Торговый эксперт Undular основан на стандартных индикаторах, таких как, Stochastic Oscillator и Moving Average. Объём начального лота задаётся из расчёта 0.01 на 1000$ и увеличивается пропорционально депозиту.

Вход и выход из сделки осуществляется строго по совокупным сигналам индикаторов и без использования стопов, тейков и трала. Используется сложный модуль контроля и подсчёта открытых позиций и их объёмов, советник также учитывает все сделки по всем валютным парам, сделки, открытые вручную и открытые другими советниками.

В общей сложности используется 7 Stochastic Oscillator и MA для расчёта сигнала. Stochastic — для определения точек входа, а Moving Average — для определения общего направления тренда. Лучше всего для торговли подходят пары с JPY.





lots on 1000$ — лот на 1000$. Можно выставить и 0.00001, тогда автолот не будет наращивать лот при увеличении депо.

— лот на 1000$. Можно выставить и 0.00001, тогда автолот не будет наращивать лот при увеличении депо. profit on $ 0.01 lot — минимальный профит на 0.01 лота будет 30 центов.

— минимальный профит на 0.01 лота будет 30 центов. martingale exponent — шаг увеличения лота мартина.

— шаг увеличения лота мартина. lock exponent — увеличение лота при перекрытии.

— увеличение лота при перекрытии. second orders step — шаг в пунктах для вторичных ордеров.

— шаг в пунктах для вторичных ордеров. step martingale — шаг в пунктах для ордеров мартина.

— шаг в пунктах для ордеров мартина. lock (on/off) — вкл/выкл локирование позиций.

— вкл/выкл локирование позиций. slippage — проскальзывание цены.

— проскальзывание цены. OrderMagicNumber — магик.

Отдельно блок настроек индикаторов