Книга отзывов и предложений - страница 3
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ахаха, смищной какой, человек по имени Сервер. может вы и есть потомок ванги. Сервер - хорошее имя для провидца.
"На скрине всё чётко видно"! откуда мне знать, что если эквити показывает за 13 дней, то это значит, что сигнал подключен 13 дней назад? там об этом не написано. если бы я был Сервер - то мне пришло бы об этом откровение.
ну это вам тут известно. а новички не понимают, почему эквити не за весь период.
Вот поэтому я и отвечаю новичкам. А вот хамоватым быдло-новичкам никто помогать не будет. Поздравляю, вы в черном списке.
ахаха, смищной какой, человек по имени Сервер. может вы и есть потомок ванги. Сервер - хорошее имя для провидца.
"На скрине всё чётко видно"! откуда мне знать, что если эквити показывает за 13 дней, то это значит, что сигнал подключен 13 дней назад? там об этом не написано. если бы я был Сервер - то мне пришло бы об этом откровение.
ну это вам тут известно. а новички думают, эквити просто показывает только за последний период.
ахаха, смищной какой, человек по имени Сервер. может вы и есть потомок ванги. Сервер - хорошее имя для провидца.
"На скрине всё чётко видно"! откуда мне знать, что если эквити показывает за 13 дней, то это значит, что сигнал подключен 13 дней назад? там об этом не написано. если бы я был Сервер - то мне пришло бы об этом откровение.
ну это старожилам известно. а новички думают, что эквити просто показывает только за последний период.
На странице любого сигнала ,даётся вся информация ,когда открыт,когда подключён и тд и тп ,не умение ,не желание это видеть не освобождает от ответственности быть названным невнимательным выскочкой
да, и там написано "если график средств показан не за весь период, значит счет был замониторен не сразу после открытия"
А цифры не видно кроме чего там пишут ? Вот пример
А если курсором поводить везде ,так и всплывающих подсказок - чего к чему ,уйма
А цифры не видно кроме чего там пишут ? Вот пример
А если курсором поводить везде ,так и всплывающих подсказок - чего к чему ,уйма
новичек не знает почему график средств показан только за последний период. причины могут быть разные!
все! завязывайте с этой темой!
вы, Серверы, все такие упертые?
новичек не знает почему график средств показан только за последний период. причины могут быть разные!
все! завязывайте с этой темой!
Не упёртей Сергеев :)
Правильно ,новичок не знает ,потому как не удосужился узнать , какие причины могут быть разные ?
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Берете ли вы заказы на стратегии-пустышки, которые заведомо будут сливать?
Alexey Volchanskiy, 2017.01.29 16:03
1. Сначала опишу, как я провожу консультации. Договариваюсь с Заказчиком о списке вопросов с его стороны, примерно оцениваю время. Назначаю цену за час, хотя обычно общаемся не по времени, а пока не наступит ясности. Общение по скайпу, запись экрана делает он, т.к. скайп при скриншаринге с передающей стороны начинает дико тормозить.
2. Простой вариант. Все, как в п.1, но оплата через Маркет или Фриланс. Роль сайта - свести вместе Заказчика и Исполнителя. Как решать спорные ситуации - неясно, никто из MQ в здравом уме не будет тратить время на прослушивание записи. Плюс в том, что легко внедрить со стороны сайта.
3. Усложненный вариант. Организовать на сайте сервис коллективной оплаты занятия. Сервис вебинаров организовывать не нужно, достаточно бесплатного Hangouts. Роль сайта становится существенна - в одиночку трудно принять коллективную оплату, тут нужен сервис.
4. Сложный вариант. Организовать сервис видеоконференций на сайте + п. 2, 3.