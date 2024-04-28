Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 9

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Так что можете смело убирать проверку на режим расчета маржи ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE), советник будет работать для всех трех режимов расчета маржи.

ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING:  Используется для внебиржевого рынка при независимом учете позиций («хеджинг», по одному символу может быть несколько позиций).
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING:  Используется для внебиржевого рынка при учете позиций в режиме «неттинг» (по одному символу может быть только одна позиция).
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE         :  Используется для биржевого рынка MOEX.

Правда для биржевого рынка надо будет добавить округление до целого кол-ва лотов, т.к. дробные лоты там не проходят.

 
Eugene Myzrov:

Так пусть добавляет, главное, чтобы советник сначала закрыл позицию в одном направлении, прежде чем открывать в противоположном.


:) Сложно, когда оба беседующих очень проворно жмакают по клавишам :)

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Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а

Vladimir Karputov, 2017.03.28 15:47


Ставьте параметр "Use averaging" == false и советник "Ivan" не будет добавлять позицию.


Хотя... даже если он будет добавлять позицию потом всё равно (при реверсе сигнала) идёт полное закрытие. Можете попробовать.


 
Eugene Myzrov:

Так что можете смело убирать проверку на режим расчета маржи ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE), советник будет работать для всех трех режимов расчета маржи.

ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING:  Используется для внебиржевого рынка при независимом учете позиций («хеджинг», по одному символу может быть несколько позиций).
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING:  Используется для внебиржевого рынка при учете позиций в режиме «неттинг» (по одному символу может быть только одна позиция).
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE         :  Используется для биржевого рынка MOEX.

Правда для биржевого рынка надо будет добавить округление до целого кол-ва лотов, т.е. дробные лоты там не проходят.


Пока убирать не буду - у меня с некоторых пор неперевариваемость неттинга. А вот расчёт лота идёт автоматически (void OpenBuy() и void OpenSell()). Сейчас проверю на фьючерсе RTS...


Добавлено. Лот рассчитывается корректно, только нужно вручную скорректировать процент риска (увеличить) - иначе может получится, что расчётный лот равен нулю.

 

version   "1.010".

Добавлен параметр "Безубыток": Break-even ("0" - not use Break-even).

  • Если выставить "0" - значит эта настройка будет пропускаться.
  • Если "Break-even" больше нуля и позиция имеет прибыль больше, чем "Break-even" пунктов - то перемещаем Stop Loss на цену открытия.

Файлы:
Ivan.mq5  56 kb
 
Подскажите пожалуйста где можно найти или купить торговый робот

Пример: я выставляю ему задачу, при достижении определённой цены, совершить покупку/продажу-Выставить стоп/тейк. При определенном отскоке/пробитии, переставить стоп/тейк на заданный уровень


 
103060:
Подскажите пожалуйста где можно найти или купить торговый робот

Пример: я выставляю ему задачу, при достижении определённой цены, совершить покупку/продажу-Выставить стоп/тейк. При определенном отскоке/пробитии, переставить стоп/тейк на заданный уровень



 
Vladimir Karputov:


искать в CodeBase ?
 
Vladimir Karputov цену открытия.

Ошибки компиляции. Возможно, советник не сочетается с новейшей версией MT5


 
timmytrade # :

Ошибки компиляции


Вы процитировали сообщение от 2017 года. С тех пор многое изменилось. Это старый код.

 
Vladimir Karputov #:

Вы процитировали сообщение от 2017 года. С тех пор многое изменилось. Это старый код.

Хорошо :)

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