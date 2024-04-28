Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 4

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Вот так будут сигналы, если CCI(100) дал сигнал на Sell, а CCI(13)>100:

Strategy CCI(100) CCI(13)

Но остаётся проблема: до сих пор нет определения правильного выхода из набранных позиций Sell.

 
Vladimir Karputov:

Вот так будут сигналы, если CCI(100) дал сигнал на Sell, а CCI(13)>100:

Но остаётся проблема: до сих пор нет определения правильного выхода из набранных позиций Sell.

я думаю попробовать стоит выходить для продаж когда CCI(100)  пересекла снизу вверх -100 или 0 уровень
 
Sergey Gritsay:
я думаю попробовать стоит выходить для продаж когда CCI(100)  пересекла снизу вверх -100 или 0 уровень
Думаю лучше когда CCI(100) пересекает уровень 0 ( второй рисунок). Что скажите?
 
Vladimir Karputov:
Думаю лучше когда CCI(100) пересекает уровень 0 ( второй рисунок). Что скажите?
тоже так думаю.
 

Ivan 1.000:

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

USDJPY, H4, 2017.02.17

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

Ivan 1.000

USDJPY, H4, 2017.02.17, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


Файлы:
Ivan.mq5  17 kb
 
Хотел Ivana попробовать в тестере , а он для 5 го терминала , для МТ4 будет версия ? 
 
Vladimir Karputov:

Ivan 1.000:


Владимир что-то он на свечку запаздывает, по рисунку на одну свечу должен раньше выйти, нужно фиксировать именно факт пересечения, тогда потеря прибыли будет меньше. Отметил горизонтальной линией когда должен выйти

 

И еще такое предложение, входить в рынок лотом например 10% и с каждой доливкой уменьшать объем, тогда первая сделка должна перекрывать последующие если они в минусе

 
а нет извиняюсь, мы же не учитываем текущую свечу, тогда все верно
 
Alexandr Efimov:
Хотел Ivana попробовать в тестере , а он для 5 го терминала , для МТ4 будет версия ? 
Нет, старый терминал не поддерживается. Всё только для MetaTrader 5.
 
Sergey Gritsay:

Владимир что-то он на свечку запаздывает, по рисунку на одну свечу должен раньше выйти, нужно фиксировать именно факт пересечения, тогда потеря прибыли будет меньше. Отметил горизонтальной линией когда должен выйти

 

И еще такое предложение, входить в рынок лотом например 10% и с каждой доливкой уменьшать объем, тогда первая сделка должна перекрывать последующие если они в минусе

Это можно легко - вставлю настройки риск в процентах от маржи (на базе Money Fixed Margin) и по идеи, если денег мало, то лот сам будет уменьшаться с каждой доливкой. Нужно проверить ...
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