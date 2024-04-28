Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 7
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И сразу тест:
Ivan 1.004 USDJPY, M15, период с 2016.01.01 по 2017.02.13
Сделаю пока вот так: Ivan version "1.003":
Работа кипит - хорошо!
Однако, я пока не могу посмотреть труды - у меня нет счета для Форекс - только от биржы, а там не работает советник.
Работа кипит - хорошо!
Однако, я пока не могу посмотреть труды - у меня нет счета для Форекс - только от биржы, а там не работает советник.
А у меня наоборот: сейчас нет подключения в бирже. И будет как в той песне:
Ты морячка я моряк
Ты рыбачка я рыбак
Ты на суше я на море
Мы не встретимся никак
Добавлено:
торговля на бирже - это неттинг, а мой советник только для хеджинга (о чем сообщает распринтовка ошибки при попытке подключится к биржевому счёту:
). Поэтому биржа пролетает со свистом фанеры на Парижом.
А у меня наоборот: сейчас нет подключения в бирже. И будет как в той песне:
Ты морячка я моряк
Ты рыбачка я рыбак
Ты на суше я на море
Мы не встретимся никак
Добавлено:
торговля на бирже - это неттинг, а мой советник только для хеджинга (о чем сообщает распринтовка ошибки при попытке подключится к биржевому счёту:
). Поэтому биржа пролетает со свистом фанеры на Парижом.
Да, я понял, просто Форекс у меня под четверкой - может попозже открою на демке - покидаю идеи, если будет интересно.
Научите меня кто нибудь с профи пользоваться тестером мт5, в голосовом режиме много времени не отберу.
Нет, такой подход, я считаю, не очень хорош: людей много, каждый любит разные пары и разные таймфреймы. Лучше пропишу сразу во входных параметрах:
Ivan version "1.004":
Работа кипит - хорошо!
Однако, я пока не могу посмотреть труды - у меня нет счета для Форекс - только от биржы, а там не работает советник.
Ivan version "1.005":
{
if(m_position.PriceOpen()<price)
price=m_position.PriceOpen();
}
}
if(price==DBL_MIN || price==DBL_MAX)
price=0;
return(price);
}
теперь это исправлено (да, да, да - ошибка была в знаке условия - раньше был знак "<":
}
//--- the position of BUY can't be open below the lowest
double price_open_low=FindPosition(POSITION_TYPE_BUY,MODE_LOW);
if(price_open_low!=0)
if(price_open_low>m_symbol.Ask())
return;
sl=m_symbol.NormalizePrice(sl);
double tp=0.0;
Добавлено:
Ivan version "1.006":
static datetime dtPrevBars=0;
//--- protection of profit
if(m_account.Equity()/m_account.Balance()>InpCoefProtectionProfit)
bCloseAll=true;
//--- trailing stop (at every tick)
if(!RefreshRates())
return;
TrailingStop();