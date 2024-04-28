Советник Иван (Ivan)- лучшее от илан'а - страница 2

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Vladimir Karputov:

Вообще я думаю, что условия на вход

  • Покупаем, если цена закрытия два бара назад была ниже цены закрытия на предыдущем баре и RSI ниже значения параметра RsiMaximum (зоны перекупленности). 
  • Продаем, если цена закрытия два бара назад была выше цены закрытия на предыдущем баре и RSI выше значения параметра RsiMinimum (зоны перепроданности).

 не самые лучшие. У индикатора RSI существует несколько моделей входа (Relative Strength Index):

  • Вершины и основания
    Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
  • Графические модели
    Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.
  • Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки и сопротивления)
    Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).
  • Уровни поддержки и сопротивления
    На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.
  • Расхождения
    Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.

 

Возможно стоит рассмотреть сигналы входа от индикатора (Williams' Percent Range):

Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. 

Так же думаю будет интересен индикатор CCI вот тут рассказывается 

 

 

Еще можно идти несколькими путями при поступлении сигналов

  1. На каждом баре, если есть сигнал, набирать позицию, а при наступлении противоположного сигнала начинать уже "выруливать" ситуацию.
  2. Если сигнал в том-же направлении, что и предыдущий, то ожидать пока цена не уйдёт от предыдущего срабатывания сигнала на определённый шаг
  3. ...

 

вот код по видео которое я выкладывал выше, правда для четверки, для пятерки тоже как то писал но видимо потерялся найти не могу

if(filtr==CCI)
     {
      double CCI_S1=0.0;
      double CCI_S2=0.0;
      double CCI_F1=0.0;
      double CCI_F2=0.0;
      int cci_trend=-1;

      if(iBars(_Symbol,_Period)<cci_period_t+1)return(-1);
      if(iBars(_Symbol,_Period)<cci_period_s+1)return(-1);
      int i=0;
      do
        {
         if(i>iBars(_Symbol,_Period))break;

         CCI_S1=iCCI(_Symbol,_Period,cci_period_t,cci_price,1+i);
         CCI_S2=iCCI(_Symbol,_Period,cci_period_t,cci_price,2+i);

         if(CCI_S1>cci_level_up_t){cci_trend=OP_BUY;break;}
         if(CCI_S1<cci_level_dw_t){cci_trend=OP_SELL;break;}

         if(CCI_S1>cci_level_up_t && CCI_S2<cci_level_up_t){cci_trend=OP_BUY;break;}
         if(CCI_S1<cci_level_dw_t && CCI_S2>cci_level_dw_t){cci_trend=OP_SELL;break;}
         i++;
        }
      while(i<iBars(_Symbol,_Period) && !IsStopped());

      CCI_F1=iCCI(_Symbol,_Period,cci_period_s,cci_price,1);
      CCI_F2=iCCI(_Symbol,_Period,cci_period_s,cci_price,2);

      if(cci_trend==OP_BUY)
        {
         if(Variant_cci_01==ON && CCI_F1<cci_level_dw_s)return(OP_BUY);
         if(Variant_cci_02==ON && CCI_F1<cci_level_dw_s && CCI_F2>cci_level_dw_s)return(OP_BUY);
         if(Variant_cci_03==ON && CCI_F1>cci_level_dw_s && CCI_F2<cci_level_dw_s)return(OP_BUY);
         if(Variant_cci_04==ON && CCI_F1>cci_level_up_s && CCI_F2<cci_level_up_s)return(OP_BUY);
         if(Variant_cci_05==ON && CCI_F1>cci_level_up_s)return(OP_BUY);
        }
      if(cci_trend==OP_SELL)
        {
         if(Variant_cci_01==ON && CCI_F1>cci_level_up_s)return(OP_SELL);
         if(Variant_cci_02==ON && CCI_F1>cci_level_up_s && CCI_F2<cci_level_up_s)return(OP_SELL);
         if(Variant_cci_03==ON && CCI_F1<cci_level_up_s && CCI_F2>cci_level_up_s)return(OP_SELL);
         if(Variant_cci_04==ON && CCI_F1<cci_level_dw_s && CCI_F2>cci_level_dw_s)return(OP_SELL);
         if(Variant_cci_05==ON && CCI_F1<cci_level_dw_s)return(OP_SELL);
        }
     }

 ....

