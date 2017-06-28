Помоги найти прибыльный советник - страница 5
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Здравствуйте, помогите найти прибыльный советник и желательно бесплатный , я начинающий алготрейдер и все советники которые попадались- все льют. Или подарите по доброте душевной )
Вот советник - Jupiter M - эксперт для MetaTrader 4
А это я им торговал (не бектест) на демо один день (отчет в аттаче):
А это он же, два дня торговли на демо (не бектест), настройки и отчет в аттаче.
по поводу иланов. они вполне работают. я сам их использую в торговле. могу лишь сказать, что им нужен приличный депозит и правильная настройка. в моем случае на одном счет их стоит три штуки на разных парах и на первом колене они в сумме используют меньше 0.5% депозита. это мало и мат ожидания маленькие от такой торговли, но они не сливаются при движениях и за месяц приносят нормальный профит.
А это он же, два дня торговли на демо (не бектест), настройки и отчет в аттаче.
Уже три дня торговли им же:
Есть еще для МТ5 советники, есть в ветках форума исходниками с полным объяснением как торговать, настройки, найденные с облаком, торговля на нескольких брокерах.
И это я только чуть-чуть копнул, а если там в КодаБазе покопаться месяц - то много можно чего найти хорошего, что туда попало. И это можно улучшать под себя во Фрилансе.
Я уже год пристально просматриваю всё новое в КодаБазе, стараюсь анализировать, смотреть - подойдет ли советник для меня ли или его надо улучшать, как улучшать, и т.д.
А вы говорите, что нет ничего в КодаБазе ...
Я уже год пристально просматриваю всё новое в КодаБазе, стараюсь анализировать, смотреть - подойдет ли советник для меня ли или его надо улучшать, как улучшать, и т.д.
А вы говорите, что нет ничего в КодаБазе ...
Да иланы работают, но к сожвлению работать и зарабатывать, это разные вещи. В долгосроке матожидание 0 - спред
Я уже год пристально просматриваю всё новое в КодаБазе, стараюсь анализировать, смотреть - подойдет ли советник для меня ли или его надо улучшать, как улучшать, и т.д.
А вы говорите, что нет ничего в КодаБазе ...