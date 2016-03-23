ea_Stochastic_system

Советник анализирует показания индикатора Stochastic, сигналом для покупок является пересечение основной и сигнальной линий индикатора в зоне перепроданности, сигналом для продаж является пересечение основной и сигнальной линий индикатора в зоне перекупленности.

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