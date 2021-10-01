Книга отзывов и предложений
Как вы поняли, что настало время попросить наших уважаемых владельцев данного сайта, администрацию и технический аппарат ввести, убрать или изменить какие-то детали интерфейса, функционала и сервиса текущего ресурса. ?
1.По типу кого то метаквоты не делают ,тем и отличаются от остальных(индивидуальность хорошая черта,хорошая во всех отношениях)
Как вы поняли, что настало время попросить наших уважаемых владельцев данного сайта, администрацию и технический аппарат ввести, убрать или изменить какие-то детали интерфейса, функционала и сервиса текущего ресурса. ?
1.По типу кого то метаквоты не делают ,тем и отличаются от остальных(индивидуальность хорошая черта,хорошая во всех отношениях)
Никак не понял. Мне так хочется.
2. Для меня наоборот. Иногда нужно возвращаться к чему-то, даже без уведомлений. И, боже, ну не используйте, если не хотите! Пусть будет опционально, значок "+" как во вкладках браузера, нажимаем его, ставим значок-иконку-ссылку, которая будет нас приводить на нужную страницу. Отдельно выводить в закладки, коих и так много на моём браузере, неудобно
3. Эти детали никак не свзяны с проблемой эффекта толпы.
Никак не понял. Мне так хочется.
2. Для меня наоборот. Иногда нужно возвращаться к чему-то, даже без уведомлений. И, боже, ну не используйте, если не хотите! Пусть будет опционально, значок "+" как во вкладках браузера, нажимаем его, ставим значок-иконку-ссылку, которая будет нас приводить на нужную страницу. Отдельно выводить в закладки, коих и так много на моём браузере, неудобно
3. Эти детали никак не свзяны с проблемой эффекта толпы.
2. Теперь из за того что так много ваших вкладок, в вашем же браузере ,и вам от этого неудобно ,должны страдать мы. ГЕНИАЛЬНО :)
3. Не не надо мне про эффект толпы рассказывать)))) ,просто ответе на простой вопрос который был задан выше - цитирую вас = Откровенно дрянные сигналы и объективно качественные ,мой вопрос ,как вы это определяете ?
2. Теперь из за того что так много ваших вкладок, в вашем же браузере ,и вам от этого неудобно ,должны страдать мы. ГЕНИАЛЬНО :)
3. Не не надо мне про эффект толпы рассказывать)))) ,просто ответе на простой вопрос который был задан выше - цитирую вас = Откровенно дрянные сигналы и объективно качественные ,мой вопрос ,как вы это определяете ?
Страдать??? Как? Прочтите ещё раз всё, что выше. Внимательней.
Забудьте про страдания ) ,просто ответьте на вопрос - Откровенно дрянные сигналы и объективно качественные : Это какие,как вы это определяете ?
Объективно качественные – те сигналы, в торговле которых завышены по отношению к другим сигналам показатели Шарпа и прибыльности, где ТП больше СЛ, где средняя профитная больше средней убыточной. Это классика. Но это НЕ ИМЕЕТ отношения к рассматриваемому вопросу, на который вы накинулись, а именно - подписчики. Ибо при подсчёте количества их неважно каким методом: прямое выражение числом или представленной мной альтернативой, НЕТ никакой оценки качества сигнала. Про качественные и некачественные было в контексте, ибо каждый для себя решает какой для него ачественный, какой нет. А у меня в теме – КОЛ-ВО подписчиков, а не качество сигналов. Так что это не я ухожу от ответа, а Вы мусолите чего-то. Я создал тему на форуме про коэффициент Шарпа, как основной критерий качества торговли (на мой взгляд), там разумней оспаривать подобные вопросы.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Параметры при выборе сигналов.
Сергей, 2017.01.26 14:54Предложение программистам MQ. Хорошо было бы, если бы в сервисе "Сигналы" были параметры отбора сигналов.
Типа такого:
Какие именно параметры интересуют:
Общий прирост по сигналу: от Х до У процентов.
Максимальная просадка: от Х до У процентов.
Сколько существует сигнал: от Х до У месяцев.
Сколько всего сделок на счету: от Х до У сделок
Тип счета: демо или реал.
Когда была осуществлена последняя сделка: не больше чем X месяцев назад.
И еще несколько предложений по сигналам написал ниже.
