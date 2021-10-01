Книга отзывов и предложений - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не стоит приближать "судный день" из к/ф "терминатор"... мало не покажется никому...
Ну, а пока этого не случилось, пусть на рынке поработает :-D)))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дисбаланс подписчиков среди провайдеров сигналов
Dmitiry Ananiev, 2017.02.11 20:53
Хочу внести предложение по Сервису. Если у меня и у потавщика сигнала одинаковый депозит и просадка не более 10 %, то я хочу увеличить риски и готов допустить просадку до 50 %. А Сервис мне это не дает. Почему бы не сделать риск на выбор клиента с соответсвующим предупреждением ?
Иначе приходится через копир и дополнительный счет копировать сделки в другой теримнал. Так же необходимо добавить возможность работать на одном счете с несколькими сигналами.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Будет ли введена модерацию отзывов за товары?
roma_krasava, 2017.02.12 09:11
Сейчас любой покупатель пишет что угодно. Два слова и низкая оценка. Разве это отзыв?? Ясно же что человек даже не стал разбираться как и что работает.
Некоторые советники не работают в полностью автоматическом режиме. О чем заявлено в описании. Однако отзывы все равно те же: запустил и не зарабатывает!? В итоге имеем низкую оценку за стоящий товар.
Нет ли смысла ввести модерацию отзывов??
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Предложение: Ввести в МАРКЕТ ответ на отзыв покупателя от продавца.
Vladislav Andruschenko, 2017.02.12 14:08
Суть предложения:
Ввести возможность продавцам делать ответ на отзыв покупателя, непосредственно в ветке отзывов.
Причина:
Есть много положительных отзывов, иногда хочется сказать СПАСИБО.
Есть отрицательные отзывы, на него нужно ответить (Как в книге жалоб и предложений, фирма обязана дать ответ!)
Есть вопросы непосредственно в отзывах, на которые приходится отвечать в личных сообщениях. И другой клиент, читая отзывы видит отзыв без ответа, его это настараживает.
Вариант реализации:
Кнопка ОТВЕТИТЬ в каждом отзыве, продавец имеет право ответить на отзыв клиента!
Такая система есть в многих инет магазинах.
Где Администрация отвечает на отзывы покупателей. Это связь, хорошая поддержка, как следствие будущие клиенты и деньги.
Уважаемая Администрация.
@Renat Fatkhullin
Очень Вас прошу рассмотреть вариант такой дополнительной опции. Это будет очень полезно для продавцов, и не менее полезно для покупателей, которые не совсем разбираются в таких программах. Они не знают что где писать и задают вопросы в отзывах.
Приходится писать в ЛС - но это пол беды. Приходится просить их чтобы они изменили свой вопрос в отзывах и перенесли в обсуждения. Ибо это портит весь вид и понятия ОТЗЫВОВ,
Спасибо.
пример с АЛИ. Посмотрите на качество обратной связи и решение вопроса:
Забыл добавить.
Здесь принято считать, что все посетители и участники MQL5 такие белые и пушистые. Все адекватные, честные, рассудительные. И никому мысль даже в голову не придёт, что конкуренция порождает негативные качества и один из сотни, из тысячи, да найдётся участник, продукт которого схож с какими-то другими, который, либо просто так поставит одну звезду, либо из "благих" себе намерений. Нет, что вы, таких не бывает, это только в кино злодеи.
Оставлять отзыв, ставить оценку – это в первую очередь, брать на себя ответственность. Это похоже на юридическое действие, ибо данным актом (оценка, отзыв) затрагиваются интересы другого участника. Раз здесь нет судей, то, когда ты оставляешь отзыв – ты обязан обосновать его. Право продавца – оспорить отзыв, если он порочит репутацию (в том случае, если автору не плевать на всё это), либо не соответствует действительности.
Из всего этого вывод:
1. Ставить оценку (звезду) без аргументации нельзя.
Даже для положительных оценок (5 звёзд) нужно оставить отзыв. На практике его всё равно автор оспаривать не будет, например, если там хвалёные эпитеты, когда участник нпишет на эмоциях. Но, он всё равно может чего-то наговорить, добавить того, что не соответсвует действительности, и право продавца - поправить его.
2. Продавец имеет право оспорить отзыв. Будь он хоть адекватный, хоть неадекватный. Это всеми гласными и негласными законами, логичное право продавца!
Оспаривая адекватный отзыв продавец будет лишь вредить своей репутации, поэтому это побудит остальных решать проблемы, нележи спорить. Это побудит приносить извинения, если описал продукт или подал его некорректно, либо наврал чего. В общем, как в нормальном западном (да и нашем некотором) социальном интернет-обществе.
Ваше текущая система отзывов – это прошлый век.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Установить счётчик посещений
Petr Baskakov, 2017.03.28 07:45
Уже не первый раз, я в Сервисдеск писал тоже, ответа нет.
количество сделок на счету
сколько недель прошло с даты добавления счета
Настало время попросить наших уважаемых владельцев данного сайта, администрацию и технический аппарат ввести, убрать или изменить какие-то детали интерфейса, функционала и сервиса текущего ресурса.
В Сервисдеске большая очередь, раз не добраться туда сколько времени. Хотя бы чтобы дали ответ, приняли или отклонили предложение.
Итак, я тогда начну. Подхватывайте, пишите, что нужно сделать, чтобы этот сайт стал ещё лучше, совершенней, а его функции и сервисы удобные и нужные.
