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ea_Stochastic_system - эксперт для MetaTrader 4
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Советник анализирует показания индикатора Stochastic, сигналом для покупок является пересечение основной и сигнальной линий индикатора в зоне перепроданности, сигналом для продаж является пересечение основной и сигнальной линий индикатора в зоне перекупленности.
Настройки советника:
- Lots - Размер лота
- StopLoss - Размер убытка в пунктах
- TakeProfit - Размер прибыли в пунктах
- TSProfitOnly - Тралить только профит
- TStop_Buy - Размер трала в пунктах для покупок
- TStop_Sell - Размер трала в пунктах для продаж
- TrailingStep - Шаг трала в пунктах
- MagicNumber - магический номер ордеров советника. Идентификатор ордеров.
- NumberAccount - Номер торгового счёта
- UseSound - Использовать звуковой сигнал
- NameFileSound - Наименование звукового файла
- ShowComment - Показывать комментарий
- MarketWatch - Запросы под исполнение установки ордеров с уровнями прибыли и убытка методом модификации
- Slippage - Проскальзывание цены
- NumberOfTry - Количество торговых попыток
Корреляция между USDCHF и EURUSD
Индикатор показывает корреляцию USDCHF/EURUSD.Vegas
Индикатор Vegas.
ea_ADX_2MA_system
Стратегия построена на использовании индикаторов ADX и MA.Step Back
Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп.