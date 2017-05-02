Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 17

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Ihor Herasko:
Если у Вас 1045 билд, то никак, я тоже замечал там некоторые проблемы с переключением периодов. Вышел билд 1052, обновился. Пока той проблемы не замечал.
Спасибо! 
 
Добрый день, а можно как-то получить ссылку на скачку билда 1052 и узнать, когда он пойдет в продакшен?
 
densfxmt:
Добрый день, а можно как-то получить ссылку на скачку билда 1052 и узнать, когда он пойдет в продакшен?

открываете терминал мт4 - открываете новый демо счет, в списке компаний выбираете или вводите MetaQuotes 

[Удален]  

Здавствуйте ! 

‌Скажите пожалуйста почему до сих пор НЕТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕРСИИ МТ4  для MACOS

Почему все вынуждены использовать дебильный Wine Эмулятор и запускать в нем МТ4 для Windows под MACOS? Почитайте этот Бред https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/start_advanced/install_mac установки.

Ладно!
Установил...
Запустил на вот таком Компьютере под MACOS:

В итоге ваш PLAY ON MAC (тотже  Wine)  + MT4 (terminal.exe) суммарно кушают 70% памяти системы ... нафиг оно надо ? 

Память

Н‌еужели так сложно закодить стабильную версию MT4 для MACOS? В чем сложности? 

П‌робывал разных брокеров MT4 под MAC - все чушь полная так как базируется на эмуляторах под супер систему ВИНДОВС

(Виндовсами не пользуюсь принципиально)


 

Добрый день. Почему в новой версии MT4 подходят брокерские счета для MT5, а для MT4 не подходят? Авторизация не проходит. 

Терминал скачивается вот с этого сайта: https://www.metatrader4.com/ru, по этой ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe?utm_campaign=www.metatrader4.com. Также после установки терминала на компьютер, на рабочем столе появляется ярлык MT5.

Платформа MetaTrader 4 для торговли на Форексе
Платформа MetaTrader 4 для торговли на Форексе
  • www.metatrader4.com
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Andrey Gorbunov:

Добрый день. Почему в новой версии MT4 подходят брокерские счета для MT5, а для MT4 не подходят? Авторизация не проходит. 

Терминал скачивается вот с этого сайта: https://www.metatrader4.com/ru, по этой ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe?utm_campaign=www.metatrader4.com. Также после установки терминала на компьютер, на рабочем столе появляется ярлык MT5.

Потому, что теперь по всем таким ссылкам загружается только МТ5.

Устанавливайте себе терминал МТ4, загруженный у вашего ДЦ‌.

 
Artyom Trishkin:

Потому, что теперь по всем таким ссылкам загружается только МТ5.

Устанавливайте себе терминал МТ4, загруженный у вашего ДЦ‌.


Почему тогда ее выдают за четвертую версию?
 
Andrey Gorbunov:

Почему тогда ее выдают за четвертую версию?
Ко мне вопрос? Я не выдаю - я вам сказал - это пятёрка, и сказал где взять четвёрку ;)
 
roller:

Здавствуйте ! 

‌Скажите пожалуйста почему до сих пор НЕТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕРСИИ МТ4  для MACOS

Почему все вынуждены использовать дебильный Wine Эмулятор и запускать в нем МТ4 для Windows под MACOS? Почитайте этот Бред https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/start_advanced/install_mac установки.

Ладно!
Установил...
Запустил на вот таком Компьютере под MACOS:

В итоге ваш PLAY ON MAC (тотже  Wine)  + MT4 (terminal.exe) суммарно кушают 70% памяти системы ... нафиг оно надо ? 

Н‌еужели так сложно закодить стабильную версию MT4 для MACOS? В чем сложности? 

П‌робывал разных брокеров MT4 под MAC - все чушь полная так как базируется на эмуляторах под супер систему ВИНДОВС

(Виндовсами не пользуюсь принципиально)

Потому, что мало пользователей, по сравнению с виндовс-клиентами. Нет интереса разрабатывать продукт для такой маленькой группы, как и для виндофона.

Но есть решение! Соберитесь вместе, все воинствующие МАКофилы, скиньтесь по деньгам и закажите метаквотам терминал для МАК на платной основе, это ведь вам так надо. За нормальную сумму наверное делают.

Или скиньтесь и закажите нормальную, рабочую и безглючную версию вайна, не жрущую память и другие ресурсы вашего драгоценного мака )))

[Удален]  
Vitalie Postolache:

Потому, что мало пользователей, по сравнению с виндовс-клиентами. Нет интереса разрабатывать продукт для такой маленькой группы, как и для виндофона.

Но есть решение! Соберитесь вместе, все воинствующие МАКофилы, скиньтесь по деньгам и закажите метаквотам терминал для МАК на платной основе, это ведь вам так надо. За нормальную сумму наверное делают.

Или скиньтесь и закажите нормальную, рабочую и безглючную версию вайна, не жрущую память и другие ресурсы вашего драгоценного мака )))


В топку твой вайн. Я видел людей которые изза гамняного МТ4 себе на макбук винду ставили. 

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