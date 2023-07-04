1200 подписчиков!! - страница 89

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Rashid Umarov:

Ваша тяга к теориям заговора известна. Даже если на лбу выжечь ответ, все равно будете твердить свое.

И плевать, что на этот вопрос уже отвечали

я же написал специально "мой личный взгляд" -- или запрещено иметь личное мнение?

давался официальный ответ -- моё видение "с дополнениями" -- это запрещено?

Rashid Umarov:
"Славься Джей" (с)

свои посты удалил

"Тишина украшает трапезу" (с)

 
Yevhenii Levchenko:
Я не про это...

Если это работает... да еще как! почему мало кто это использует? Это ж не сложная стратегия? Вы лично не собираетесь запустить сигнал с этой штукой? Хотя бы демо)

Поехали! (с)

Правда спред дикий.


 
Vladimir Tkach:

Поехали! (с)

Правда спред дикий.


почему RSI не симметричный? не вижу тут фильтр тренда


кто у вас поставщик, у меня фунт на альпари так выглядит)


а вот так на робо


 
Fast528:

почему RSI не симметричный? не вижу тут фильтр трендакто у вас поставщик, у меня фунт на альпари так выглядит)


Я меня тот же поставщик. Реальный счет есн. Поставьте уровни RSI 40-80 и тоже будет "несимметричный".

 
Vladimir Tkach:

Я меня тот же поставщик. Реальный счет есн. Поставьте уровни RSI 40-80 и тоже будет "несимметричный".

я и спрашиваю, почему 40-80, а не 40-60 или 20-80??

 
Fast528:

я и спрашиваю, почему 40-80, а не 40-60 или 20-80??

Потому что такие уровни на сигнале.
 
Fast528:

я и спрашиваю, почему 40-80, а не 40-60 или 20-80??

По вашему опыту есть разница между робо и аль в ценах, спредах и т.п.? 

 
Vladimir Tkach:

По вашему опыту есть разница между робо и аль в ценах, спредах и т.п.? 

я не торгую на реале, это демо счета, по скринам видно, что одна и та же тс по разному будет работать, лажа короче

EUR/CAD 10 пунктов сейчас разница спрэд..

 
Посмотрел в сигналах с похожим названием хомячьим. Так там этих хомяков ... ими хоть пруд - пруди. Популярное название однако. Насчитал на четверку 46 сигналов - хомяков. Из них 33 без подписчиков. И на пятерку штук десять сигналов - хомяков. Но там только у двух есть подписчики (всего три). Так что, на самом деле, Елена-Анна молодец что смогла столько человек собрать на одном сигнале. Надо поучиться у неё. Если все её сигналы собрать, то у неё уже за тысячу подписчиков перевалило.
 
Alexandr Saprykin:
Посмотрел в сигналах с похожим названием хомячьим. Так там этих хомяков ... ими хоть пруд - пруди. Популярное название однако. Насчитал на четверку 46 сигналов - хомяков. Из них 33 без подписчиков. И на пятерку штук десять сигналов - хомяков. Но там только у двух есть подписчики (всего три). Так что, на самом деле, Елена-Анна молодец что смогла столько человек собрать на одном сигнале. Надо поучиться у неё. Если все её сигналы собрать, то у неё уже за тысячу подписчиков перевалило.
вообще непонятная фишка. берет по пунктам каких то 50. загрузка депо опупительная любое движение против открытия приведет к краху, а народу наперло куча
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