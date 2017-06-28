Помоги найти прибыльный советник - страница 3
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Да перепробовала кучу советников и из базы и из маркета ( бесплатные ) сливают со страшной силой все..Даже если попадается что-то рабочее, то как правило это радость для тестера..На тестере показывает красивую картинку , а ставишь торговать -это шок )..потому и вопрос задала - может кто поможет и знает не сливной советник..Очень была бы благодарна за помощь )
Советую потратить больше времени на КодаБазу - там могут быть интересные советники. Например, этот пост (я поторговал один день на демо советником - настройки и ссылка на КодаСтраницу советника в посте).
Еще есть такой старый и знаменитый советник Терминатор (тоже, как и предыдущий - довольно рискованный): для МТ4 тут, для МТ5 тут, а версия со всеми индиторами (которые нужны для работы советника) - тут.
Я им (подобным, так как у этого советника множество разных версий, причем последние версии имеют свое название, и три версии даже я кодировал) торговал долго на реале и демо. Правда, рискованно ...
Советую потратить больше времени на КодаБазу - там могут быть интересные советники. Например, этот пост (я поторговал один день на демо советником - настройки и ссылка на КодаСтраницу советника в посте).
Еще есть такой старый и знаменитый советник Терминатор (тоже, как и предыдущий - довольно рискованный): для МТ4 тут, для МТ5 тут, а версия со всеми индиторами (которые нужны для работы советника) - тут.
Я им (подобным, так как у этого советника множество разных версий, причем последние версии имеют свое название, и три версии даже я кодировал) торговал долго на реале и демо. Правда, рискованно ...
Выбор советника только по рекоммендациям и по бектесту - это есть просто поизучать. А если выбирать серьезно, то тут Вам надо самой, и занимает это всё довольно длительное время.
Да и понятие "рискованный советник" у каждого человека своё.
Если просто поизучать и с чего-то начать, то можно попробовать этот:
давайте поговорим об этом режиме. Почему не устраивает и почему не говорят.
Спросите тем, которые об этом не хотят говорить.
Ведь введением этого режима, это был переворотом в работе тестера и неоценимая помощь разработчикам роботов.
Вот еще советник тут - это я два часа с ним на демо поторговал - это за два часа торговли:
Риски можете оценить сами.
Подробнее тут.
Вот знаменитый советник Ilan (очень рискованный) - ссылка на КодаБазу на советник, мои настройки и моя торговля им - тут.
Вот интересный советник, правда я им не торговал, а просто побектестил, чтобы посмотреть как он работает.
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А это знаменитый советник CyberiaTrader тут. Наверное много трейдеров потеряли на нем свои депозиты, а кто не потерял, то просто молчит и тихо так получает прибыль. Мой отчет его торговли за несколько часов (полный тут):
давайте поговорим об этом режиме. Почему не устраивает и почему не говорят.
То что он знаменитый - я не спорю, но еще ни одного человека не видела - кому этот советник помог ..он сливает жестко на реальной торговле
Вот видите, даже модератор показывает тест на МТ4.
Разве не понятно, что тест на тиках, которые генерируются внутри минуты по определенным алгоритмом, дает возможность подстраивать советник так, чтобы он зарабатывал миллионы.