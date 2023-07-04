1200 подписчиков!! - страница 89
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Ваша тяга к теориям заговора известна. Даже если на лбу выжечь ответ, все равно будете твердить свое.
И плевать, что на этот вопрос уже отвечали
я же написал специально "мой личный взгляд" -- или запрещено иметь личное мнение?
давался официальный ответ -- моё видение "с дополнениями" -- это запрещено?
Rashid Umarov:
"Славься Джей" (с)
свои посты удалил
"Тишина украшает трапезу" (с)
Я не про это...
Если это работает... да еще как! почему мало кто это использует? Это ж не сложная стратегия? Вы лично не собираетесь запустить сигнал с этой штукой? Хотя бы демо)
Поехали! (с)
Правда спред дикий.
Поехали! (с)
Правда спред дикий.
почему RSI не симметричный? не вижу тут фильтр тренда
кто у вас поставщик, у меня фунт на альпари так выглядит)
а вот так на робо
почему RSI не симметричный? не вижу тут фильтр трендакто у вас поставщик, у меня фунт на альпари так выглядит)
Я меня тот же поставщик. Реальный счет есн. Поставьте уровни RSI 40-80 и тоже будет "несимметричный".
Я меня тот же поставщик. Реальный счет есн. Поставьте уровни RSI 40-80 и тоже будет "несимметричный".
я и спрашиваю, почему 40-80, а не 40-60 или 20-80??
я и спрашиваю, почему 40-80, а не 40-60 или 20-80??
я и спрашиваю, почему 40-80, а не 40-60 или 20-80??
По вашему опыту есть разница между робо и аль в ценах, спредах и т.п.?
По вашему опыту есть разница между робо и аль в ценах, спредах и т.п.?
я не торгую на реале, это демо счета, по скринам видно, что одна и та же тс по разному будет работать, лажа короче
EUR/CAD 10 пунктов сейчас разница спрэд..
Посмотрел в сигналах с похожим названием хомячьим. Так там этих хомяков ... ими хоть пруд - пруди. Популярное название однако. Насчитал на четверку 46 сигналов - хомяков. Из них 33 без подписчиков. И на пятерку штук десять сигналов - хомяков. Но там только у двух есть подписчики (всего три). Так что, на самом деле, Елена-Анна молодец что смогла столько человек собрать на одном сигнале. Надо поучиться у неё. Если все её сигналы собрать, то у неё уже за тысячу подписчиков перевалило.