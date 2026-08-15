Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 323

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Я на своей RTX 3060 с 12 Gb балуюсь LLM, не хватает мощи. Что уж говорить про CPU. Модель 30B - 15 Gb, да контекст 48K занимает очень много гигов именно во VRAM.

Если серьёзно заниматься локальными LLM, надо ставить 2 GPU RTX 5xxx по 24Gb VRAM.

А если очень серьёзно - ставить 6 однослотовых GPU c турбинами (сейчас появились такие новинки, дорогие, сцуко) и 3 БП. Только на обычных мамках miniPCI включатся в 2x линии, а это бутылочное горлышко. Не для инференса (там хватит), а для обучения - там большой обмен карты с CPU. Даже не знаю, есть ли мамки, у которых в miniPCI хватает линий для 8x на 6 карт. У моей - на 2 карты.

А если совсем серьёзно - раскошеливаться на домашний мини-суперкомпьютер. Говорят, уделывает GPU-сервера.

Конечно, всё это при условии, что будет финансовый результат. А это, по-моему, не за горами. Ну а пока надо баловаться готовиться к новым технологиям.

 
fxsaber #:

В 2D/3D, где попадаются перемножения матриц, переход на OpenCL понятен. Но в алготрейдинге - не вижу задач. Там основной инструмент - Тестер. Как может OpenCL помочь - не понимаю.


ЗЫ

https://claude.ai/share/7ccbe8d6-f20f-44ce-807d-f8122c0bed17

Согласен, что для типичного советника на MA+RSI — OpenCL избыточен. Но есть классы задач, где GPU даёт 10-1000x:

1. Массивно-параллельные индикаторы:

  • Распознавание паттернов на всей истории
  • Построение иерархии каналов (у меня 52000 регрессий за 2 сек на CPU — на GPU будет ~10-50 мс)
  • Кластерный анализ уровней

2. Оптимизация в тестере:

  • Генетический алгоритм MT5 использует CPU
  • Grid optimization 10000 проходов × 100 параметров — GPU может считать fitness-функции параллельно
  • Custom-оптимизаторы с OpenCL дают x50 к скорости

3. Multi-instrument анализ:

  • Корреляционная матрица 100×100 инструментов в реальном времени
  • Арбитражные сканеры
  • Portfolio optimization (Markowitz и др.)

4. Machine Learning:

  • Нейросети — очевидно
  • kNN на тиковых данных
  • Reinforcement learning для стратегий

Где GPU НЕ поможет:

  • Последовательная логика (if-then-else стратегии)
  • Работа с историей ордеров
  • Всё, где мало параллелизма

Вопрос не "нужен ли GPU в трейдинге", а "есть ли у тебя задача с массивным параллелизмом". Если нет — CPU хватит. Если есть — разница драматическая.

DLL-вызовы замедляют обработку массива в 20 раз
  • claude.ai
Shared via Claude, an AI assistant from Anthropic
 
Nikolai Semko #:

2. Оптимизация в тестере:

  • Генетический алгоритм MT5 использует CPU
  • Grid optimization 10000 проходов × 100 параметров — GPU может считать fitness-функции параллельно
  • Custom-оптимизаторы с OpenCL дают x50 к скорости
Во всех этих подпунктах не вижу способа ускорения. Там последовательный перебор тиков.
 
Edgar Akhmadeev #:

Я на своей RTX 3060 с 12 Gb балуюсь LLM, не хватает мощи. Что уж говорить про CPU. Модель 30B - 15 Gb, да контекст 48K занимает очень много гигов именно во VRAM.

Если серьёзно заниматься локальными LLM, надо ставить 2 GPU RTX 5xxx по 24Gb VRAM.

А если очень серьёзно - ставить 6 однослотовых GPU c турбинами (сейчас появились такие новинки, дорогие, сцуко) и 3 БП. Только на обычных мамках miniPCI включатся в 2x линии, а это бутылочное горлышко. Не для инференса (там хватит), а для обучения - там большой обмен карты с CPU. Даже не знаю, есть ли мамки, у которых в miniPCI хватает линий для 8x на 6 карт. У моей - на 2 карты.

А если совсем серьёзно - раскошеливаться на домашний мини-суперкомпьютер. Говорят, уделывает GPU-сервера.

Конечно, всё это при условии, что будет финансовый результат. А это, по-моему, не за горами. Ну а пока надо баловаться готовиться к новым технологиям.

согласен. 
Я уже провел предварительный расчет. Что удовлетворительный GPU домашний сервер для исследовательской работы - это около 7-10 k USD. (для LLM - ~70 млрд параметров)
А нормальный сервер с LLM с 300-400 млрд параметров - это уже ~70-100 k USD. Но здесь еще надо умудриться найти GPU кластер за 30 k
 
fxsaber #:
Во всех этих подпунктах не вижу способа ускорения. Там последовательный перебор тиков.

придется свой тестер писать, а не использовать MT шный

 
fxsaber #:
Во всех этих подпунктах не вижу способа ускорения. Там последовательный перебор тиков.
уже несколько раз писал, что лично мне внешний тестер иногда нужен для одного прохода. 
А так все тесты происходят внутри EA в процессе инициализации-самонастройки и торговли.
Если есть нормальный сервер с нормальным GPU с десятками Gb памяти, то можно тики  загнать на GPU и там их мусолить с производительностью >1000x

вот например cloud решения:
https://www.hetzner.com/dedicated-rootserver/matrix-gpu/
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Nikolai Semko #:

придется свой тестер писать, а не использовать MT шный

В мат. режиме здесь давно уже все оптимизируют на базе своих тестеров.
 
fxsaber #:
Не знаю, где смотреть.

Scripts\Examples\OpenCL

Еще в настройках терминала может быть отключено

 
Nikolai Semko #:
https://claude.ai/share/7ccbe8d6-f20f-44ce-807d-f8122c0bed17

Еще не дочитал до конца, но это супер-полезное чтиво, Спасибо.

ЗЫ Задача возникла для AI. Может, также сходу сдюжит...

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Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2025.12.15 18:20

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Как изменить местоположение в профиле? Оно каким-то образом изменилось, и я хотел бы восстановить его.
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