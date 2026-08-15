Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 319
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Что-либо делать на этом графике возможно только во фрейм-режиме. Даже "создать" объект, но он не будет виден.
Значит на текущий момент в терминале нет возможности визуализировать процессы проходящие в мат. фрейм-режиме.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2025.11.11 14:50
В этом логе запуск мат. фрейм-режима, когда в Обзоре рынка есть символ (помечен), и когда - нет.
Достаточно в Обзоре рынка иметь один символ хоть с какой-то историей баров. Этого будет достаточно, чтобы в мат. фрейм-режиме была полноценная визуализация.
Надеюсь уже скоро смогу протестировать всё это подробнее. Я сообщу о результатах.
Как заставить это работать
Как заставить это работать
Попробуйте так:Результат:
Попробуйте так:Результат:
Это, действительно, имеет значение! Спасибо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TicksShort
fxsaber, 2025.11.18 12:57
Абсолютно бесплатно поднялась производительность компрессии почти на 40%!
Если вещественное деление выполняется миллионы раз, то целесообразно заменять его на умножение.
Где подобный код может выполняться миллионы раз.
Кто разбирается в JSON, просьба поделиться готовым решением с функционалом этих двух кнопок.
Должны создавать и читать ровно такие же json, как это делает MT5 через помеченные кнопки на скриншоте.
Нужно для общедоступного торрента с данными для бэктестов. Спасибо.
Вопрос про макросы. Я хочу задать переменной x5 значение 5 через макрос, составляя имя этой переменной.
Этот код не компилируется:
Как я думаю, проблема в том, что в mcr не передаётся значение переменной o. Возможно как-то решить эту задачу?
Вопрос о макросах. Я хочу установить переменную x5 в значение 5 с помощью макроса, компилируя имя этой переменной.
Этот код не компилируется:
Как мне кажется, проблема в том, что значение переменной o не передается в mcr. Есть ли способ решить эту проблему?
Компилятор не может определить (будущее) значение времени выполнения для расширения макроса mcr(num) во время компиляции.
В макросе mcr(z) используется оператор concat (##), поэтому он должен быть разрешен (расширен) только во время компиляции.