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Советники

ea_Stochastic_system - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
9944
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Советник анализирует показания индикатора Stochastic, сигналом для покупок является пересечение основной и сигнальной линий индикатора в зоне перепроданности, сигналом для продаж является пересечение основной и сигнальной линий индикатора в зоне перекупленности.

Настройки советника:

  • Lots - Размер лота
  • StopLoss - Размер убытка в пунктах
  • TakeProfit - Размер прибыли в пунктах
  • TSProfitOnly - Тралить только профит
  • TStop_Buy - Размер трала в пунктах для покупок
  • TStop_Sell - Размер трала в пунктах для продаж
  • TrailingStep - Шаг трала в пунктах
  • MagicNumber - магический номер ордеров советника. Идентификатор ордеров.
  • NumberAccount - Номер торгового счёта
  • UseSound - Использовать звуковой сигнал
  • NameFileSound - Наименование звукового файла
  • ShowComment - Показывать комментарий
  • MarketWatch - Запросы под исполнение установки ордеров с уровнями прибыли и убытка методом модификации
  • Slippage - Проскальзывание цены
  • NumberOfTry - Количество торговых попыток

ea_Stochastic_system

Корреляция между USDCHF и EURUSD Корреляция между USDCHF и EURUSD

Индикатор показывает корреляцию USDCHF/EURUSD.

Vegas Vegas

Индикатор Vegas.

ea_ADX_2MA_system ea_ADX_2MA_system

Стратегия построена на использовании индикаторов ADX и MA.

Step Back Step Back

Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп.