Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 327

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Alain Verleyen #:
Трудно помочь без более подробной информации.

сомневаюсь, что сможете помочь. Множатся версии при каждой попытки редактирования, но код даже не отправляется на проверку.
Хотел опубликовать библу с работой jpg, но реально стремно работать с таким глючным ресурсом. 
Реально, надо на github переходить, а ссылки на github публиковать в CB при первой (единственной) публикации. 

 
Nikolai Semko #:
сомневаюсь, что сможете помочь. Множатся версии при каждой попытки редактирования, но код даже не отправляется на проверку.
Хотел опубликовать библу с работой jpg, но реально стремно работать с таким глючным ресурсом.
Это я знаю, почему так происходит: в приложении нужно загрузить картинку размером как минимум 750x500. Непонятно, зачем именно такое требование, но это работает.
 
hini #:
Это я знаю, почему так происходит: в приложении нужно загрузить картинку размером как минимум 750x500. Непонятно, зачем именно такое требование, но это работает.
если это так, то тем более не хочется работать с таким ресурсом, в котором такие тупые требования
 
Nikolai Semko #:
если это так, то тем более не хочется работать с таким ресурсом, в котором такие тупые требования
Да, мне тоже кажется, что это требование очень странное. Картинку можно было просто поместить в описание, не понимаю, зачем обязательно загружать её в область хранения кода. Вчера я загружал один репозиторий и тоже долго застрял на этом шаге, и только в конце догадался, в чём проблема.
 
hini #:
Я знаю, почему так происходит: в приложении нужно загрузить картинку размером не менее 750x500. Непонятно, почему именно такое требование, но оно работает.

Максимальный размер.


 
Alain Verleyen #:

Максимальный размер.


Тогда ошибок стало ещё больше, потому что я загрузил скриншот размером больше 750x500.
 
hini #:
Затем появилось еще больше ошибок, потому что я загрузил скриншот размером более 750x500.

Кажется, это максимум 750 по ширине, высота не имеет значения.

Все изображения не должны превышать 750 пикселей в ширину. Если вы вставите изображение большей ширины, при сохранении оно будет автоматически уменьшено со значительной потерей качества. Рекомендуемый размер изображения - 750х394 пикселей.

 
Nikolai Semko #:
Если это так, то тем более не стоит работать с таким ресурсом с такими дурацкими требованиями.

Я не думаю, что вам нужно загружать картинку, но если вы ее загружаете, она должна быть в требованиях.

Я думаю, что проблема может возникнуть из-за вашего gif, который очень большой.

 
Nikolai Semko #:

сомневаюсь, что сможете помочь. Множатся версии при каждой попытки редактирования, но код даже не отправляется на проверку.
Хотел опубликовать библу с работой jpg, но реально стремно работать с таким глючным ресурсом. 
Реально, надо на github переходить, а ссылки на github публиковать в CB при первой (единственной) публикации. 

Скриншот с вашего видео:


Попробуйте заново прожать конпку "Save" на каждой из этих вкладок:

На моем скриншоте видно 2 черновика, где было изменено только описание. Тем не менее, там доступна кнопка "Ready".

 
Nikolai Semko #:

Сомневаюсь, что вы сможете помочь. Версии множатся при каждой попытке редактирования, а код даже не отправляется на проверку.
Хотел опубликовать библию с jpg-работами, но очень страшно работать с таким глючным ресурсом.
Действительно, надо переезжать на github, а ссылки на github публиковать в CB при первой (единственной) публикации.

Если я снимаю галочку, то получаю ситуацию, похожую на вашу. Как только я ставлю галочку и сохраняю, кнопка снова становится доступной. Я подозреваю, что после обновления тестов для вашего кода (о чем свидетельствует комментарий администратора, который вы показали в видео), ваша галочка могла стать неактуальной.

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