Книга отзывов и предложений - страница 2
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тяжело оценить качество сигнала, если показан только последний кусочек линии.
Общий прирост по сигналу: от Х до У процентов.
Сколько всего сделок на счету: от Х до У сделок
Тип счета: демо или реал.
Когда была осуществлена последняя сделка: не больше чем X месяцев назад.
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Параметры при выборе сигналов.
Сергей, 2017.01.26 15:34еще было бы хорошо если бы было два варианта просмотра кривой средств. без учета снятий и с учетом снятий.
а то эти снятия искажают картинку. получаем такие резкие движения вниз.
в варианте без учета снятий можно показывать просто график без значений.
система существует с 2014 года. а график эквити показывает только за 13 последних дней?
и как тут поймешь что было 2 года на сигнале?
ну что это такое?
система существует с 2014 года. а график эквити показывает только за 13 последних дней?
и как тут поймешь что было 2 года на сигнале?
Значит, счет с 2014 г., а замониторили только 2 недели назад. Посмотрите другие сигналы, так все ок.
Администрация, это так? Если эквити только за 13 дней, значит счет замониторен 13 дней назад?
Администрация, это так? Если эквити только за 13 дней, значит счет замониторен 13 дней назад?
На скрине всё чётко видно ,счёт подключён 13 дней назад ,если вы хотите понять что там было два года назад ,это к потомкам ванги
"На скрине всё чётко видно"! откуда мне знать, что если эквити показывает за 13 дней, то это значит, что сигнал подключен 13 дней назад? там об этом не написано. если бы я был Сервер - то мне пришло бы об этом откровение.
Это давно известно. Сервис сигналов может запросить из ДЦ историю баланса, но не эквити. Поэтому можно торговать 2 года, потом замониториться и будет такая картина.