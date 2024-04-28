Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 9
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Так что можете смело убирать проверку на режим расчета маржи ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE), советник будет работать для всех трех режимов расчета маржи.
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING: Используется для внебиржевого рынка при независимом учете позиций («хеджинг», по одному символу может быть несколько позиций).
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING: Используется для внебиржевого рынка при учете позиций в режиме «неттинг» (по одному символу может быть только одна позиция).
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE : Используется для биржевого рынка MOEX.
Правда для биржевого рынка надо будет добавить округление до целого кол-ва лотов, т.к. дробные лоты там не проходят.
Так пусть добавляет, главное, чтобы советник сначала закрыл позицию в одном направлении, прежде чем открывать в противоположном.
:) Сложно, когда оба беседующих очень проворно жмакают по клавишам :)
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Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а
Vladimir Karputov, 2017.03.28 15:47
Ставьте параметр "Use averaging" == false и советник "Ivan" не будет добавлять позицию.
Хотя... даже если он будет добавлять позицию потом всё равно (при реверсе сигнала) идёт полное закрытие. Можете попробовать.
Так что можете смело убирать проверку на режим расчета маржи ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE), советник будет работать для всех трех режимов расчета маржи.
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING: Используется для внебиржевого рынка при независимом учете позиций («хеджинг», по одному символу может быть несколько позиций).
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING: Используется для внебиржевого рынка при учете позиций в режиме «неттинг» (по одному символу может быть только одна позиция).
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE : Используется для биржевого рынка MOEX.
Правда для биржевого рынка надо будет добавить округление до целого кол-ва лотов, т.е. дробные лоты там не проходят.
Пока убирать не буду - у меня с некоторых пор неперевариваемость неттинга. А вот расчёт лота идёт автоматически (void OpenBuy() и void OpenSell()). Сейчас проверю на фьючерсе RTS...
Добавлено. Лот рассчитывается корректно, только нужно вручную скорректировать процент риска (увеличить) - иначе может получится, что расчётный лот равен нулю.
version "1.010".
Добавлен параметр "Безубыток": Break-even ("0" - not use Break-even).
Пример: я выставляю ему задачу, при достижении определённой цены, совершить покупку/продажу-Выставить стоп/тейк. При определенном отскоке/пробитии, переставить стоп/тейк на заданный уровень
Пример: я выставляю ему задачу, при достижении определённой цены, совершить покупку/продажу-Выставить стоп/тейк. При определенном отскоке/пробитии, переставить стоп/тейк на заданный уровень
искать в CodeBase ?
Ошибки компиляции. Возможно, советник не сочетается с новейшей версией MT5
Ошибки компиляции
Вы процитировали сообщение от 2017 года. С тех пор многое изменилось. Это старый код.
Вы процитировали сообщение от 2017 года. С тех пор многое изменилось. Это старый код.
Хорошо :)