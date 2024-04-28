Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 2
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Вообще я думаю, что условия на вход
не самые лучшие. У индикатора RSI существует несколько моделей входа (Relative Strength Index):
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.
Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).
На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.
Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.
Возможно стоит рассмотреть сигналы входа от индикатора (Williams' Percent Range):
Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен.
Так же думаю будет интересен индикатор CCI вот тут рассказывается
Еще можно идти несколькими путями при поступлении сигналов
вот код по видео которое я выкладывал выше, правда для четверки, для пятерки тоже как то писал но видимо потерялся найти не могу
{
double CCI_S1=0.0;
double CCI_S2=0.0;
double CCI_F1=0.0;
double CCI_F2=0.0;
int cci_trend=-1;
if(iBars(_Symbol,_Period)<cci_period_t+1)return(-1);
if(iBars(_Symbol,_Period)<cci_period_s+1)return(-1);
int i=0;
do
{
if(i>iBars(_Symbol,_Period))break;
CCI_S1=iCCI(_Symbol,_Period,cci_period_t,cci_price,1+i);
CCI_S2=iCCI(_Symbol,_Period,cci_period_t,cci_price,2+i);
if(CCI_S1>cci_level_up_t){cci_trend=OP_BUY;break;}
if(CCI_S1<cci_level_dw_t){cci_trend=OP_SELL;break;}
if(CCI_S1>cci_level_up_t && CCI_S2<cci_level_up_t){cci_trend=OP_BUY;break;}
if(CCI_S1<cci_level_dw_t && CCI_S2>cci_level_dw_t){cci_trend=OP_SELL;break;}
i++;
}
while(i<iBars(_Symbol,_Period) && !IsStopped());
CCI_F1=iCCI(_Symbol,_Period,cci_period_s,cci_price,1);
CCI_F2=iCCI(_Symbol,_Period,cci_period_s,cci_price,2);
if(cci_trend==OP_BUY)
{
if(Variant_cci_01==ON && CCI_F1<cci_level_dw_s)return(OP_BUY);
if(Variant_cci_02==ON && CCI_F1<cci_level_dw_s && CCI_F2>cci_level_dw_s)return(OP_BUY);
if(Variant_cci_03==ON && CCI_F1>cci_level_dw_s && CCI_F2<cci_level_dw_s)return(OP_BUY);
if(Variant_cci_04==ON && CCI_F1>cci_level_up_s && CCI_F2<cci_level_up_s)return(OP_BUY);
if(Variant_cci_05==ON && CCI_F1>cci_level_up_s)return(OP_BUY);
}
if(cci_trend==OP_SELL)
{
if(Variant_cci_01==ON && CCI_F1>cci_level_up_s)return(OP_SELL);
if(Variant_cci_02==ON && CCI_F1>cci_level_up_s && CCI_F2<cci_level_up_s)return(OP_SELL);
if(Variant_cci_03==ON && CCI_F1<cci_level_up_s && CCI_F2>cci_level_up_s)return(OP_SELL);
if(Variant_cci_04==ON && CCI_F1<cci_level_dw_s && CCI_F2>cci_level_dw_s)return(OP_SELL);
if(Variant_cci_05==ON && CCI_F1<cci_level_dw_s)return(OP_SELL);
}
}
....
Вообще я думаю, что условия на вход
не самые лучшие. У индикатора RSI существует несколько моделей входа (Relative Strength Index):
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.
Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).
На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.
Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.
Возможно стоит рассмотреть сигналы входа от индикатора (Williams' Percent Range):
Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен.
У вас неправильное представление об индикаторе, он не показывает ничего когда есть тренд (от слова вообще), работает только во флэте как и все осцилляторы. А для мартингала это критично отделять тренд от флэта, иначе все сольется.. Можно попробовать использовать в совокупности с stdv индикатором, он образует отчетливые вершины, и если замерять его на несколько баров назад то можно определить когда закончился тренд (будет разворот линии индикатора вниз), а по рси уже искать направление. Ну это не панацея но будет работать гораздо точнее варианта с одним рси.
Я ещё смотрю видео...
Пока созрел такой вариант: индикатор который имеет два состояния - покупать или продавать. Что-то в виде
Таким образом делаем сигнал пользовательского индикатора. Собираем в мастере MQL5 советник на базе ДВУХ модулей пользовательского индикатора - один с периодом 100, второй с периодом 13. Индикатор с периодом 100 - имеет больший вес и указывает направление глобального тренда, по индикатору с периодом 13 доливаемся.
Пока созрел такой вариант: индикатор который имеет два состояния - покупать или продавать. Что-то в виде
Таким образом делаем сигнал пользовательского индикатора. Собираем в мастере MQL5 советник на базе ДВУХ модулей пользовательского индикатора - один с периодом 100, второй с периодом 13. Индикатор с периодом 100 - имеет больший вес и указывает направление глобального тренда, по индикатору с периодом 13 доливаемся.
Ерунда какая, в чем прок от индикаторов? К чему этот код я ничего не понял.
Ну если ничего не поняли, тогда ветка не для вас. Индикаторы может не нужны при ручной торговле, а вот для автомата нужен сигнал на вход, поэтому применяются индикаторы.
Удачи!
Проверка стратегии по CCI (на основе видео из поста ) - условно можно её обозначить так:
Пока имеет только один паттерн.
На базе этого сигнала можно сгенерировать советник при помощи Мастера MQL5 и быстро проверить теорию для CCI(100).
Проверка стратегии по CCI (на основе видео из поста ) - условно можно её обозначить так:
Пока имеет только один паттерн.
На базе этого сигнала можно сгенерировать советник при помощи Мастера MQL5 и быстро проверить теорию для CCI(100).
На базе модуля сигналов пользовательского индикатора советник (для быстрой проверки идей) "CCI_Byu_or_Sell.mq5" версия 1.000 (сам модуль сигналов нужно разместить в папке Expert\MySig\)