Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 8

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Решил провести такой эксперимент: начиная с 2012.01.01 на USDJPY M15 проводить оптимизацию за пол-года и с лучшим итогом оптимизации торговля пол-года. Затем снова - оптимизация и торговля

П‌араметр оптимизации: "Balance + max Sharp Ratio". Режим генерации тиков "OHLC"

Далее будет ...

 

version   "1.008".

В‌ходные параметры:



Use averagingразрешение/запрет на усреднение (на доливку)
Stop Loss (in pips) ma_periodпериод усреднения (Moving Average, MA) - значения этого индикатора - это уровень Stop Loss для позиции/позиций
% risk (from 1 to 90)риск на сделку в процентах от Маржи
Zero bar or first barразрешение/запрет на получение данных индикаторов (Commodity Channel Index, CCI) с нулевого бара
Reverse Level CCI(100) (absolute values from 0 to 150)уровень индикатора CCI(100) при преодолении которого генерируется сигнал "Реверс" - закрытие текущих позиций и разрешение на открытие   противоположных
Global Signal Level CCI(100) (absolute values from 0 to 150)уровень индикатора CCI(100) при преодолении которого генерируется сигнал на открытие позиции
Minimum distance from the price to stop loss (in pips)минимальное расстояние между Stop Loss (индикатор (Moving Average, MA)) и текущей ценой
Trailing Step (in pips)шаг трейлинга
Coefficient of protection Profitрассчитывается как Средста/Баланс - при превышении этого коэффициента закрываем все позиции и таким образом фиксируем прибыль
magic numbermagic number

Также теперь изменена логика для доливки: например для открытия Buy теперь не ищем САМУЮ НИЗКУЮ позицию, а просто проверяем цену открытия ПРЕДЫДУЩЕЙ позиции этого же направления. Если эта ПРЕДЫДУЩАЯ ПОЗИЦИЯ имеет цену открытия ниже текущей цены Ask - в таком случае позицию BUY не доливаем.

И‌, как всегда, рекомендации: оптимизируйте в режиме генерации тиков "OHLC", а одиночные проходы выполняйте в режиме "Все тики" или "Каждый тик на основе реальных тиков".

Файлы:
Ivan.mq5  48 kb
 

Такая идея: хочу запустить генетику по многим символам и многих таймфреймам (оптимально начиная в M5 и по H4 включительно). Потом выложить сюда результаты генетики (как сохранить результаты тестирования: после генетики во вкладке "Оптимизация" правый клик и " Экспортировать в XML").

Исходные данные:

Настройки

сервер "MetaQuotes-Demo".

Оптимизируемые параметры:

Параметры

Прогон по таким символам (набор символов "forex.all"):

Символ

Периоды

Пользователь

EURUSD

 M5, M10

 Vladimir Karputov

GBPUSD

 

 

USDCHF

 

 

USDJPY

 

 

USDCAD

 

 

AUDUSD

 

 

AUDNZD

 

 

AUDCAD

 M5

 Vladimir Karputov

AUDCHF

 

 

AUDJPY

 

 

CHFJPY

 

 

EURGBP

 

 

EURAUD

 

 

EURCHF

 

 

EURJPY

 

 

EURNZD

 

 

EURCAD

 

 

GBPCHF

 

 

GBPJPY

 

 

CADCHF

 

 

нужна помощь - один столько тестов не потяну. Обязательное условие - тест генетики должен пройти ПОЛНОСТЬЮ - до полной остановки.

 

Ivan 1.008 EURUSD M5:

Ivan 1.008 EURUSD M5 TesterOptgraphReport

Одиночный проход с лучшим результатом (режим "Каждый тик на основе реальных тиков"):

Ivan 1.008 EURUSD M5 TesterGraphReport

Как видно, основная прибыль идёт при доливках на хороших односторонних движениях.

 

Ivan 1.008 EURUSD M10:

Ivan 1.008 EURUSD M10 TesterOptgraphReport

Одиночный проход с лучшим результатом (режим "Каждый тик на основе реальных тиков"):

Ivan 1.008 EURUSD M10 TesterGraphReport

Как по мне - неудачные параметры - прибыль только за счёт ОДНОЙ хорошее доливки.

 

version   "1.009".

Теперь при невозможности открытия позиции (не выполняется условие по минимальному отступу для Stop Loss) сообщение стало более информативным - в него добавлены цены:

cci(100): "Global Sell Signal"
OpenSell, sl(110.597)-m_symbol.Ask()(110.420)<min_stops_level(0.250) -> error sl
Файлы:
Ivan.mq5  49 kb
 
Vladimir Karputov: А у меня наоборот: сейчас нет подключения в бирже. И будет как в той песне:
Ты морячка я моряк,
Ты рыбачка я рыбак
Ты на суше я на море
Мы не встретимся никак 

Добавлено: торговля на бирже - это неттинг, а мой советник только для хеджинга (о чем сообщает распринтовка ошибки при попытке подключится к биржевому счёту:

2017.02.26 14:04:05.291 2016.04.22 00:00:00   Hedging only!

). Поэтому биржа пролетает со свистом фанеры на Парижом. 

А вот это Вы напрасно - насчет фанеры над Парижом! Я посмотрел, Ваш код вполне приемлем и для торговли на бирже, во всяком случае на рынке ФОРТС. Я прогнал его в тестере стратегий на инструменте @Si Splice M15 за период 2013-2017, результат прогона приведен ниже. Поскольку Вы не держите одновременно разнонаправленные позиции (советник торгует в режиме Stop And Reverse), то подозреваю, что и на рынке акций советник тоже будет работать, просто сейчас нет возможности это проверить.

Бэктест советника Ivan @Si Splice M15 за период 2013-2017
 
Eugene Myzrov:
А вот это Вы напрасно - насчет фанеры над Парижом! Я посмотрел, Ваш код вполне приемлем и для торговли на бирже, во всяком случае на рынке ФОРТС. Я прогнал его в тестере стратегий на инструменте @Si Splice M15 за период 2013-2017, результат прогоны приведен ниже. Поскольку Вы не держите одновременно разнонаправленные позиции (советник торгует в режиме Stop And Reverse), то подозреваю, что и на рынке акций советник тоже будет работать, просто сейчас нет возможности это проверить.


Ставьте параметр "Use averaging" == false и советник "Ivan" не будет добавлять позицию.


Хотя... даже если он будет добавлять позицию потом всё равно (при реверсе сигнала) идёт полное закрытие. Можете попробовать.

 
     А вот и график бэктеста советника Ivan @Si Splice M15 за период 2013-2017
Бэктест советника Ivan @Si Splice M15 за период 2013-2017
 
Vladimir Karputov: Ставьте параметр "Use averaging" == false и советник "Ivan" не будет добавлять позицию. Хотя... даже если он будет добавлять позицию потом всё равно (при реверсе сигнала) идёт полное закрытие. Можете попробовать.

Так пусть добавляет, главное, чтобы советник сначала закрыл позицию в одном направлении, прежде чем открывать в противоположном.

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