***********************
1. В первую очередь, т.к. я здесь новичок и недавно открыл свой сигнал, первая мелочь, что бросилась в глаза, это отсутствие статистики посещений в сервисе Сигналы.
Серьёзно! Совершенно бесполезная вещь в практическом плане оказалась необходима в психологическом. Зная, какое внимание оказывается к твоему продукту со стороны, удовлетворяется твоё любопытство.
Поэтому прошу внедрить статистику посещений по типу одного известного брокера
************************
2. Сделайте, пожалуйста, верхнюю область интерфейса сайта рабочей. Лично мне удобней было бы, если на ней был значёк (иконка) моего сигнала. Чтобы одной кнопкой можно было перейти на него.
Да и вообще, сделайте её интерактивной, чтобы можно было добавлять свои кнопки, ссылки на продукты, закреплять на ней что-нибудь. Может быть у кого-то сотня продуктов, а ему интересно отслеживать некоторые из них (обсуждения или ещё чего). Форум, темы, кодбаз, документация (ссылка на страницу) или ещё чего. Думаю, многие найдут её для себя функциональной.
*********************
3. Продолжая тему Сигналов.
Здоровая конкуренция – это хорошо. Либерализм – это тоже хорошо. И демократию мы тоже любим. А чем отличается демократия от либерализма? В демократии всё-таки есть ограничения свобод. И называеся это – борьба за права меньшинств, борьба с монополией и борьба за общее равноправие. Следствем чего выступают ограничения. Полной свободы как таковой нет. Будь ты хоть курильщиком, ты всё равно нарушаешь права некурящих, дымя ему под нос, ровно как и наоборот, когда последний требует первому запретить курить. Такие ограничения имеют своей целью регулировать какие-то отношения между лицами, лицами и моноплиями, при которых последние останутся в достатке, но меньинства получат больше свободы действий. И такие ограничения проводятся в экономической политике против монополий. Это касается не только каких-то огромных корпораций, это может быть и более узкое, специфическое общество, где крутятся немалые деньги и потенциальные покупатели, но при этом, не нуждающаяся в правовой в экономической точке зрения поддержке государства, где достаточно регулирование таких вопросов местной администрацией.
Переводя на понятный язык, Сервис Сигналов должен давать равные возможности каждому участнику-продавцу своих сигналов, а также и подписчику. Поэтому:
Прошу заменить информацию о количестве подписчиков с точного числа их количества на альтернативу, скрывающую точное количество, но информирующую о том, что у данного сигнала большое количество подписчиков. И, в связи с тем, что человеческая психология, человеческая природа и факты говорят о том, что большинство потенциальных покупателей-подписчиков не утруждают себя изучением показателей торговли, а доверяют выбору большинству людей, это создаёт эффект лавины. Как видеоролик, набравший миллиард просмотров, его хотят посмотреть те, кто не видел только потому, чтобы узнать, что же там такого, что все смотрят, прибавляя постепенно ещё один миллиард. И в такой ситуации не то, чтобы свежие и перспективные сигналы, даже топы на вторых строчках не могут получить достаточного внимания подписчиков.
Подытоживая, хотелось бы предложить в качестве альтернативы:
а) Первым 10-ти продавцам, у которых больше всего подписчиков, дать по 5 звёзд, подписав звёзды нечто вроде "выбор подписчиков". Звёзды прикреплять только вместо показателя "подписчики", о другом не говорю. Далее, между остальными продавцами разделить звёзды по следующей формуле и в следующей прогрессии:
Сортируем остальных продавцов по количеству подписчиков, делим их на 2 половины. Выбрасываем из топа тех, у кого 0 подписчиков. Та половина, у которой среднее значение кол-ва подписчиков меньше (т.е. с низов), получает 1 звезду (т.е., каждый её учатник будет иметь 1 звезду в строке "выбор подписчиков"). Ту половину, в которой больше – снова делим на 2 половины. Снова, тоже самое, той половине, у которой меньше среднее значение подписчиков даём 2 звезды (каждому её участнику). Оставшуюся половину делим снова на две части. У той, что меньше - 3 звезды, у другой – 4.
Таким образом, в каждой группе мы уравняли всех в правах относительно количества подписчиков, но при этом не оставили без привилегий тех, у кого подписчиков намного больше, чем у остальных. Например, топы. Равнять ВСЕХ под одну гребенку, например, откровенно дрянные сигналы и объективно качественные (или топ) тоже отпала необходимость, ведь это бы не давало объективной оценки и заслуженного внимания последним.
Ещё раз: невозможно уравнять в правах всех, это можно сделать лишь условно. По факту же будут ограничения для обеих сторон. В любых общественных отношениях. Наша же задача максимально выровнять соотношение ограничений и прав для каждого. И деление на группы со звёздами частично с этим справляются. Топы остаются топами, но при этом первый не забирает на себя одеяло, а качественные сигналы повысят свои позиции, когда встанут в один ряд с теми накрутчиками, у которых больше или такое же количество подписчиков, как у них. И выбирая между двух сигналов, подписчик выберет более качественный.
б) Аналог скачиваний в гугл маркете. В поле "подписчики" писать круглые числа со знаком "+", либо ">", либо словом "больше" , например: "Подписчики: +100", "Подписчики: > 100" "Подписчики: больше 100"