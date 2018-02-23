Предложение: Ввести в МАРКЕТ ответ на отзыв покупателя от продавца.
- Реклама. Анонсы и Релизы продуктов для Маркета.
- куда обращаться купленный робот слил депозит
- Продавец в маркете должен знать своих покупателей?
Суть предложения:
Ввести возможность продавцам делать ответ на отзыв покупателя, непосредственно в ветке отзывов.
Причина:
Есть много положительных отзывов, иногда хочется сказать СПАСИБО.
Есть отрицательные отзывы, на него нужно ответить (Как в книге жалоб и предложений, фирма обязана дать ответ!)
Есть вопросы непосредственно в отзывах, на которые приходится отвечать в личных сообщениях. И другой клиент, читая отзывы видит отзыв без ответа, его это настараживает.
Вариант реализации:
Кнопка ОТВЕТИТЬ в каждом отзыве, продавец имеет право ответить на отзыв клиента!
Такая система есть в многих инет магазинах.
Где Администрация отвечает на отзывы покупателей. Это связь, хорошая поддержка, как следствие будущие клиенты и деньги.
Уважаемая Администрация.
Очень Вас прошу рассмотреть вариант такой дополнительной опции. Это будет очень полезно для продавцов, и не менее полезно для покупателей, которые не совсем разбираются в таких программах. Они не знают что где писать и задают вопросы в отзывах.
Приходится писать в ЛС - но это пол беды. Приходится просить их чтобы они изменили свой вопрос в отзывах и перенесли в обсуждения. Ибо это портит весь вид и понятия ОТЗЫВОВ,
Спасибо.
пример с АЛИ. Посмотрите на качество обратной связи и решение вопроса:
- (0)
- 50% За, я продавец(3)
- 17% Против, я продавец(1)
- 0% За, я покупатель(0)
- 0% Против, я продавец
последний вариант там Против я покупатель. Плохо что нельзя изменить варианты ответов .:-((((
Покупатель покупает советник:
-- внимательно читает описания, отзывы, обсуждения, проветяет в тестере (демо и реал же не проверит)
-- покупает советник и, выполняя все рекомендации, ставит его на реал -- и ... сливает
Здесь https://www.mql5.com/ru/forum/166766 подобная ситуация описана -- когда у покупателя, который добросовестно выполнил все рекомендации продавца -- советник гарантированно слил.
Понятно что такой покупатель оставляет отрицательный отзыв.
Представьте в реале -- пришел возмущённый покупатель, а вы ему в ответ пояснения и оправдания, нескончаемые пояснения и оправдания.
Что он вам ответит? Правильно: "да, не нужны мне твои пояснения и оправдания -- ты мне бабки верни за советник и те что я слил по твоим рекомендациям".
И покупатель предельно прав.
У продавца есть: описание продукта, обсуждения продукта -- оставьте "Отзывы" для покупателей.
И если покупатель возмущён -- то пишите ему по контактам, в личку и улаживайте вопрос.
"Не надо так много говорить" (с):
отрицательный отзыв я не прошу убирать. Кстати отрицательные отзывы подстегивают улучшать систему.
я прошу добавить лишь ответ на отзыв.
почему:
вот совсем недавно поступил отзыв на бесплатный продукт! (знаю, что сейчас будут пинать)
Панелька красивая, за нее 4+ балла, но торговая стратегия мартина(ИМХО) да еще с сотней(!) статических параметров - полная чушь, 1 балл.
Выставляем стопы, добавляем проскальзывание и получаем сливатора. А если нет стопов, то рано или поздно, может через день, а может через год - 100% слив депо.
Красивая лесенка - развод для новичков.
Суть эксперта : универсмальный бот, с кучей стратегий и кучей параметров, для профи. это все описано на странице товаров.
Мартингейл - как опция в блоке лотов. По умолчанию ОТКЛЮЧЕН.
Но нет, человек его включил и говорит что мартингейл - полная чушь. Так зачем его включать то?
Следующий клиент, который будет читать отзыв, - сразу же обратит внимание: МАРТИН - полная чушь. И собственно не станет качать даже сов. Ибо там мартин, о как много злости в этом слове.
Но Мартин это не стратегий. Это опция - увеличения лота после убыточной сделки.
Я бы добавил ответ:
Спасибо за отзыв. Данный советник содержит более 15 индикаторных стратегий + сотню настраиваемых параметров, в том числе Мартингейл, который по умолчанию отключен. Вы вправе его не использовать. Спасибо
Следующий клиент, который будет читать отзыв, - сразу же обратит внимание: МАРТИН - полная чушь. И собственно не станет качать даже сов. Ибо там мартин, о как много злости в этом слове.
Но Мартин это не стратегий. Это опция - увеличения лота после убыточной сделки.
Если вы ответите приведете аргументированные доводы, о неверном выводе клиента оставившего плохой отзыв, это что-то изменит?
Я не думаю что такой ход что-то изменит. После плохого отзыва конверсия естественно упадет.
два раза "против я продавец" в опросе
да, потом увидел, нет возможности изменить :( но против оно и понятно что против
Если вы ответите приведете аргументированные доводы, о неверном выводе клиента оставившего плохой отзыв, это что-то изменит?
Я не думаю что такой ход что-то изменит. После плохого отзыва конверсия естественно упадет.
по крайней мере это даст попытку что-то изменить непосредственно в отзывах, Дать ответ - это признак хорошего тона. Именно этим тоном и задается Престиж "фирмы"
да и я привел пример ответа не на отрицательный отзыв а по сути. Т.е. любой ответ, на положительный, отрицательный, или просто вопрос в отзыве.
Я не думаю что такой ход что-то изменит.
отрицательный отзыв я не прошу убирать. ...
Ну нет, почему же -- запретить отрицательные отзывы вообще.
Что такое ответ продавца на отрицательный отзыв? Правильно -- это ответ в стиле: "сам дурак".
Какой пример вашего ответа вы привели:
Спасибо за отзыв. Данный советник содержит более 15 индикаторных стратегий + сотню настраиваемых параметров, в том числе Мартингейл, который по умолчанию отключен. Вы вправе его не использовать. Спасибо
Другими словами вы ответили покупателю: "Советник такой крутой, а ты не смог разобраться с его настройками. Сам дурак. Спасибо что пополнили мой кошелёк"
Вы делайте описание и подачу продукта так, чтобы отрицательных отзывов не было.
А если оставили отзыв негативный -- договаривайтесь с покупателем, вплоть до возврата ему средств.
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