 
Я ещё смотрю видео...
[Удален]  
Vladimir Karputov:

Вообще я думаю, что условия на вход

  • Покупаем, если цена закрытия два бара назад была ниже цены закрытия на предыдущем баре и RSI ниже значения параметра RsiMaximum (зоны перекупленности). 
  • Продаем, если цена закрытия два бара назад была выше цены закрытия на предыдущем баре и RSI выше значения параметра RsiMinimum (зоны перепроданности).

 не самые лучшие. У индикатора RSI существует несколько моделей входа (Relative Strength Index):

  • Вершины и основания
    Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
  • Графические модели
    Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.
  • Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки и сопротивления)
    Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).
  • Уровни поддержки и сопротивления
    На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.
  • Расхождения
    Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.

 

Возможно стоит рассмотреть сигналы входа от индикатора (Williams' Percent Range):

Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. 

У  вас неправильное представление об индикаторе, он не показывает ничего когда есть тренд (от слова вообще), работает только во флэте как и все осцилляторы. А для мартингала это критично отделять тренд от флэта, иначе все сольется.. Можно попробовать использовать в совокупности с stdv индикатором, он образует отчетливые вершины, и если замерять его на несколько баров назад то можно определить когда закончился тренд (будет разворот линии индикатора вниз), а по рси уже искать направление. Ну это не панацея но будет работать гораздо точнее варианта с одним рси.

 

 
Vladimir Karputov:
Я ещё смотрю видео...

Пока созрел такой вариант: индикатор который имеет два состояния - покупать или продавать. Что-то в виде

buy or sell 

 

Таким образом делаем сигнал пользовательского индикатора. Собираем в мастере MQL5 советник на базе ДВУХ модулей пользовательского индикатора - один с периодом 100, второй с периодом 13. Индикатор с периодом 100 - имеет больший вес и указывает направление глобального тренда, по индикатору с периодом 13 доливаемся. 

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Пока созрел такой вариант: индикатор который имеет два состояния - покупать или продавать. Что-то в виде

 

 

Таким образом делаем сигнал пользовательского индикатора. Собираем в мастере MQL5 советник на базе ДВУХ модулей пользовательского индикатора - один с периодом 100, второй с периодом 13. Индикатор с периодом 100 - имеет больший вес и указывает направление глобального тренда, по индикатору с периодом 13 доливаемся. 

Ерунда какая, в чем прок от индикаторов? К чему этот код я ничего не понял.
 
sani soi:
Ерунда какая, в чем прок от индикаторов? К чему этот код я ничего не понял.

Ну если ничего не поняли, тогда ветка не для вас. Индикаторы может не нужны при ручной торговле, а вот для автомата нужен сигнал на вход, поэтому применяются индикаторы.

Удачи! 

 

Проверка стратегии по CCI (на основе видео из поста ) - условно можно её обозначить так:

  • покупка - если CCI>"+100.0"
  • продажа - если CCI<"-100.0"
Модуль сигналов пользовательского индикатора "SignalCCI_Buy_or_Sell.mqh", версия 1.000. 

Пока имеет только один паттерн.

На базе этого сигнала можно сгенерировать советник при помощи Мастера MQL5 и быстро проверить теорию для CCI(100). 

Файлы:
SignalCCI_Buy_or_Sell.mqh  15 kb
 
Vladimir Karputov:

Проверка стратегии по CCI (на основе видео из поста ) - условно можно её обозначить так:

  • покупка - если CCI>"+100.0"
  • продажа - если CCI<"-100.0"
Модуль сигналов пользовательского индикатора "SignalCCI_Buy_or_Sell.mqh", версия 1.000. 

Пока имеет только один паттерн.

На базе этого сигнала можно сгенерировать советник при помощи Мастера MQL5 и быстро проверить теорию для CCI(100). 

На базе модуля сигналов пользовательского индикатора советник (для быстрой проверки идей) "CCI_Byu_or_Sell.mq5" версия 1.000 (сам модуль сигналов нужно разместить в папке Expert\MySig\)

  • используется только один модуль сигналов (для максимального упрощения)
  • расчёт лот в процентах риска от маржи
  • стоп-лосс 200 пунктов (в старых, сторережимных пунктах :) )
  • трейлинга нет
Вот тест на H4 по всем форекс парам (20 пар) в режиме "Все тики" с 2016.01.01 по 2017.02.14, начальный баланс 3000:

 CCI_Byu_or_Sell all symbols

Файлы:
CCI_Byu_or_Sell.mq5  14 kb
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