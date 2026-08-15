Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 318
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Вывод:
Можно ли повторно использовать существующий Handle?
Возможно ли как-то освобождать память/файл в случае, если висят открытые дескрипторы? Сейчас проблема решается только перезагрузкой процесса - Терминала.
Если во время оптимизации нажать на Стоп, то дескрипторы прерванных проходов остаются открытыми
Утилита командной строки Handle из Sysinternals не поможет?
Если надо через WinAPI, можно сделать UnmapViewOfFile и CloseHandle (обязательно оба). Детально не знаю, не разбирался.
Утилита командной строки Handle из Sysinternals не поможет?
Надо через WinAPI.
Если надо через WinAPI, можно сделать UnmapViewOfFile и CloseHandle (обязательно оба). Детально не знаю, не разбирался.
Здесь подробнее.
Способ получить окно безымянного символа.
Появится такое окно. Практическая польза от него, наверное, нулевая, т.к. на нем далее ничего нельзя запустить.
Но сам фрейм-режим на нем работает исправно и это правильно.
В этом логе запуск мат. фрейм-режима, когда в Обзоре рынка есть символ (помечен), и когда - нет. Хорошо видно, что Терминал показывает только название советника - без символа. И советник полноценно выполняется.
Наверное, это наиболее подходящая ветка для описания такого случая.
...
Появится такое окно. Практическая польза от него, наверное, нулевая, т.к. на нем далее ничего нельзя запустить.
...
Как в этом случае? 👇
Anatoli Kazharski #:
Он зависает в режиме ожидания окончания инициализации?
Он не зависает, а полноценно выполняет фрейм-код советника.
Как в этом случае? 👇
В этом случае открыт график, исторических данных которого нет в базе данных (среди реальных и кастомных символов). Но поведение у него идентичное, просто имеется название символа.
Он не зависает, а полноценно выполняет фрейм-код советника.
В этом случае открыт график, исторических данных которого нет в базе данных (среди реальных и кастомных символов). Но поведение у него идентичное, просто имеется название символа.
На нём нельзя создать графические объекты? То есть будет ли их видно, когда график в таком состоянии?