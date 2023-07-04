1200 подписчиков!! - страница 90
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вообще непонятная фишка. берет по пунктам каких то 50. загрузка депо опупительная любое движение против открытия приведет к краху, а народу наперло куча
как там было в анекдоте, "что мы будем делать ? Будем завидовать !"
вообще непонятная фишка. берет по пунктам каких то 50. загрузка депо опупительная любое движение против открытия приведет к краху, а народу наперло куча
Ну и куда делся топ?
6 дней не было торговой активности... То есть, ничего плохого не произошло
Уже 20 дней не торгует, а подписчиков уже за 1000
Красиво зарабатывает :D)))
Причём, остановка несистемная
Хотя пишет, мол, нет сигнала для входа )
6 дней не было торговой активности... То есть, ничего плохого не произошло
Основной заработок идет от подписки , постоять и собрать - правильная тактика!
Понравилась фраза "не было торговой активности... То есть, ничего плохого не произошло"
Такое ощущение, что там исключительно "все свои" или "всё один". В отзывах, в профиле ни одного возмущения, что нет торговли. К тому же она обещала продолжить торговлю после НГ, уже неделя сверху. Сигнал в списке сигналов отсутствует. Вспомнить сигнал Гончара -- да его с утра до ночи разрывали и в отзывах и в профиле. Здесь же тишина и полностью отсутствует диалоговая активность. Да и последние полторы сотни подписчиков появились буквально за вчера.
Такое ощущение, что там исключительно "все свои" или "всё один". В отзывах, в профиле ни одного возмущения, что нет торговли. К тому же она обещала продолжить торговлю после НГ, уже неделя сверху. Сигнал в списке сигналов отсутствует. Вспомнить сигнал Гончара -- да его с утра до ночи разрывали и в отзывах и в профиле. Здесь же тишина и полностью отсутствует диалоговая активность. Да и последние полторы сотни подписчиков появились буквально за вчера.
После НГ, понятие растяжимое, особенно в России. Есть еще НГ по старому стилю. Да и в Китае тоже он еще не наступил. По старославянскому, опять только в январе. Так что время еще до конца, ну как минимум, до середины месяца есть
Следующий по числу подписчиков тоже в основном ночью заходит, берет мало и ходит по грани.
Скрипт хороший, полезный! Только подписчикам он не откроет глаз. Если они по МАЕ не могут оценить что провайдер сигнала просто пересиживает лосей, то об остальном умолчу.
Скрипт хороший, полезный! Только подписчикам он не откроет глаз. Если они по МАЕ не могут оценить что провайдер сигнала просто пересиживает лосей, то об остальном умолчу.
Согласен. Подписчику как и покупателю продуктов в маркете тоже нужно быть разборчивее и умнее. У меня половина покупателей спрашивают как работает тот или иной продукт уже после покупки.