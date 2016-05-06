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Undular - эксперт для MetaTrader 4
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Торговый эксперт Undular основан на стандартных индикаторах, таких как, Stochastic Oscillator и Moving Average. Объём начального лота задаётся из расчёта 0.01 на 1000$ и увеличивается пропорционально депозиту.
Вход и выход из сделки осуществляется строго по совокупным сигналам индикаторов и без использования стопов, тейков и трала. Используется сложный модуль контроля и подсчёта открытых позиций и их объёмов, советник также учитывает все сделки по всем валютным парам, сделки, открытые вручную и открытые другими советниками.
В общей сложности используется 7 Stochastic Oscillator и MA для расчёта сигнала. Stochastic — для определения точек входа, а Moving Average — для определения общего направления тренда. Лучше всего для торговли подходят пары с JPY.
- lots on 1000$ — лот на 1000$. Можно выставить и 0.00001, тогда автолот не будет наращивать лот при увеличении депо.
- profit on $ 0.01 lot — минимальный профит на 0.01 лота будет 30 центов.
- martingale exponent — шаг увеличения лота мартина.
- lock exponent — увеличение лота при перекрытии.
- second orders step — шаг в пунктах для вторичных ордеров.
- step martingale — шаг в пунктах для ордеров мартина.
- lock (on/off) — вкл/выкл локирование позиций.
- slippage — проскальзывание цены.
- OrderMagicNumber — магик.
Отдельно блок настроек индикаторов
- stochastic level Н4 (<) buy — уровень стохастика Buy. Если ниже, только для вторичных ордеров.
- stochastic level Н4 (>) sell — уровень стохастика Sell. Если выше, то для вторичных ордеров.
- period primary stochastic 1 240 min — период главного стохастика №1.
- slowing primary stochastic 1 240 min — замедление стохастика №1.
- period primary stochastic 2 240 min — период главного стохастика №2.
- slowing primary stochastic 2 240 min — замедление стохастика №2.
- period primary stochastic 3 240 min — период стохастика №3.
- slowing stochastic 3 240 min — замедление стохастика №3.
- period stochastic 4 60 min — период стохастика №4.
- slowing stochastic 4 60 min — замедление стохастика №4.
- period stochastic 5 30 min — период стохастика №5.
- slowing stochastic 5 30 min — замедление стохастика №5.
- prices stochastic — цена для стохастика: high/low.
- period ma 240 min — период MA.
- prices ma — цена для MA.
Индикатор RSI c дополнительной возможностью отображения в одном окне еще и значений индикатора RSI с другого таймфрейма, задаваемого пользователем.Помощник в ручной торговле
Советник помогает при ручной торговле.
Скрипт выставляет стоп-ордер на то место, куда его бросили, или, если ближе допустимого, то на ближайший экстремум свечи.Volume Profile + Range v6.0
Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы.