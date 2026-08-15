Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 323
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Я на своей RTX 3060 с 12 Gb балуюсь LLM, не хватает мощи. Что уж говорить про CPU. Модель 30B - 15 Gb, да контекст 48K занимает очень много гигов именно во VRAM.
Если серьёзно заниматься локальными LLM, надо ставить 2 GPU RTX 5xxx по 24Gb VRAM.
А если очень серьёзно - ставить 6 однослотовых GPU c турбинами (сейчас появились такие новинки, дорогие, сцуко) и 3 БП. Только на обычных мамках miniPCI включатся в 2x линии, а это бутылочное горлышко. Не для инференса (там хватит), а для обучения - там большой обмен карты с CPU. Даже не знаю, есть ли мамки, у которых в miniPCI хватает линий для 8x на 6 карт. У моей - на 2 карты.
А если совсем серьёзно - раскошеливаться на домашний мини-суперкомпьютер. Говорят, уделывает GPU-сервера.
Конечно, всё это при условии, что будет финансовый результат. А это, по-моему, не за горами. Ну а пока надо баловаться готовиться к новым технологиям.
В 2D/3D, где попадаются перемножения матриц, переход на OpenCL понятен. Но в алготрейдинге - не вижу задач. Там основной инструмент - Тестер. Как может OpenCL помочь - не понимаю.
ЗЫ
Согласен, что для типичного советника на MA+RSI — OpenCL избыточен. Но есть классы задач, где GPU даёт 10-1000x:
1. Массивно-параллельные индикаторы:
2. Оптимизация в тестере:
3. Multi-instrument анализ:
4. Machine Learning:
Где GPU НЕ поможет:
Вопрос не "нужен ли GPU в трейдинге", а "есть ли у тебя задача с массивным параллелизмом". Если нет — CPU хватит. Если есть — разница драматическая.
2. Оптимизация в тестере:
Я на своей RTX 3060 с 12 Gb балуюсь LLM, не хватает мощи. Что уж говорить про CPU. Модель 30B - 15 Gb, да контекст 48K занимает очень много гигов именно во VRAM.
Если серьёзно заниматься локальными LLM, надо ставить 2 GPU RTX 5xxx по 24Gb VRAM.
А если очень серьёзно - ставить 6 однослотовых GPU c турбинами (сейчас появились такие новинки, дорогие, сцуко) и 3 БП. Только на обычных мамках miniPCI включатся в 2x линии, а это бутылочное горлышко. Не для инференса (там хватит), а для обучения - там большой обмен карты с CPU. Даже не знаю, есть ли мамки, у которых в miniPCI хватает линий для 8x на 6 карт. У моей - на 2 карты.
А если совсем серьёзно - раскошеливаться на домашний мини-суперкомпьютер. Говорят, уделывает GPU-сервера.
Конечно, всё это при условии, что будет финансовый результат. А это, по-моему, не за горами. Ну а пока надо баловаться готовиться к новым технологиям.
Я уже провел предварительный расчет. Что удовлетворительный GPU домашний сервер для исследовательской работы - это около 7-10 k USD. (для LLM - ~70 млрд параметров)
А нормальный сервер с LLM с 300-400 млрд параметров - это уже ~70-100 k USD. Но здесь еще надо умудриться найти GPU кластер за 30 k
Во всех этих подпунктах не вижу способа ускорения. Там последовательный перебор тиков.
придется свой тестер писать, а не использовать MT шный
Во всех этих подпунктах не вижу способа ускорения. Там последовательный перебор тиков.
А так все тесты происходят внутри EA в процессе инициализации-самонастройки и торговли.
Если есть нормальный сервер с нормальным GPU с десятками Gb памяти, то можно тики загнать на GPU и там их мусолить с производительностью >1000x
вот например cloud решения:
https://www.hetzner.com/dedicated-rootserver/matrix-gpu/
придется свой тестер писать, а не использовать MT шный
Не знаю, где смотреть.
Scripts\Examples\OpenCL
Еще в настройках терминала может быть отключено
https://claude.ai/share/7ccbe8d6-f20f-44ce-807d-f8122c0bed17
Еще не дочитал до конца, но это супер-полезное чтиво, Спасибо.
ЗЫ Задача возникла для AI. Может, также сходу сдюжит...
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Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2025.12.15 18:20Просьба к умеющим с AI-ассистентами. Есть ли возможность написать расширение к браузеру (tampermonkey и т.д.), чтобы можно было в нем можно было создать черный список пользователей, посты которых не высвечивались бы при просмотре форума? Предполагаю, что задача посильная для AI-ассистента.