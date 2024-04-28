Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 3

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USDJPY. Первая закрытая сделка:

CCI_Byu_or_Sell USDJPY

Можем определить большой тренд? Да!

Выход осуществляется оптимально? Нет!

Добавим CCI(13) - и здесь уже можно увидеть пять мест для доливки про тренду:

CCI_Byu_or_Sell USDJPY

 
Vladimir Karputov:

...

Добавим CCI(13) - и здесь уже можно увидеть пять мест для доливки про тренду:

CCI_Byu_or_Sell USDJPY

Сейчас перепишу советник - визуализатор входов на основе этой картинки: то есть входы по основному CCI(100) и доливки по вспомогательному CCI(13)
 

Вот сигналы на доливку Sell

Strategy CCI(100) CCI(13)

и место вероятного выхода - закрытие всех позиций по Sell. 

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Вот сигналы на доливку Sell


и место вероятного выхода - закрытие всех позиций по Sell. 

прикольно доливаться на продажу в зонах перепроданности? :)  Там же брехун какой-то в ролике с дцшных курсов нашептал идейку бессмысленную и беспощадную, а вы делаете ее зачем-то
 
Maxim Dmitrievsky:
прикольно доливаться на продажу в зонах перепроданности? :) 
Для начала рекомендую посмотреть видео (). Затем посмотреть на рисунок ( ) и увидеть на нём два индикатора: CCI(100) и CCI(13). CCI(100) - выступает в роли сигнальщика глобального тренда, а вот CCI(13) как раз даёт сигналы или на повторный вход (если не досидели и вышли) или на доливку.
[Удален]  
Vladimir Karputov:
Для начала рекомендую посмотреть видео (). Затем посмотреть на рисунок ( ) и увидеть на нём два индикатора: CCI(100) и CCI(13). CCI(100) - выступает в роли сигнальщика глобального тренда, а вот CCI(13) как раз даёт сигналы или на повторный вход (если не досидели и вышли) или на доливку.
а то что никакой осциллятор не предназначен для определения тренда не смущает?
 
Vladimir Karputov:
Для начала рекомендую посмотреть видео (). Затем посмотреть на рисунок ( ) и увидеть на нём два индикатора: CCI(100) и CCI(13). CCI(100) - выступает в роли сигнальщика глобального тренда, а вот CCI(13) как раз даёт сигналы или на повторный вход (если не досидели и вышли) или на доливку.
Владимир я думаю доливок для продажи по ткущему рисунку лучше использовать сигналы когда индикатор CCI(13) выше линии 100 тогда будем входить на пиках при нисходящем тренде. Для покупок соответственно наоборот
 
Maxim Dmitrievsky:
а то что никакой осциллятор не предназначен для определения тренда не смущает?
С чего вы это взяли? даже не плохо определяют тренд, если задавать период от 100 и более
 
Sergey Gritsay:
Владимир я думаю доливок для продажи по ткущему рисунку лучше использовать сигналы когда индикатор CCI(13) выше линии 100 тогда будем входить на пиках при нисходящем тренде. Для покупок соответственно наоборот
Сейчас подправлю сигнальный советник и можно будет сравнить...
[Удален]  
Sergey Gritsay:
С чего вы это взяли? даже не плохо определяют тренд, если задавать период от 100 и более
он сможет определить кусок флэта более крупной выборки, но никак не тренд и тем более его начало или завершение, бессмысленная затея, но удачи ) Может быть что-то получится не благодаря, но вопреки.. :)
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