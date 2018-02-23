Предложение: Ввести в МАРКЕТ ответ на отзыв покупателя от продавца.

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Суть предложения:

Ввести возможность продавцам делать ответ на отзыв покупателя, непосредственно в ветке отзывов.

Причина:

Есть много положительных отзывов, иногда хочется сказать СПАСИБО.

Есть отрицательные отзывы, на него нужно ответить (Как в книге жалоб и предложений, фирма обязана дать ответ!)

Есть вопросы непосредственно в отзывах, на которые приходится отвечать в личных сообщениях. И другой клиент, читая отзывы видит отзыв без ответа, его это настараживает.

 

Вариант реализации:

Кнопка ОТВЕТИТЬ  в каждом отзыве, продавец имеет право ответить на отзыв клиента!  

 


Такая система есть в многих инет магазинах.  

Где Администрация отвечает на отзывы покупателей. Это связь, хорошая поддержка, как следствие будущие клиенты и деньги.  

 

Уважаемая Администрация.

@Renat Fatkhullin

Очень Вас прошу рассмотреть вариант такой дополнительной опции. Это будет очень полезно для продавцов, и не менее полезно для покупателей, которые не совсем разбираются в таких программах. Они не знают что где писать и задают вопросы в отзывах.

Приходится писать в ЛС - но это пол беды. Приходится просить их чтобы они изменили свой вопрос в отзывах и перенесли в обсуждения. Ибо это портит весь вид и понятия ОТЗЫВОВ,

Спасибо.   

 

 

пример с АЛИ. Посмотрите на качество обратной связи и решение вопроса:

 

 

  • (0) 

  • 50% За, я продавец
    (3) 
  • 17% Против, я продавец
    (1) 
  • 0% За, я покупатель
    (0) 
  • 0% Против, я продавец

 

последний вариант там Против я покупатель. Плохо что нельзя изменить варианты ответов .:-(((( 

 

Покупатель покупает советник:

-- внимательно читает описания, отзывы, обсуждения, проветяет в тестере (демо и реал же не проверит)

-- покупает советник и, выполняя все рекомендации, ставит его на реал -- и ... сливает

Здесь https://www.mql5.com/ru/forum/166766 подобная ситуация описана -- когда у покупателя, который добросовестно выполнил все рекомендации продавца -- советник гарантированно слил.

Понятно что такой покупатель оставляет отрицательный отзыв.

Представьте в реале -- пришел возмущённый покупатель, а вы ему в ответ пояснения и оправдания, нескончаемые пояснения и оправдания.

Что он вам ответит? Правильно: "да, не нужны мне твои пояснения и оправдания -- ты мне бабки верни за советник и те что я слил по твоим рекомендациям".

И покупатель предельно прав. 

У продавца есть: описание продукта, обсуждения продукта -- оставьте "Отзывы" для покупателей.

И если покупатель возмущён -- то пишите ему по контактам, в личку и улаживайте вопрос.

"Не надо так много говорить" (с)

 

 

отрицательный отзыв я не прошу убирать.  Кстати отрицательные отзывы подстегивают улучшать систему.

я прошу добавить лишь ответ на отзыв.

почему:

вот совсем недавно поступил отзыв на бесплатный продукт! (знаю, что сейчас будут пинать) 

Панелька красивая, за нее 4+ балла, но торговая стратегия мартина(ИМХО) да еще с сотней(!) статических параметров - полная чушь, 1 балл.

Выставляем стопы, добавляем проскальзывание и получаем сливатора. А если нет стопов, то рано или поздно, может через день, а может через год - 100% слив депо.

Красивая лесенка - развод для новичков.

 

 Суть эксперта : универсмальный бот, с кучей стратегий и кучей параметров, для профи. это все описано на странице товаров. 

Мартингейл - как опция в блоке лотов. По умолчанию ОТКЛЮЧЕН.

Но нет, человек его включил и говорит что мартингейл - полная чушь. Так зачем его включать то?

 

Следующий клиент, который будет читать отзыв, - сразу же обратит внимание: МАРТИН - полная чушь. И собственно не станет качать даже сов. Ибо там мартин, о как много злости в этом слове.

Но Мартин это не стратегий. Это опция - увеличения лота после убыточной сделки.  

Я бы добавил ответ:

Спасибо за отзыв. Данный советник содержит более 15 индикаторных стратегий + сотню настраиваемых параметров, в том числе Мартингейл, который по умолчанию отключен. Вы вправе его не использовать. Спасибо 

Вполне адекватный ответ. 
 
два раза "против я продавец" в опросе. модеров попросить пока опрос молодой.
 
Vladislav Andruschenko:

Следующий клиент, который будет читать отзыв, - сразу же обратит внимание: МАРТИН - полная чушь. И собственно не станет качать даже сов. Ибо там мартин, о как много злости в этом слове.

Но Мартин это не стратегий. Это опция - увеличения лота после убыточной сделки.  

Если вы ответите приведете аргументированные доводы, о неверном выводе клиента оставившего плохой отзыв, это что-то изменит?

Я не думаю что такой ход что-то изменит. После плохого отзыва конверсия естественно упадет.

 
Комбинатор:
два раза "против я продавец" в опросе

да, потом увидел, нет возможности изменить :( но против оно и понятно что против 

 
Evgeny Belyaev:

Если вы ответите приведете аргументированные доводы, о неверном выводе клиента оставившего плохой отзыв, это что-то изменит?

Я не думаю что такой ход что-то изменит. После плохого отзыва конверсия естественно упадет.

по крайней мере это даст попытку что-то изменить непосредственно в отзывах, Дать ответ - это признак хорошего тона. Именно этим тоном и задается Престиж "фирмы"

да и я привел пример ответа не на отрицательный отзыв а по сути. Т.е. любой ответ, на положительный, отрицательный, или просто вопрос в отзыве.

 
Evgeny Belyaev:

Я не думаю что такой ход что-то изменит.

Это проверенный кучей других сервисов способ смягчить откровенно неадекватные отзывы, которые всегда есть.
 
Vladislav Andruschenko:

отрицательный отзыв я не прошу убирать.  ...

Ну нет, почему же -- запретить отрицательные отзывы вообще.

Что такое ответ продавца на отрицательный отзыв? Правильно -- это ответ в стиле: "сам дурак".

Какой пример вашего ответа вы привели:

Спасибо за отзыв. Данный советник содержит более 15 индикаторных стратегий + сотню настраиваемых параметров, в том числе Мартингейл, который по умолчанию отключен. Вы вправе его не использовать. Спасибо  

Другими словами вы ответили покупателю: "Советник такой крутой, а ты не смог разобраться с его настройками. Сам дурак. Спасибо что пополнили мой кошелёк"

Вы делайте описание и подачу продукта так, чтобы отрицательных отзывов не было.

А если оставили отзыв негативный -- договаривайтесь с покупателем, вплоть до возврата ему средств. 

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