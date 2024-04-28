Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 5

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Версия 1.001:

Комментарии для каждого сигнала. Обычный StoppLoss - то есть уровень StopLoss у каждой позиции одинаковый.

 Ivan Версия 1.001

 

 Теперь по индикатору CCI(13) формируем сигналы на закрытие долитых позиций. Введён StopLoss - но, пока, это простой Stoploss - для каждой позиции ставится уровень StopLoss на одинаковое количество пунктов.

Файлы:
Ivan.mq5  23 kb
 
Vladimir Karputov:

Версия 1.001:

Комментарии для каждого сигнала. Обычный StoppLoss - то есть уровень StopLoss у каждой позиции одинаковый.

 

 

 Теперь по индикатору CCI(13) формируем сигналы на закрытие долитых позиций. Введён StopLoss - но, пока, это простой Stoploss - для каждой позиции ставится уровень StopLoss на одинаковое количество пунктов.

ну что можно сказать. он не сливает, но и не зарабатывает. погонял по парам в среднем вот такой резлультат 
Файлы:
Clip2net_170220184305.png  46 kb
 
альмир мир:
ну что можно сказать. он не сливает, но и не зарабатывает. погонял по парам в среднем вот такой резлультат 
А если запустить тестирование на ограниченном промежутке истории и в режиме визуализация - тогда можно посмотреть поведение в тренде или во флете или при резких выбросах?
[Удален]  
альмир мир:
ну что можно сказать. он не сливает, но и не зарабатывает. погонял по парам в среднем вот такой резлультат 
Это потому что у Ивана нет цели , (он пришел на рынок вату катать) от того и результат такой.....

        Ваня парень с головой,
         Честный,
         Шибко деловой!
         Бабке-Ёжке дал деньжат,
         И отправился  назад.

У каждого патерна должна быть  своя цель, будь то это анализ свечных патернов  либо  патернов  индикатора -это неважно .. важна цель

вопрос : где цель на реакцию рынка по индикатору CCI
 

Какая картинка интереснее:

первая

1

или вторая

2

 
Vladimir Karputov:

Какая картинка интереснее:

первая

или вторая

Если из двух - вторая, а если в целом - обе фиговатые)

Нужно прекратить резать лосей, и научить пересиживать и закрывать в плюс 

 
Vladimir Karputov:

Какая картинка интереснее:

первая


или вторая


Они Одинаковые.
 
Vladimir Karputov:

Версия 1.001:

Комментарии для каждого сигнала. Обычный StoppLoss - то есть уровень StopLoss у каждой позиции одинаковый.

 

Предлогаю сделать трал по SMA(96) - будет и выход.

Соответствено отфильтровать входы - над и под МА для трала - с закрытием позиции при изменении положения относительно МА.

 
-Aleks-:

Предлогаю сделать трал по SMA(96) - будет и выход.

Соответствено отфильтровать входы - над и под МА для трала - с закрытием позиции при изменении положения относительно МА.

Пока трал рановато.

Ivan version "1.002":

Входные параметры 

 Ivan version "1.002" inputs

  • Stop Loss - уровень цен Stop Loss
  • % risk - процент риска на сделку от свободной маржи
  • Reverse Level CCI(100) - значение индикатора CCI(100), пересечение которого - сигнал на реверс позиции
  • Global Signal Level CCI(100) - значение индикатора CCI(100), пересечение которого - сигнал на открытие позиции
Теперь уровнями можно поиграться, посмотреть какие лучше работают.

Файлы:
Ivan.mq5  36 kb
 

А ещё, прежде чем открывать доливку, нужно сделать проверку - не принесет ли доливка убыток при закрытии по стоп лоссу общей позиции.

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