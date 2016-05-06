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Undular - эксперт для MetaTrader 4

Aleksey Semenov
Aleksey Semenov

Aleksey Semenov

  • программист в  ООО КодимСпустяРукава
  • Россия
  • 10658
4.8 (26)
программист mql, трейдер
8 продуктов 1 код 3 темы 764 комментария
Просмотров:
10481
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговый эксперт Undular основан на стандартных индикаторах, таких как, Stochastic Oscillator и Moving Average. Объём начального лота задаётся из расчёта 0.01 на 1000$ и увеличивается пропорционально депозиту.

Вход и выход из сделки осуществляется строго по совокупным сигналам индикаторов и без использования стопов, тейков и трала. Используется сложный модуль контроля и подсчёта открытых позиций и их объёмов, советник также учитывает все сделки по всем валютным парам, сделки, открытые вручную и открытые другими советниками.

В общей сложности используется 7 Stochastic Oscillator и MA для расчёта сигнала. Stochastic — для определения точек входа, а Moving Average — для определения общего направления тренда. Лучше всего для торговли подходят пары с JPY.


  • lots on 1000$ — лот на 1000$. Можно выставить и 0.00001, тогда автолот не будет наращивать лот при увеличении депо.
  • profit on $ 0.01 lot — минимальный профит на 0.01 лота будет 30 центов.
  • martingale exponent — шаг увеличения лота мартина.
  • lock exponent — увеличение лота при перекрытии.
  • second orders step — шаг в пунктах для вторичных ордеров.
  • step martingale — шаг в пунктах для ордеров мартина.
  • lock (on/off) — вкл/выкл локирование позиций.
  • slippage — проскальзывание цены.
  • OrderMagicNumber — магик.

Отдельно блок настроек индикаторов

  • stochastic level Н4 (<) buy — уровень стохастика Buy. Если ниже, только для вторичных ордеров.
  • stochastic level Н4 (>) sell — уровень стохастика Sell. Если выше, то для вторичных ордеров.
  • period primary stochastic 1 240 min — период главного стохастика №1.
  • slowing primary stochastic 1 240 min — замедление стохастика №1.
  • period primary stochastic 2 240 min — период главного стохастика №2.
  • slowing primary stochastic 2 240 min — замедление стохастика №2.
  • period primary stochastic 3 240 min — период стохастика №3.
  • slowing stochastic 3 240 min — замедление стохастика №3.
  • period stochastic 4 60 min — период стохастика №4.
  • slowing stochastic 4 60 min — замедление стохастика №4.
  • period stochastic 5 30 min — период стохастика №5.
  • slowing stochastic 5 30 min — замедление стохастика №5.
  • prices stochastic — цена для стохастика: high/low.
  • period ma 240 min — период MA.
  • prices ma — цена для MA.

RSI 2 TimeFrames RSI 2 TimeFrames

Индикатор RSI c дополнительной возможностью отображения в одном окне еще и значений индикатора RSI с другого таймфрейма, задаваемого пользователем.

Помощник в ручной торговле Помощник в ручной торговле

Советник помогает при ручной торговле.

Прыгающий по свечам стоп-ордер Прыгающий по свечам стоп-ордер

Скрипт выставляет стоп-ордер на то место, куда его бросили, или, если ближе допустимого, то на ближайший экстремум свечи.

Volume Profile + Range v6.0 Volume Profile + Range v6.0

Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы.