Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 6

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-Aleks-:

А ещё, прежде чем открывать доливку, нужно сделать проверку - не принесет ли доливка убыток при закрытии по стоп лоссу общей позиции.

Похожие мысли были () - смотрите комментарий о Stop Loss. Но ещё точно не определился.
 
Версию 1.002 можно оптимизировать в режиме "OHLC" - а понравившийся результат уже можно в одиночном проходе прогнать или в режиме "Все тики" или в "Каждый тик на основе реальных тиков".
 
Vladimir Karputov:
Похожие мысли были () - смотрите комментарий о Stop Loss. Но ещё точно не определился.

Не прочёл там этой мысли, поэтому и написал.

 

Vladimir Karputov:
Версию 1.002 можно оптимизировать в режиме "OHLC" - а понравившийся результат уже можно в одиночном проходе прогнать или в режиме "Все тики" или в "Каждый тик на основе реальных тиков".

CCI , на сколько я знаю, интересен при торговле на текущем баре - там обычно люди сигналы ловят... 

 
-Aleks-:

Не прочёл там этой мысли, поэтому и написал.

 

CCI , на сколько я знаю, интересен при торговле на текущем баре - там обычно люди сигналы ловят... 

А Вы всё-же погоняйте в тестере. Чтобы далеко не уходить, возьмите всё туже пару USDJPY H4, c 2016.01.01 по сегодня. Даю наводку  - риск 10%, стоп лосс 350.
 
-Aleks-:

...

CCI , на сколько я знаю, интересен при торговле на текущем баре - там обычно люди сигналы ловят... 

И этот параметр появится позже - какой бар выбирать - нулевой или первый.
 
-Aleks-:

А ещё, прежде чем открывать доливку, нужно сделать проверку - не принесет ли доливка убыток при закрытии по стоп лоссу общей позиции.

Сделаю пока вот так: Ivan version "1.003": 

  • Логика установки уровня Stop Loss: 
    • есть минимальный отступ - 50 старорежимных пунктов.
    • Stopp Loss принимает значение iMA(36) MODE_SMMA на нулевом баре (период усреднения вынесён во входные параметры).
    • если уровень Stop Loss окажется ближе к текущей цене, чем минимальный отступ - то открытие позиции не произойдёт
  • Виртуальный стоп лосс заменён на трейлинг позиций.
Файлы:
Ivan.mq5  40 kb
 
Vladimir Karputov:

Сделаю пока вот так: Ivan version "1.003": 

  • Логика установки уровня Stop Loss: 
    • есть минимальный отступ - 50 старорежимных пунктов.
    • Stopp Loss принимает значение iMA(36) MODE_SMMA на нулевом баре (период усреднения вынесён во входные параметры).
    • если уровень Stop Loss окажется ближе к текущей цене, чем минимальный отступ - то открытие позиции не произойдёт
  • Виртуальный стоп лосс заменён на трейлинг позиций.

Владимир, попробовал этот проект в тестере и оптимизаторе, что-то ни одной сделки, что я не так делаю? В аттаче настройки и отчеты тестирования.

 

 

 

Файлы:
ivan.zip  88 kb
 
Alexey Volchanskiy:

Владимир, попробовал этот проект в тестере и оптимизаторе, что-то ни одной сделки, что я не так делаю? В аттаче настройки и отчеты тестирования.

Интервал значений CCI нужно брать от "0" до "150". Таймфрейм - не менее M15. Это не скальпер. И проверять нужно не только на EURUSD.
 
Vladimir Karputov:
Интервал значений CCI нужно брать от "0" до "150". Таймфрейм - не менее M15. Это не скальпер. И проверять нужно не только на EURUSD.
Ок, было бы неплохо в zip вкладывать файл настроек, для скорости проверки. Ведь всю ветку прочитать не каждый осилит.
 
Alexey Volchanskiy:
Ок, было бы неплохо в zip вкладывать файл настроек, для скорости проверки. Ведь всю ветку прочитать не каждый осилит.

Нет, такой подход, я считаю, не очень хорош: людей много, каждый любит разные пары и разные таймфреймы. Лучше пропишу сразу во входных параметрах:

ivan 1.004 inputs

Ivan version "1.004": 

  • введены переменные
    • "Minimum distance from the price to stop loss (in pips)" - минимальное расстояние между ценой и уровнем Stop Loss - если это расстояние окажется меньше, то позиций не будет открыта
    • "Trailing Step (in pips)" - шаг для трейлинга
  • защита при открытии позиции:
    • для позиции BUY - если у одной из уже открытых позиций BUY цена открытия окажется ниже текущей цены - то позиция BUY открыта не будет
    • для позиции SELL - если у одной из уже открытых позиций SELL цена открытия окажется выше текущей цены - то позиция SEll открыта не будет
Файлы:
Ivan.mq5  45 kb
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