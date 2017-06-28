Помоги найти прибыльный советник - страница 5

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Татьяна Севостьянова:
Здравствуйте, помогите найти прибыльный советник и желательно бесплатный , я начинающий алготрейдер и все советники которые попадались- все льют. Или подарите по доброте душевной ) 
У меня есть не сливной, на стене можете посмотреть тесты. Могу подарить за хорошее вознаграждение). Я не начинающий алготрейдер, поэтому подарки стоят не дешево)
 
Sergey Golubev:

Вот советник - Jupiter M - эксперт для MetaTrader 4

А это я им торговал (не бектест) на демо один день (отчет в аттаче):



А это он же, два дня торговли на демо (не бектест), настройки и отчет в аттаче.

 

 

Файлы:
jupiter_0107.zip  10 kb
jupiter_preset.zip  1 kb
 
альмир мир:
по поводу иланов. они вполне работают. я сам их использую в торговле. могу лишь сказать, что им нужен приличный депозит и правильная настройка. в моем случае на одном счет их стоит три штуки на разных парах и на первом колене они в сумме используют меньше 0.5% депозита. это мало и мат ожидания маленькие от такой торговли, но они не сливаются при движениях и за месяц приносят нормальный профит. 
Да иланы работают, но к сожвлению работать и зарабатывать, это разные вещи. В долгосроке матожидание 0 - спред
 
Sergey Golubev:

А это он же, два дня торговли на демо (не бектест), настройки и отчет в аттаче.

 

 

Уже три дня торговли им же:

 

Файлы:
jupiter_0407.zip  10 kb
 

Есть еще для МТ5 советники, есть в ветках форума исходниками с полным объяснением как торговать, настройки, найденные с облаком, торговля на нескольких брокерах.

И это я только чуть-чуть копнул, а если там в КодаБазе покопаться месяц - то много можно чего найти хорошего, что туда попало. И это можно улучшать под себя во Фрилансе. 

 

Я уже год пристально просматриваю всё новое в КодаБазе, стараюсь анализировать, смотреть - подойдет ли советник для меня ли или его надо улучшать, как улучшать, и т.д.

А вы говорите, что нет ничего в КодаБазе ... 

 
Sergey Golubev:

Я уже год пристально просматриваю всё новое в КодаБазе, стараюсь анализировать, смотреть - подойдет ли советник для меня ли или его надо улучшать, как улучшать, и т.д.

А вы говорите, что нет ничего в КодаБазе ... 

По тому что это работа, а человеку халява нужна)
 
Я тоже начинающий алготрейдер в том смысле,что только хочу попробовать. 4 месяца руками, и в итоге хочу попробовать робота. Чего то я не соображу. Здесь все ищут робота  , который каждую минуту сделки делает? Как можно что то заработать за один день? Наверное логично анализировать финансовый результат на больших движениях и смотреть периоды месяцами или кварталами? Или я вообще в принципе алготрейдинг в корне не правильно понимаю?
 
Maxim Romanov:
Да иланы работают, но к сожвлению работать и зарабатывать, это разные вещи. В долгосроке матожидание 0 - спред
а зачем вам долгосрок от скальпера? его задача за неделя\месяц сделать прибыль. вы прибыль снимаете и запускаете по новой. в долгосрок торгуют долгосрочными сделками. а вот по поводу спреда, я ставлю тп равный среднему спреду, если смотреть на пару с фиксированным спредом и там допустим спред 2п или 20пп, то берем тп равный 4п или 40пп. половину считай отдаете. но прибыль стабильно идет. 
 
Sergey Golubev:

Я уже год пристально просматриваю всё новое в КодаБазе, стараюсь анализировать, смотреть - подойдет ли советник для меня ли или его надо улучшать, как улучшать, и т.д.

А вы говорите, что нет ничего в КодаБазе ... 

я вот тоже смотрю. Есть там нормальные обработчики ошибок для 4ки? Которые что - то делают, а не спамят в случае ошибки сообщениями которые никто не прочитает.
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