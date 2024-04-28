Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 4
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Вот так будут сигналы, если CCI(100) дал сигнал на Sell, а CCI(13)>100:
Но остаётся проблема: до сих пор нет определения правильного выхода из набранных позиций Sell.
Вот так будут сигналы, если CCI(100) дал сигнал на Sell, а CCI(13)>100:
Но остаётся проблема: до сих пор нет определения правильного выхода из набранных позиций Sell.
я думаю попробовать стоит выходить для продаж когда CCI(100) пересекла снизу вверх -100 или 0 уровень
Думаю лучше когда CCI(100) пересекает уровень 0 (#22 второй рисунок). Что скажите?
Ivan 1.000:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDJPY, H4, 2017.02.17
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Ivan 1.000
Ivan 1.000:
Владимир что-то он на свечку запаздывает, по рисунку на одну свечу должен раньше выйти, нужно фиксировать именно факт пересечения, тогда потеря прибыли будет меньше. Отметил горизонтальной линией когда должен выйти
И еще такое предложение, входить в рынок лотом например 10% и с каждой доливкой уменьшать объем, тогда первая сделка должна перекрывать последующие если они в минусе
Хотел Ivana попробовать в тестере , а он для 5 го терминала , для МТ4 будет версия ?
Владимир что-то он на свечку запаздывает, по рисунку на одну свечу должен раньше выйти, нужно фиксировать именно факт пересечения, тогда потеря прибыли будет меньше. Отметил горизонтальной линией когда должен выйти
И еще такое предложение, входить в рынок лотом например 10% и с каждой доливкой уменьшать объем, тогда первая сделка должна перекрывать последующие если они в минусе