Помоги найти прибыльный советник - страница 4
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То что он знаменитый - я не спорю, но еще ни одного человека не видела - кому этот советник помог ..он сливает жестко на реальной торговле
Если вы найдете советник, который бы вам помог - вы об этом всем расскажете, запостите сам советник с настройками и расскажете как его правильно использовать и когда использовать для того, чтобы не только вы, но и все другие получали прибыль?
Если посмотреть на разные посты на сторонних форумах, то можно подумать, что вообще все советники сливают.
Но те трейдеры, которые не сливают - сидят тихо ... от них шума нет, постов нет ...
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Почему есть смысл покопаться в КодаБазе?
Потому что туда всё складывалось, и хорошее и плохое, без сортировки на "плохое и хорошее". Всё, что в открытом доступе.
И есть смысл потратить на КодаБазу несколько месяцев например.
И можно посмотреть на Маркет, так как многие кодеры, которые кодируют для Маркета - они тут, на форуме, а это (публичность и доступность продавца из Маркета) уже определенный показатель того, что продавец Маркета серьёзно относится к своим коммерческим продуктам.
Те трейдеры, которые не сливают - сидят тихо ... от них шума нет, постов нет ...
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Здравствуйте, помогите найти прибыльный советник и желательно бесплатный , я начинающий алготрейдер и все советники которые попадались- все льют. Или подарите по доброте душевной )
Да перепробовала кучу советников и из базы и из маркета ( бесплатные ) сливают со страшной силой все..Даже если попадается что-то рабочее, то как правило это радость для тестера..На тестере показывает красивую картинку , а ставишь торговать -это шок )..потому и вопрос задала - может кто поможет и знает не сливной советник..Очень была бы благодарна за помощь )
Вы говорите про платные или бесплатные? Имею ввиду советник, который хотите найти.
Вот советник - Angry Bird (Scalping) - expert for MetaTrader 4
День им торговал, настройки для USDCHF M1 и EURUSD M1 (два советника для этих пар с дефолтовыми настройками) - в аттаче.
Торговля (не бектест) на демо за один день - в аттаче.
Надо его улучшать? Надо. Было бы что улучшать, а тут есть что.
Вот советник - Angry Bird (Scalping) - expert for MetaTrader 4
День им торговал, настройки для USDCHF M1 и EURUSD M1 (два советника для этих пар с дефолтовыми настройками) - в аттаче.
Торговля (не бектест) на демо за один день - в аттаче.
Надо его улучшать? Надо. Было бы что улучшать, а тут есть что.
Но, говорят, что для него EURCHF М1 таймфрейм более надежный.
Вот советник - Jupiter M - эксперт для MetaTrader 4
А это я им торговал (не бектест) на демо один день (отчет в аттаче):