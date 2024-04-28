Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 3
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USDJPY. Первая закрытая сделка:
Можем определить большой тренд? Да!
Выход осуществляется оптимально? Нет!
Добавим CCI(13) - и здесь уже можно увидеть пять мест для доливки про тренду:
...
Добавим CCI(13) - и здесь уже можно увидеть пять мест для доливки про тренду:
Вот сигналы на доливку Sell
и место вероятного выхода - закрытие всех позиций по Sell.
Вот сигналы на доливку Sell
и место вероятного выхода - закрытие всех позиций по Sell.
прикольно доливаться на продажу в зонах перепроданности? :)
Для начала рекомендую посмотреть видео (#11). Затем посмотреть на рисунок (#24 ) и увидеть на нём два индикатора: CCI(100) и CCI(13). CCI(100) - выступает в роли сигнальщика глобального тренда, а вот CCI(13) как раз даёт сигналы или на повторный вход (если не досидели и вышли) или на доливку.
Для начала рекомендую посмотреть видео (#11). Затем посмотреть на рисунок (#24 ) и увидеть на нём два индикатора: CCI(100) и CCI(13). CCI(100) - выступает в роли сигнальщика глобального тренда, а вот CCI(13) как раз даёт сигналы или на повторный вход (если не досидели и вышли) или на доливку.
а то что никакой осциллятор не предназначен для определения тренда не смущает?
Владимир я думаю доливок для продажи по ткущему рисунку лучше использовать сигналы когда индикатор CCI(13) выше линии 100 тогда будем входить на пиках при нисходящем тренде. Для покупок соответственно наоборот
С чего вы это взяли? даже не плохо определяют тренд, если задавать период от 100 и более