Убрать фатальную ошибку.
https://www.mql5.com/ru/forum/11478
Мы переработали систему ранжирования торговых сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Теперь она учитывает качество сигнала, основанное на доверии его подписчиков. В итоге, чем больше подписчиков подключится к сигналу, тем доверие к нему будет выше. Следовательно, он займет более высокую строчку в рейтинге. При этом для всех платных и бесплатных сигналов рейтинг будет единым.
- www.mql5.com
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Yousufkhodja Sultonov, 2017.01.28 17:35
Уважаемые участники форума. Многие высказываются на счет улучшения сервиса сигналов, благодаря которым и стараниями владельцев ресурса, действительно им удалось создать привлекательный для провайдкров сигналов и подписчиков на них, площадку. Я, также, решил высказать свои соображения, в порядке обсуждения, на этот счет, не претендующие на истину в последней инстанкции. Суть предложения в следующем:
Разделить поток сигналов на 2 части:
1. Привилегированный Поток А - верифицированный, подписчиками своим подключением, поток сигналов - это сигналы, к которым подключился хотя-бы один подписчик, включая самого провайдера сигнала. Если провайдер желает, чтобы его сигнал попал в первую часть потока сигналов, то, должен подписаться на свой сигнал, тем самым убеждая последующих подписчиков в эффективности своего продукта по заявленной цене, иначе, с первого месяца выставления продукта начнет влезать в убыток в размере 20% от стоимости сигнала (комиссия ресурса), что заставит его снять свой сигнал с витрины 1-го потока А и отправить его во 2-ой поток Б или продолжать терпеть убытки в ожидании первого подписчика в Привилегированный Потоке А;
2. Непривилегированный Поток Б - неверифицированный поток сигналов - это сигналы, к которым, к настоящему моменту, не подключились ни один подписчик и, даже, сам провайдер сигнала не уверен в их эффективности, поскольку не подключился к своему сигналу, но, по истечении определенного времени могут показать эффективную стратегию торговли и вырваться в поток А, если к ним подключатся хотя-бы один подписчик, таким образом верифицируя сигнал.
Ранжирование сигналов внутри потоков А и Б идет по обычной и принятой схеме рейтингов. Подписчики вольны выбирать сигналы как из группы А, так и из группы Б. В группе А на будут синалы с 0-вым количеством полписчиков и, наоборот, в группе Б не будут сигналы с подписчиками.
В рейтинге сигналов поток А стоит перед потоком Б. Думаю, указанные меры, в случае их одобрения, снимут многие вопросы, возникшие в последнее время, вокруг сервиса и повысят качество сигналов.
Могут быть вариации, Ваши мнения. Все предложения должны быть пронизаны, в первую очередь, заботой об интересах подписчиков.
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Настало время попросить наших уважаемых владельцев данного сайта, администрацию и технический аппарат ввести, убрать или изменить какие-то детали интерфейса, функционала и сервиса текущего ресурса.
В Сервисдеске большая очередь, раз не добраться туда сколько времени. Хотя бы чтобы дали ответ, приняли или отклонили предложение.
Итак, я тогда начну. Подхватывайте, пишите, что нужно сделать, чтобы этот сайт стал ещё лучше, совершенней, а его функции и сервисы удобные и нужные.
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1. В первую очередь, т.к. я здесь новичок и недавно открыл свой сигнал, первая мелочь, что бросилась в глаза, это отсутствие статистики посещений в сервисе Сигналы.
Серьёзно! Совершенно бесполезная вещь в практическом плане оказалась необходима в психологическом. Зная, какое внимание оказывается к твоему продукту со стороны, удовлетворяется твоё любопытство.
Поэтому прошу внедрить статистику посещений по типу одного известного брокера
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2. Сделайте, пожалуйста, верхнюю область интерфейса сайта рабочей. Лично мне удобней было бы, если на ней был значёк (иконка) моего сигнала. Чтобы одной кнопкой можно было перейти на него.
Да и вообще, сделайте её интерактивной, чтобы можно было добавлять свои кнопки, ссылки на продукты, закреплять на ней что-нибудь. Может быть у кого-то сотня продуктов, а ему интересно отслеживать некоторые из них (обсуждения или ещё чего). Форум, темы, кодбаз, документация (ссылка на страницу) или ещё чего. Думаю, многие найдут её для себя функциональной.
