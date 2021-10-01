Книга отзывов и предложений - страница 8

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Vitaly Muzichenko:

Я так пользуюсь всегда. Правая кнопка и перевод всей страницы


Ё_ё это работает))) я все время мучился копировал вставлял в яндекс переводчика... Спасибо)))

 
Vasiliy Vilkov:

Ё_ё это работает))) я все время мучился копировал вставлял в яндекс переводчика... Спасибо)))

Ну а это вернуть назад на исходный язык


 
Vitaly Muzichenko:

Ну а это вернуть назад на исходный язык


Исходный язык мы еще не выучили)))

 
в сигналах не хватает- 
1 ограничение в количестве ордеров, большинство провайдеров - сеточники и как ты не выставляй ограничение % депозита, это не работает, робот в одном месте может выставить 10 ордеров вместо 1
2 тестирование провайдера хотя бы на истории - есть же тестер стратегий , должен быть и  тестер провайдера - пишем наш депозит, настройки при использовании провайдера сигнала и прогонам месяц и смотрим выдержит ли наш депо.

3 отключение галочки в настройках - принять правила сервиса - должно прерывать копирование сделок, сейчас сделки открываются даже после отключения всех галочек.

сейчас прерывает копирование - отписка от сигнала на странице сигнала

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