Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ещё, прежде чем открывать доливку, нужно сделать проверку - не принесет ли доливка убыток при закрытии по стоп лоссу общей позиции.
Похожие мысли были (#41) - смотрите комментарий о Stop Loss. Но ещё точно не определился.
Не прочёл там этой мысли, поэтому и написал.
Версию 1.002 можно оптимизировать в режиме "OHLC" - а понравившийся результат уже можно в одиночном проходе прогнать или в режиме "Все тики" или в "Каждый тик на основе реальных тиков".
CCI , на сколько я знаю, интересен при торговле на текущем баре - там обычно люди сигналы ловят...
Не прочёл там этой мысли, поэтому и написал.
CCI , на сколько я знаю, интересен при торговле на текущем баре - там обычно люди сигналы ловят...
...
CCI , на сколько я знаю, интересен при торговле на текущем баре - там обычно люди сигналы ловят...
А ещё, прежде чем открывать доливку, нужно сделать проверку - не принесет ли доливка убыток при закрытии по стоп лоссу общей позиции.
Сделаю пока вот так: Ivan version "1.003":
Сделаю пока вот так: Ivan version "1.003":
Владимир, попробовал этот проект в тестере и оптимизаторе, что-то ни одной сделки, что я не так делаю? В аттаче настройки и отчеты тестирования.
Владимир, попробовал этот проект в тестере и оптимизаторе, что-то ни одной сделки, что я не так делаю? В аттаче настройки и отчеты тестирования.
Интервал значений CCI нужно брать от "0" до "150". Таймфрейм - не менее M15. Это не скальпер. И проверять нужно не только на EURUSD.
Ок, было бы неплохо в zip вкладывать файл настроек, для скорости проверки. Ведь всю ветку прочитать не каждый осилит.
Нет, такой подход, я считаю, не очень хорош: людей много, каждый любит разные пары и разные таймфреймы. Лучше пропишу сразу во входных параметрах:
Ivan version "1.004":