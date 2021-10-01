Книга отзывов и предложений - страница 7
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https://www.mql5.com/ru/market/product/11266
вот так он показывает.
и тогда ты знаешь, в какой точке ты открывался.
просто иногда хочется нарисовать на графике кривую, а такой функции нет, есть только прямые линии.
но это наверное, тяжело реализовать. даже а автокаде нет возможности рисовать кривые. в паинте нет возможности их выделять и удалять.
а если у меня первый эксперт из маркета, я же не могу его изменить. и он не торгует, он просто всякие данные показывает.
невозможность добавления 2 советников сделана для того, чтобы не было конфликта интересов.
но можно было бы сделать в терминале какое-то окошечко, где был бы отображен список советников, которые сейчас запущены на графике, чтобы можно было пометить тот, которому вы разрешаете торговать.
тогда можно было бы запустить несколько советников, которые какие-то данные отображают и один, который торгует.
идея! хорошо, если бы в терминале можно было рисовать, типа инструмента "карандаш" в паинте. чтобы потом на этой кривой можно было два раза клацнуть мышью, выделить ее и удалить. либа нажать кнопку "удалить все нарисованные объекты".
просто иногда хочется нарисовать на графике кривую, а такой функции нет, есть только прямые линии.
но это наверное, тяжело реализовать. даже а автокаде нет возможности рисовать кривые. в паинте нет возможности их выделять и удалять.
Что-то подобное есть бесплатное на маркете, кажется видела у Воландемора (VR---....... - название продукта)
Чего не хватает по сигналах:
1) Побольнее стегать любителей менять пароль от счета т.к. просадка летит а статистика на сейте не пишется - дисконект. Раньше несколько раз так нарывалась, но уже за граалями не гоняюсь - не попадала. По сути мошенничество в чистом виде, даже пусть разгонщики живут, но это полный трэш. Даже один ордера открывал в период дисконекта. По обращению в Сервисдеск выписали ему только предупреждение и ждали второго раза пока обратно отключится. Но мне попался "гений" - он еще раз так сделал и был забанен. Т.е. человек откровенно обманывал и ему только предупреждение. История старая и уже забытая, но хотелось бы в будущем на такое не попадать.
2) Ответственность материальная провайдера за полный слив депозита или отсутствие торговой активности. Это как-то охладит пыл любителей разгонять - а потом "хоть трава не расти".
3) да, линия начала наблюдения сигнала как-то мелкая для новичков.
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По поводу наблюдения: да не особо кого-то тянет проверять сигнал - выставила продукт который в тестере может гонять историю сигнала (чтоб оценить просадку и возможность копирования) и спрос бешеный - 1 скачка демо.
Что-то подобное есть бесплатное на маркете, кажется видела у Воландемора (VR---....... - название продукта)
https://www.mql5.com/ru/market/product/6429
спасибо за помощь.
нужно будет посидеть в том маркете, может еще че интересное найду...
Пишут со всего мира, постоянно копируешь в гугл или яндекс переводчик, пишешь в нём - копируешь обратно, крайне неудобно. Зато удобно пользоваться вашим переводчиком в сигналах, продуктах и прочих - нажал на RU и всё тут же прочитал.
Хотелось бы такую же кнопку иметь в личных сообщениях и желательно в комментариях в профиле. Тоже любят на своём английском бачить, не царское это дело – его понимать :D)))
Прошу добавить вашего встроенного переводчика в личные сообщения.
Пишут со всего мира, постоянно копируешь в гугл или яндекс переводчик, пишешь в нём - копируешь обратно, крайне неудобно. Зато удобно пользоваться вашим переводчиком в сигналах, продуктах и прочих - нажал на RU и всё тут же прочитал.
Хотелось бы такую же кнопку иметь в личных сообщениях и желательно в комментариях в профиле. Тоже любят на своём английском бачить, не царское это дело – его понимать :D)))
Присоединяюсь, переводчик в личке было бы здорово...)
Прошу добавить вашего встроенного переводчика в личные сообщения.
Пишут со всего мира, постоянно копируешь в гугл или яндекс переводчик, пишешь в нём - копируешь обратно, крайне неудобно. Зато удобно пользоваться вашим переводчиком в сигналах, продуктах и прочих - нажал на RU и всё тут же прочитал.
Хотелось бы такую же кнопку иметь в личных сообщениях и желательно в комментариях в профиле. Тоже любят на своём английском бачить, не царское это дело – его понимать :D)))
Я так пользуюсь всегда. Правая кнопка и перевод всей страницы