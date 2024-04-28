Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 8
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Решил провести такой эксперимент: начиная с 2012.01.01 на USDJPY M15 проводить оптимизацию за пол-года и с лучшим итогом оптимизации торговля пол-года. Затем снова - оптимизация и торговля
Параметр оптимизации: "Balance + max Sharp Ratio". Режим генерации тиков "OHLC"
Далее будет ...
version "1.008".
Входные параметры:
Также теперь изменена логика для доливки: например для открытия Buy теперь не ищем САМУЮ НИЗКУЮ позицию, а просто проверяем цену открытия ПРЕДЫДУЩЕЙ позиции этого же направления. Если эта ПРЕДЫДУЩАЯ ПОЗИЦИЯ имеет цену открытия ниже текущей цены Ask - в таком случае позицию BUY не доливаем.
И, как всегда, рекомендации: оптимизируйте в режиме генерации тиков "OHLC", а одиночные проходы выполняйте в режиме "Все тики" или "Каждый тик на основе реальных тиков".
Такая идея: хочу запустить генетику по многим символам и многих таймфреймам (оптимально начиная в M5 и по H4 включительно). Потом выложить сюда результаты генетики (как сохранить результаты тестирования: после генетики во вкладке "Оптимизация" правый клик и " Экспортировать в XML").
Исходные данные:
сервер "MetaQuotes-Demo".
Оптимизируемые параметры:
Прогон по таким символам (набор символов "forex.all"):
Символ
Периоды
Пользователь
EURUSD
M5, M10
Vladimir Karputov
GBPUSD
USDCHF
USDJPY
USDCAD
AUDUSD
AUDNZD
AUDCAD
M5
Vladimir Karputov
AUDCHF
AUDJPY
CHFJPY
EURGBP
EURAUD
EURCHF
EURJPY
EURNZD
EURCAD
GBPCHF
GBPJPY
CADCHF
нужна помощь - один столько тестов не потяну. Обязательное условие - тест генетики должен пройти ПОЛНОСТЬЮ - до полной остановки.
Ivan 1.008 EURUSD M5:
Одиночный проход с лучшим результатом (режим "Каждый тик на основе реальных тиков"):
Как видно, основная прибыль идёт при доливках на хороших односторонних движениях.
Ivan 1.008 EURUSD M10:
Одиночный проход с лучшим результатом (режим "Каждый тик на основе реальных тиков"):
Как по мне - неудачные параметры - прибыль только за счёт ОДНОЙ хорошее доливки.
version "1.009".
Теперь при невозможности открытия позиции (не выполняется условие по минимальному отступу для Stop Loss) сообщение стало более информативным - в него добавлены цены:
Ты морячка я моряк,
Ты рыбачка я рыбак
Ты на суше я на море
Мы не встретимся никак
Добавлено: торговля на бирже - это неттинг, а мой советник только для хеджинга (о чем сообщает распринтовка ошибки при попытке подключится к биржевому счёту:
). Поэтому биржа пролетает со свистом фанеры на Парижом.
А вот это Вы напрасно - насчет фанеры над Парижом! Я посмотрел, Ваш код вполне приемлем и для торговли на бирже, во всяком случае на рынке ФОРТС. Я прогнал его в тестере стратегий на инструменте @Si Splice M15 за период 2013-2017, результат прогоны приведен ниже. Поскольку Вы не держите одновременно разнонаправленные позиции (советник торгует в режиме Stop And Reverse), то подозреваю, что и на рынке акций советник тоже будет работать, просто сейчас нет возможности это проверить.
Ставьте параметр "Use averaging" == false и советник "Ivan" не будет добавлять позицию.
Хотя... даже если он будет добавлять позицию потом всё равно (при реверсе сигнала) идёт полное закрытие. Можете попробовать.
Так пусть добавляет, главное, чтобы советник сначала закрыл позицию в одном направлении, прежде чем открывать в противоположном.