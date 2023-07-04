1200 подписчиков!! - страница 22
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Поэтому получается, что возиться с сигналом нет никакого -- если нет возможности подключить крутой маркетинг. Тем более что с сигналом надо ещё и возиться минимум год. Есть ли в этом смысл, если изначально понятна перспектива? Проще тогда связываться с ПАММ или просто торговать самому и без демонстраций.
Нет простых путей. Но кто-то воодушевится success story и волна вероятности вынесет нового лидера.
Нет простых путей. Но кто-то воодушевится success story и волна вероятности вынесет нового лидера.
Если почитать внимательно ветку, то в ней появился Тарас и бросил несколько забавных фраз -- одна из них такая:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
1200 подписчиков!!
Taras Gonchar, 2017.01.16 20:27а можно и так сказать "зачем заводить счет полноценный, если такой уже есть, а подписчиков там нет"
я не уверен, что будь это не центовый счет, то провайдер повторил бы результат.. эмоции дают о себе знать
Я не знаю, почему он себя называет в третьем лице -- и одно ли лицо Тарас и провайдер -- не суть -- но здесь прослеживаются два момента:
-- при участии маркетинга -- "вынести" нового лидера будет не так просто
-- при сливе сигнала с таким количество подписчиков -- "вынести" нового лидера также будет не просто ввиду отсутствия присутствия желающих следовать за "выносимым" лидером.
Есть пара мыслей по теме.
1 - то, что Тарасу удаётся зарабатывать на сигнале с центового счёта суммы, превышающие депозит на несколько порядков - это можно отнести условно к "маржинальной торговле" с большим плечом, скажем 1: 1000000000000. Добился такого успеха - молодец, головой заработал ведь, а не наворовал. Фотомодели (более менее топовые) с нулевым айкью за одну фотосессию получают суммы на порядок большие и это никого уже не шокирует.
2- по уравниванию в возможностях (не путать с уравниловкой) участников сервиса сигналов мысль такая - а не стоит ли по принципу, как в фигурном катании или гимнастике спортсменов оценивают по двум показателям типа "за технику исполнения" и "за экспрессию или артистизм", сделать похожее с сигналами, ввести 2 типа рейтингов: "технический", вычисляемый по совокупности технических показателей и "потребительский" рассчитываемый на основании количества подписчиков, суммы депозитов подписчиков... Может так будет лучше? Потому что предложение, чтобы просто в расчёте рейтинга не учитывался показатель число подписчиков, мне кажется тоже не справедливым.
..что жаба-то с людьми делает.. и душит.. и душит..
Ну это с неквалифицированными она такое вытворяет. А квалифицированные и опытные должны смотреть на цифру "Средства подписчиков" в 5 миллионов USD, которые получит кто-то после того, как такая рисковая и сумбурная стратегия закончится и сольёт бОльшую часть денег подписчиков.
И одним из этих "кто-то" должен быть ТЫ. Вы же в рынке и Вы зарабатываете? Ну так чьи это деньги? Мелких жадюг, где-то ведущихся на "50% в месяц"?
Такая вот должна быть анти-жаба.
Другое дело, что некоторым обидно за непрозрачный рейтинг сигналов. Ну и что? Ну так берите и пользуйте "прозрачный", если где найдёте в другом месте. Вам тут дают бесплатно хостинг сигналов, хостинг Ваших поделок в Маркете, вместе с чартами, таблицами, подробными отчётами. Всё это Вы можете использовать для отработки своих торговых систем и ДЛЯ ПОИСКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ. А Вы цепляетесь за мелочи и за 20 USD в месяц. Ну да, лишние 100-200 USD долларов в месяц за сигналы или за продукты в Маркете никому не помешают. Но тут надо выстраивать ПРИОРИТЕТЫ. Если Вы хотите стать ТРЕЙДЕРОМ, то Вам должно быть пофиг кто и сколько тут продаёт. Вам должно быть важна только прибыльность Вашей торговой системы и наличие отчёта по ней в авторитетном доступе. Это всё тут есть И БЕСПЛАТНО.
И вот берите пример с меня: Метаквоты специально скручивали вниз счётчик закачек моего советника на Маркете (наверное не любят меня Ренат и Метаквоты за критику, или мой советник представляет угрозу всему Форексу). Я это видел полтора года подряд по количеству его закачек с моего сайта и с Маркета. Корреляция закачек была нулевая или даже отрицательная. А корреляция должна быть, потому что даже на мой сайт заходило много народа именно с MQL5. А уж корреляцию я умею подсчитывать.
Ну и что? Я не жалуюсь. Почему? Да потому что плюсы (и экономия денег) от пользования торговой платформой MT4-MT5 и системой MQL5.com намного превышают сумму всех любых минусов.
Поэтому я скажу немного грубовато, но зато прямо:
Лучше, ребята, заткнитесь и работайте над прибыльностью своей торговой системы; ищите себе богатых инвесторов, пользуясь показателями Сигналов на MQL5.com, а не считайте чужие 100...1000 в месяц в чужом кармане.
Это будет намного правильнее, если Вы действительно хотите стать трейдерами, управляющими десятками миллионов инвесторских денег, а не мелкими жадюгами с целью в 1000 долларов в месяц. Берите что есть и не жалуйтесь.
Обсуждая маркетинг, надо понимать, что сейчас ДЦ кровно заинтересованы в провайдерах хороших сигналов. Сейчас ПАММ-сервис или хороший провайдер, единственное уникальное преимущество которое конкретное ДЦ может дать своим клиентам. Все остальное, как торговые условия, инструменты, исполнение - практически зеркально повторяется от ДЦ к ДЦ.
ДЦ ,в случае если качественный сигнал (не говоря уже от ПАММА) публикуется у них, привлекает массу неквалифицированных инвесторов, платящих комиссию в виде спреда. Так же это самая лучшая раскрутка самого ДЦ: "посмотрите какие трейдеры торгуют у нас" "Какие сигналы есть у нас" и т.д. Т.е. интерес ДЦ здесь более чем очевиден. Другой вопрос в том, что ДЦ не будет рекламировать первый попавшийся сигнал. Вначале сигнал должен заявить о себе и добиться положительных результатов.
Думается нужно считать рейтинг давать большие веса пройденным пипсам и просадке но только не когда 1 сделка делиться на десять мелких и получается с одной фигуры 10000 пипсов в день рейтинг идет в гору а доходность у 4-5% в месяц. Чистые пипсы плечом 1:1 cредняя просадка средняя доходность активность и все что выше 1 плеча должно не учитываться.
Я создал ветку не для того, чтобы её удаляли. Теперь она носит характер отзывов и предложений, критики и обсуждения проблем конкуренции сигнального бизнеса.
Вон, смотрите, уже за двадцать страниц меньше чем за неделю. И, если покопаетесь в ветке, то найдёте здравые рассуждения, критику и предложения.
Мы хотим здравой конкуренции, мы хотим чтобы нас услышали.
из серии типа