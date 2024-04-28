Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 5
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Версия 1.001:
Комментарии для каждого сигнала. Обычный StoppLoss - то есть уровень StopLoss у каждой позиции одинаковый.
Теперь по индикатору CCI(13) формируем сигналы на закрытие долитых позиций. Введён StopLoss - но, пока, это простой Stoploss - для каждой позиции ставится уровень StopLoss на одинаковое количество пунктов.
Версия 1.001:
Комментарии для каждого сигнала. Обычный StoppLoss - то есть уровень StopLoss у каждой позиции одинаковый.
Теперь по индикатору CCI(13) формируем сигналы на закрытие долитых позиций. Введён StopLoss - но, пока, это простой Stoploss - для каждой позиции ставится уровень StopLoss на одинаковое количество пунктов.
ну что можно сказать. он не сливает, но и не зарабатывает. погонял по парам в среднем вот такой резлультат
ну что можно сказать. он не сливает, но и не зарабатывает. погонял по парам в среднем вот такой резлультат
Ваня парень с головой,
Честный,
Шибко деловой!
Бабке-Ёжке дал деньжат,
И отправился назад.
У каждого патерна должна быть своя цель, будь то это анализ свечных патернов либо патернов индикатора -это неважно .. важна цель
вопрос : где цель на реакцию рынка по индикатору CCI
Какая картинка интереснее:
первая
или вторая
?
Какая картинка интереснее:
первая
или вторая
?
Если из двух - вторая, а если в целом - обе фиговатые)
Нужно прекратить резать лосей, и научить пересиживать и закрывать в плюс
Какая картинка интереснее:
первая
или вторая
?
Версия 1.001:
Комментарии для каждого сигнала. Обычный StoppLoss - то есть уровень StopLoss у каждой позиции одинаковый.
Предлогаю сделать трал по SMA(96) - будет и выход.
Соответствено отфильтровать входы - над и под МА для трала - с закрытием позиции при изменении положения относительно МА.
Предлогаю сделать трал по SMA(96) - будет и выход.
Соответствено отфильтровать входы - над и под МА для трала - с закрытием позиции при изменении положения относительно МА.
Пока трал рановато.
Ivan version "1.002":
Входные параметры
А ещё, прежде чем открывать доливку, нужно сделать проверку - не принесет ли доливка убыток при закрытии по стоп лоссу общей позиции.