Книга отзывов и предложений - страница 8
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Я так пользуюсь всегда. Правая кнопка и перевод всей страницы
Ё_ё это работает))) я все время мучился копировал вставлял в яндекс переводчика... Спасибо)))
Ё_ё это работает))) я все время мучился копировал вставлял в яндекс переводчика... Спасибо)))
Ну а это вернуть назад на исходный язык
Ну а это вернуть назад на исходный язык
Исходный язык мы еще не выучили)))
3 отключение галочки в настройках - принять правила сервиса - должно прерывать копирование сделок, сейчас сделки открываются даже после отключения всех галочек.
сейчас прерывает копирование - отписка от сигнала на странице сигнала