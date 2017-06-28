Помоги найти прибыльный советник - страница 4

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Татьяна Севостьянова:
То что он знаменитый - я не спорю, но еще ни одного человека не видела - кому этот советник помог ..он сливает жестко на реальной торговле 

Если вы найдете советник, который бы вам помог - вы об этом всем расскажете, запостите сам советник с настройками и расскажете как его правильно использовать и когда использовать для того, чтобы не только вы, но и все другие получали прибыль?

Если посмотреть на разные посты на сторонних форумах, то можно подумать, что вообще все советники сливают.
Но те трейдеры, которые не сливают - сидят тихо ... от них шума нет, постов нет ...

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Почему есть смысл покопаться в КодаБазе?
Потому что туда всё складывалось, и хорошее и плохое, без сортировки на "плохое и хорошее". Всё, что в открытом доступе.
И есть смысл потратить на КодаБазу несколько месяцев например.

И можно посмотреть на Маркет, так как многие кодеры, которые кодируют для Маркета - они тут, на форуме, а это (публичность и доступность продавца из Маркета) уже определенный показатель того, что продавец Маркета серьёзно относится к своим коммерческим продуктам.

 

Те трейдеры, которые не сливают - сидят тихо ... от них шума нет, постов нет ...

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Здесь тяжело с Вами не согласится )
 
Татьяна Севостьянова:
Здравствуйте, помогите найти прибыльный советник и желательно бесплатный , я начинающий алготрейдер и все советники которые попадались- все льют. Или подарите по доброте душевной ) 
по поводу иланов. они вполне работают. я сам их использую в торговле. могу лишь сказать, что им нужен приличный депозит и правильная настройка. в моем случае на одном счет их стоит три штуки на разных парах и на первом колене они в сумме используют меньше 0.5% депозита. это мало и мат ожидания маленькие от такой торговли, но они не сливаются при движениях и за месяц приносят нормальный профит. 
 

  • Просто находите в КодаБазе советник, который по вашему мнению может быть прибыльный и который вам нравится,
  • бэктестируете его чтобы понять как он работает,
  • потом приаттачиваете его к чарту и торгуете им на демо день или какое-то время,
  • потом анализируете сливные сделки,
  • потом появляются у вас идеи как его улучшить,
  • потом открываете ветку на этом форуме с просьбой написать реальные идеи по его улучшению (советник из КодаБазы обсуждать тут можно, в из Маркета и сторонних ресурсов - нельзя),
  • все идеи собраете вместе, анализируете,
  • и идете во Фриланс, и там вам советник модифицируют, и будет это только ваш советник (и ни у кого такого не будет).

 
Татьяна Севостьянова:
Да перепробовала кучу советников и из базы и из маркета ( бесплатные ) сливают со страшной силой все..Даже если попадается что-то рабочее, то как правило это радость для тестера..На тестере показывает красивую картинку , а ставишь торговать -это шок )..потому  и вопрос задала - может кто поможет и знает не сливной советник..Очень была бы благодарна за помощь )
Вы говорите про платные или бесплатные? Имею ввиду  советник, который хотите найти. 
 
Sergey Golubev:

  • Просто находите в КодаБазе советник, который по вашему мнению может быть прибыльный и который вам нравится,
  • бэктестируете его чтобы понять как он работает,
  • потом приаттачиваете его к чарту и торгуете им на демо день или какое-то время,
  • потом анализируете сливные сделки,
  • потом появляются у вас идеи как его улучшить,
  • потом открываете ветку на этом форуме с просьбой написать реальные идеи по его улучшению (советник из КодаБазы обсуждать тут можно, в из Маркета и сторонних ресурсов - нельзя),
  • все идеи собраете вместе, анализируете,
  • и идете во Фриланс, и там вам советник модифицируют, и будет это только ваш советник (и ни у кого такого не будет).

Точно, кроме кодера и заказчика не будет ни у кого, вот только насколько серьезен кодер - здесь вопрос, потому что советник может стать быстро общедоступным)
 
Ramiz Mavludov:
Вы говорите про платные или бесплатные? Имею ввиду  советник, который хотите найти. 
Про платные вопрос понятен - есть хорошие советники , но они стоят как боинг ).. Я про бесплатные спрашивала , советники именно которые не сливают.. Модератор дал хорошею идею найти подходящее и доработать  .. по почте прислали пару советников..сижу вот копаюсь в исходниках ) 
 

Вот советник - Angry Bird (Scalping) - expert for MetaTrader 4 

День им торговал, настройки для USDCHF M1 и EURUSD M1 (два советника для этих пар с дефолтовыми настройками) - в аттаче.
Торговля (не бектест) на демо за один день - в аттаче. 



Надо его улучшать? Надо. Было бы что улучшать, а тут есть что.

Файлы:
scalping_mtstatement.zip  13 kb
angrybird.zip  8 kb
 
Sergey Golubev:

Вот советник - Angry Bird (Scalping) - expert for MetaTrader 4 

День им торговал, настройки для USDCHF M1 и EURUSD M1 (два советника для этих пар с дефолтовыми настройками) - в аттаче.
Торговля (не бектест) на демо за один день - в аттаче. 



Надо его улучшать? Надо. Было бы что улучшать, а тут есть что.

А это его уже улучшили (в одном из 129 комментах к его КодаБаз-ному посту), улучшенный в аттаче, настройки для EURUSD M1, USDCAD M1 и EURUSD M5 - в аттаче.
Но, говорят, что для него EURCHF М1 таймфрейм более надежный.
 

Вот советник - Jupiter M - эксперт для MetaTrader 4

А это я им торговал (не бектест) на демо один день (отчет в аттаче):



Файлы:
basket_mtstatement_0107.zip  10 kb
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