Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а
Иланы затёрты уже до дыр. И именно по этому пришло время советников серии Ivan.
Это публичная попытка написания советника с учётом недостатка илан'ов.
Далее будет ...
А что далее будет? А слитый счёт тоже будет)?
Один из принципов открытия позиций:
- Продаем, если цена закрытия два бара назад была выше цены закрытия на предыдущем баре и RSI выше значения параметра RsiMinimum (зоны перепроданности).
- Покупаем, если цена закрытия два бара назад была ниже цены закрытия на предыдущем баре и RSI ниже значения параметра RsiMaximum (зоны перекупленности).
Знак "Buy"
Знак "Sell"
эти объекты будут видны в тестере MetaTrader 5 при визуальном тестировании. Советник будет искать условия для входа только на новом баре, так как внутри бара работать нет нужды.
Ой, ну и прикольное же название "Ivan"...
)
Один из принципов открытия позиций:
- Продаем, если цена закрытия два бара назад была выше цены закрытия на предыдущем баре и RSI выше значения параметра RsiMinimum (зоны перепроданности).
- Покупаем, если цена закрытия два бара назад была ниже цены закрытия на предыдущем баре и RSI ниже значения параметра RsiMaximum (зоны перекупленности).
Вот, кстати, сразу разночтения: с какого бара брать значения RSI?
ну он вроде как с часового периода берется
"Часовой период" - это тайфрейм графика на который прикрепили советник.
Я же спрашивал о том, с какого номера бара нужно (или лучше) брать значение индикатора RSI.
Вот что вышло с визуализацией:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Ivan Visualization of entrances
Также прикрепляю шаблон графика ("temp.tpl"), полученный после визуального тестирования (на Moving Average внимание не обращайте - они пока не используются).
Вообще я думаю, что условия на вход
- Покупаем, если цена закрытия два бара назад была ниже цены закрытия на предыдущем баре и RSI ниже значения параметра RsiMaximum (зоны перекупленности).
- Продаем, если цена закрытия два бара назад была выше цены закрытия на предыдущем баре и RSI выше значения параметра RsiMinimum (зоны перепроданности).
не самые лучшие. У индикатора RSI существует несколько моделей входа (Relative Strength Index):
- Вершины и основания
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
- Графические модели
Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.
- Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки и сопротивления)
Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).
- Уровни поддержки и сопротивления
На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.
- Расхождения
Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.
Возможно стоит рассмотреть сигналы входа от индикатора (Williams' Percent Range):
Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен.
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Иланы затёрты уже до дыр. И именно по этому пришло время советников серии Ivan.
Это публичная попытка написания советника с учётом недостатка илан'ов.
Далее будет ...