход на другую страницу), более сложная логика выбора. Больше пространства для багов, в общем.

Если интересно, я могу показать тулзу, которую использую (прямо показать на практической задаче в режиме онлайн). За 10 долларов в месяц можно нагенерировать себе кучу расширений на любой вкус.

Ну и бесплатно можно, конечно, я просто не изучал, что сейчас есть (гугл антигравити слышал реальный отзыв, и все).

 
Andrey Khatimlianskii #:

Это уже будет навигация (переход на другую страницу), более сложная логика выбора. Больше пространства для багов, в общем.

Если интересно, я могу показать тулзу, которую использую (прямо показать на практической задаче в режиме онлайн). За 10 долларов в месяц можно нагенерировать себе кучу расширений на любой вкус.

Ну и бесплатно можно, конечно, я просто не изучал, что сейчас есть (гугл антигравити слышал реальный отзыв, и все).

Я очень прагматично подошел к делу - только озвучивание просьб. Огромная Вам благодарность за реализацию!

У самого больше идей не осталось по расширениям. КБ без привязки к языкам - это больше для других.


По теме ресурса вижу оправданным использование вайб-кодинга для создания этого.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2025.12.15 23:07

Так запилить тогда интерактивные отчеты торговли, использование календаря и т.д.!

Можно за короткий срок испробовать множество вариантов и отобрать случайно-удачные решения, о которых никто не подозревает даже. Т.е. использовать быстрый метод проб и ошибок для поиска полезных предпочтений.

Сам не могу что-то замотивироваться. Еще раз спасибо!


ЗЫ Возможно, будет полезно сообществу, если на простых примерах в блоге покажете практический пример вайб-кодинга по теме ресурса.

 

Кто-нибудь знает, как принудительно закрыть это окно? Его невозможно закрыть, если оптимизация отменена или если она не завершена в какой-либо ситуации.


 
hini #:

Кто-нибудь знает, как принудительно закрыть это окно? Его невозможно закрыть, если оптимизация отменена или если она не завершена в какой-либо ситуации.

Похоже, нарвались на баг.

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