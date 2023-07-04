1200 подписчиков!! - страница 212
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Спасибо. Но 80% смелый шаг.
Годы практики и статистика показывают правильность схемы ))) Но проект по акциям, скорей всего победит - потенциала больше.
Сейчас еще один профессионал появился. Уже не первый год в начале месяца подключается с крутой историей, и сидит потом, как мышь, с прямой линией, собирает возмущенных подписчиков: "в чем там дело, ай-ай-ай, когда же торговля начнется, подписка такая дорогая". Потом в попытке торгануть - э-эх, ну, не буду о грустном. Лучше вот, веселые картинки.
2018-й год
2019-й год
ну и сейчас
Сейчас еще один профессионал появился. Уже не первый год в начале месяца подключается с крутой историей, и сидит потом, как мышь, с прямой линией, собирает возмущенных подписчиков: "в чем там дело, ай-ай-ай, когда же торговля начнется, подписка такая дорогая". Потом в попытке торгануть - э-эх, ну, не буду о грустном. Лучше вот, веселые картинки.
2018-й год
2019-й год
ну и сейчас
Если есть такая возможность окучивать хомячков, быстро найдутся дельцы, которые воспользуются такой возможностью.
Если есть такая возможность окучивать хомячков, быстро найдутся дельцы, которые воспользуются такой возможностью.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: OnTesterCustom
fxsaber, 2020.03.15 22:59
Это не обвал индексов или нефти, а валютный рынок. Поэтому куда интереснее.
Вот несколько скринов с разных счетов. Многих неплохих скальперов-роботов уничтожило.
Буш разошелся не на шутку. Кто в курсе , какая тс?
по виду эквити - сетка.
4% в мес - это разошелся?
по всей видимости сигнал год "готовили" перед добавлением.
до добавления в сигналы прибыль в месяц 40%, после добавления 4%.
мартины сливаются в среднем при достижении прибыли в 100%. может 2 года проживет.
по виду эквити - сетка.
4% в мес - это разошелся?
по всей видимости сигнал год "готовили" перед добавлением.
до добавления в сигналы прибыль в месяц 40%, после добавления 4%.
мартины сливаются в среднем при достижении прибыли в 100%. может 2 года проживет.
Прирост то большой в целом
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