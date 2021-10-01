Книга отзывов и предложений - страница 2

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Не соглашусь с предложением выше, но хочется, чтобы все предложения и отзывы были в одной теме. 
 
в сервисе сигналов показывать линию Эквити за весь период сигнала, а не только за последнее время.
тяжело оценить качество сигнала, если показан только последний кусочек линии.
 
в фильтр сигналов добавить такие пункты:
Общий прирост по сигналу: от Х до У процентов.
Сколько всего сделок на счету: от Х до У сделок
Тип счета: демо или реал.
Когда была осуществлена последняя сделка: не больше чем X месяцев назад.
 

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Параметры при выборе сигналов.

Сергей, 2017.01.26 15:34

еще было бы хорошо если бы было два варианта просмотра кривой средств. без учета снятий и с учетом снятий.
а то эти снятия искажают картинку. получаем такие резкие движения вниз.
в варианте без учета снятий можно показывать просто график без значений.

 
ну что это такое?
система существует с 2014 года. а график эквити показывает только за 13 последних дней?





и как тут поймешь что было 2 года на сигнале?
 
Сергей:
ну что это такое?
система существует с 2014 года. а график эквити показывает только за 13 последних дней?





и как тут поймешь что было 2 года на сигнале?
Значит, счет с 2014 г., а замониторили только 2 недели назад. Посмотрите другие сигналы, так все ок.
 
Alexey Volchanskiy:
Значит, счет с 2014 г., а замониторили только 2 недели назад. Посмотрите другие сигналы, так все ок.
Администрация, это так? Если эквити только за 13 дней, значит счет замониторен 13 дней назад?
 
Сергей:
Администрация, это так? Если эквити только за 13 дней, значит счет замониторен 13 дней назад?
На скрине всё чётко видно ,счёт подключён  13 дней назад ,если вы хотите понять что там было два года назад ,это к потомкам ванги
 
Сергей:
Администрация, это так? Если эквити только за 13 дней, значит счет замониторен 13 дней назад?
Это давно известно. Сервис сигналов может запросить из ДЦ историю баланса, но не эквити. Поэтому можно торговать 2 года, потом замониториться и будет такая картина.
 
Server Muradasilov:
На скрине всё чётко видно ,счёт подключён  13 дней назад ,если вы хотите понять что там было два года назад ,это к потомкам ванги
ахаха, смищной какой, человек по имени Сервер. может вы и есть потомок ванги. Сервер - хорошее имя для провидца.
"На скрине всё чётко видно"! откуда мне знать, что если эквити показывает за 13 дней, то это значит, что сигнал подключен 13 дней назад? там об этом не написано. если бы я был Сервер - то мне пришло бы об этом откровение.
Alexey Volchanskiy:
Это давно известно. Сервис сигналов может запросить из ДЦ историю баланса, но не эквити. Поэтому можно торговать 2 года, потом замониториться и будет такая картина.
ну это старожилам известно. а новички думают, что эквити просто показывает только за последний период.
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