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3. Продолжая тему Сигналов.
Здоровая конкуренция – это хорошо. Либерализм – это тоже хорошо. И демократию мы тоже любим. А чем отличается демократия от либерализма? В демократии всё-таки есть ограничения свобод. И называеся это – борьба за права меньшинств, борьба с монополией и борьба за общее равноправие. Следствем чего выступают ограничения. Полной свободы как таковой нет. Будь ты хоть курильщиком, ты всё равно нарушаешь права некурящих, дымя ему под нос, ровно как и наоборот, когда последний требует первому запретить курить. Такие ограничения имеют своей целью регулировать какие-то отношения между лицами, лицами и моноплиями, при которых последние останутся в достатке, но меньинства получат больше свободы действий. И такие ограничения проводятся в экономической политике против монополий. Это касается не только каких-то огромных корпораций, это может быть и более узкое, специфическое общество, где крутятся немалые деньги и потенциальные покупатели, но при этом, не нуждающаяся в правовой в экономической точке зрения поддержке государства, где достаточно регулирование таких вопросов местной администрацией.
Переводя на понятный язык, Сервис Сигналов должен давать равные возможности каждому участнику-продавцу своих сигналов, а также и подписчику. Поэтому:
Прошу заменить информацию о количестве подписчиков с точного числа их количества на альтернативу, скрывающую точное количество, но информирующую о том, что у данного сигнала большое количество подписчиков. И, в связи с тем, что человеческая психология, человеческая природа и факты говорят о том, что большинство потенциальных покупателей-подписчиков не утруждают себя изучением показателей торговли, а доверяют выбору большинству людей, это создаёт эффект лавины. Как видеоролик, набравший миллиард просмотров, его хотят посмотреть те, кто не видел только потому, чтобы узнать, что же там такого, что все смотрят, прибавляя постепенно ещё один миллиард. И в такой ситуации не то, чтобы свежие и перспективные сигналы, даже топы на вторых строчках не могут получить достаточного внимания подписчиков.
Подытоживая, хотелось бы предложить в качестве альтернативы:
а) Первым 10-ти продавцам, у которых больше всего подписчиков, дать по 5 звёзд, подписав звёзды нечто вроде "выбор подписчиков". Звёзды прикреплять только вместо показателя "подписчики", о другом не говорю. Далее, между остальными продавцами разделить звёзды по следующей формуле и в следующей прогрессии:
Сортируем остальных продавцов по количеству подписчиков, делим их на 2 половины. Выбрасываем из топа тех, у кого 0 подписчиков. Та половина, у которой среднее значение кол-ва подписчиков меньше (т.е. с низов), получает 1 звезду (т.е., каждый её учатник будет иметь 1 звезду в строке "выбор подписчиков"). Ту половину, в которой больше – снова делим на 2 половины. Снова, тоже самое, той половине, у которой меньше среднее значение подписчиков даём 2 звезды (каждому её участнику). Оставшуюся половину делим снова на две части. У той, что меньше - 3 звезды, у другой – 4.
Таким образом, в каждой группе мы уравняли всех в правах относительно количества подписчиков, но при этом не оставили без привилегий тех, у кого подписчиков намного больше, чем у остальных. Например, топы. Равнять ВСЕХ под одну гребенку, например, откровенно дрянные сигналы и объективно качественные (или топ) тоже отпала необходимость, ведь это бы не давало объективной оценки и заслуженного внимания последним.
Ещё раз: невозможно уравнять в правах всех, это можно сделать лишь условно. По факту же будут ограничения для обеих сторон. В любых общественных отношениях. Наша же задача максимально выровнять соотношение ограничений и прав для каждого. И деление на группы со звёздами частично с этим справляются. Топы остаются топами, но при этом первый не забирает на себя одеяло, а качественные сигналы повысят свои позиции, когда встанут в один ряд с теми накрутчиками, у которых больше или такое же количество подписчиков, как у них. И выбирая между двух сигналов, подписчик выберет более качественный.
б) Аналог скачиваний в гугл маркете. В поле "подписчики" писать круглые числа со знаком "+", либо ">", либо словом "больше" , например: "Подписчики: +100", "Подписчики: > 100" "Подписчики: больше 100"