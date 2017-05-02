Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 17
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Если у Вас 1045 билд, то никак, я тоже замечал там некоторые проблемы с переключением периодов. Вышел билд 1052, обновился. Пока той проблемы не замечал.
Добрый день, а можно как-то получить ссылку на скачку билда 1052 и узнать, когда он пойдет в продакшен?
открываете терминал мт4 - открываете новый демо счет, в списке компаний выбираете или вводите MetaQuotes
Здавствуйте !
Скажите пожалуйста почему до сих пор НЕТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕРСИИ МТ4 для MACOS ?
Почему все вынуждены использовать дебильный Wine Эмулятор и запускать в нем МТ4 для Windows под MACOS? Почитайте этот Бред https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/start_advanced/install_mac установки.
Ладно!
Установил...
Запустил на вот таком Компьютере под MACOS:
В итоге ваш PLAY ON MAC (тотже Wine) + MT4 (terminal.exe) суммарно кушают 70% памяти системы ... нафиг оно надо ?
Неужели так сложно закодить стабильную версию MT4 для MACOS? В чем сложности?
Пробывал разных брокеров MT4 под MAC - все чушь полная так как базируется на эмуляторах под супер систему ВИНДОВС
(Виндовсами не пользуюсь принципиально)
Добрый день. Почему в новой версии MT4 подходят брокерские счета для MT5, а для MT4 не подходят? Авторизация не проходит.
Терминал скачивается вот с этого сайта: https://www.metatrader4.com/ru, по этой ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe?utm_campaign=www.metatrader4.com. Также после установки терминала на компьютер, на рабочем столе появляется ярлык MT5.
Добрый день. Почему в новой версии MT4 подходят брокерские счета для MT5, а для MT4 не подходят? Авторизация не проходит.
Терминал скачивается вот с этого сайта: https://www.metatrader4.com/ru, по этой ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe?utm_campaign=www.metatrader4.com. Также после установки терминала на компьютер, на рабочем столе появляется ярлык MT5.
Потому, что теперь по всем таким ссылкам загружается только МТ5.
Устанавливайте себе терминал МТ4, загруженный у вашего ДЦ.
Потому, что теперь по всем таким ссылкам загружается только МТ5.
Устанавливайте себе терминал МТ4, загруженный у вашего ДЦ.
Почему тогда ее выдают за четвертую версию?
Почему тогда ее выдают за четвертую версию?
Здавствуйте !
Скажите пожалуйста почему до сих пор НЕТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕРСИИ МТ4 для MACOS ?
Почему все вынуждены использовать дебильный Wine Эмулятор и запускать в нем МТ4 для Windows под MACOS? Почитайте этот Бред https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/start_advanced/install_mac установки.
Ладно!
Установил...
Запустил на вот таком Компьютере под MACOS:
В итоге ваш PLAY ON MAC (тотже Wine) + MT4 (terminal.exe) суммарно кушают 70% памяти системы ... нафиг оно надо ?
Неужели так сложно закодить стабильную версию MT4 для MACOS? В чем сложности?
Пробывал разных брокеров MT4 под MAC - все чушь полная так как базируется на эмуляторах под супер систему ВИНДОВС
(Виндовсами не пользуюсь принципиально)
Потому, что мало пользователей, по сравнению с виндовс-клиентами. Нет интереса разрабатывать продукт для такой маленькой группы, как и для виндофона.
Но есть решение! Соберитесь вместе, все воинствующие МАКофилы, скиньтесь по деньгам и закажите метаквотам терминал для МАК на платной основе, это ведь вам так надо. За нормальную сумму наверное делают.
Или скиньтесь и закажите нормальную, рабочую и безглючную версию вайна, не жрущую память и другие ресурсы вашего драгоценного мака )))
Потому, что мало пользователей, по сравнению с виндовс-клиентами. Нет интереса разрабатывать продукт для такой маленькой группы, как и для виндофона.
Но есть решение! Соберитесь вместе, все воинствующие МАКофилы, скиньтесь по деньгам и закажите метаквотам терминал для МАК на платной основе, это ведь вам так надо. За нормальную сумму наверное делают.
Или скиньтесь и закажите нормальную, рабочую и безглючную версию вайна, не жрущую память и другие ресурсы вашего драгоценного мака )))
В топку твой вайн. Я видел людей которые изза гамняного МТ4 себе на макбук винду ставили.