Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а

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Иланы затёрты уже до дыр. И именно по этому пришло время советников серии Ivan.

Это публичная попытка написания советника с учётом недостатка илан'ов.

Далее будет ... 

 
Vladimir Karputov:

Иланы затёрты уже до дыр. И именно по этому пришло время советников серии Ivan.

Это публичная попытка написания советника с учётом недостатка илан'ов.

Далее будет ... 

А что далее будет? А слитый счёт тоже будет)?
 
Vitaly Muzichenko:
А что далее будет? А слитый счёт тоже будет)?
Всё будет :), а пока собираю требования и общие принципы. А также обсуждение плохих и хороших черт Ilan'a. Всё для того, чтобы вырастить Ivan'a.
 

Один из принципов открытия позиций:

  • Продаем, если цена закрытия два бара назад была выше цены закрытия на предыдущем баре и RSI выше значения параметра RsiMinimum (зоны перепроданности).
  • Покупаем, если цена закрытия два бара назад была ниже цены закрытия на предыдущем баре и RSI ниже значения параметра RsiMaximum (зоны перекупленности). 
Для нахождения и визуализации таких зон создадим специальный советник - "Ivan Visualization of entrances.mq5". Советник будет выполнять следующее: при нахождении входа рисует объекты

OBJ_ARROW_BUY

buy

Знак "Buy"

OBJ_ARROW_SELL

sell

Знак "Sell"


эти объекты будут видны в тестере MetaTrader 5 при визуальном тестировании. Советник будет искать условия для входа только на новом баре, так как внутри бара работать нет нужды.

 

Ой, ну и прикольное же название "Ivan"...

)

 
Renat Akhtyamov:

Ой, ну и прикольное же название "Ivan"...

)

Да ладно)

 

 
Vladimir Karputov:

Один из принципов открытия позиций:

  • Продаем, если цена закрытия два бара назад была выше цены закрытия на предыдущем баре и RSI выше значения параметра RsiMinimum (зоны перепроданности).
  • Покупаем, если цена закрытия два бара назад была ниже цены закрытия на предыдущем баре и RSI ниже значения параметра RsiMaximum (зоны перекупленности). 
...
Вот, кстати, сразу разночтения: с какого бара брать значения RSI?
 
Vladimir Karputov:
Вот, кстати, сразу разночтения: с какого бара брать значения RSI?
ну он вроде как с часового периода берется 
 
альмир мир:
ну он вроде как с часового периода берется 

"Часовой период" - это тайфрейм графика на который прикрепили советник.

Я же спрашивал о том, с какого номера бара нужно (или лучше) брать значение индикатора RSI. 

 

Вот что вышло с визуализацией:

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, H1, 2017.02.13

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

Ivan Visualization of entrances

EURUSD, H1, 2017.02.13, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


Также прикрепляю шаблон графика ("temp.tpl"), полученный после визуального тестирования (на Moving Average внимание не обращайте - они пока не используются).

Файлы:
temp.tpl  1141 kb
 

Вообще я думаю, что условия на вход

  • Покупаем, если цена закрытия два бара назад была ниже цены закрытия на предыдущем баре и RSI ниже значения параметра RsiMaximum (зоны перекупленности). 
  • Продаем, если цена закрытия два бара назад была выше цены закрытия на предыдущем баре и RSI выше значения параметра RsiMinimum (зоны перепроданности).

 не самые лучшие. У индикатора RSI существует несколько моделей входа (Relative Strength Index):

  • Вершины и основания
    Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
  • Графические модели
    Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.
  • Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки и сопротивления)
    Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).
  • Уровни поддержки и сопротивления
    На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.
  • Расхождения
    Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.

 

Возможно стоит рассмотреть сигналы входа от индикатора (Williams' Percent Range):

Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. 

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