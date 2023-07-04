1200 подписчиков!! - страница 212

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Uladzimir Izerski:

Спасибо. Но 80% смелый шаг.

Годы практики и статистика показывают правильность схемы ))) Но проект по акциям, скорей всего победит - потенциала больше.

 

Сейчас еще один профессионал появился. Уже не первый год в начале месяца подключается с крутой историей, и сидит потом, как мышь, с прямой линией, собирает возмущенных подписчиков: "в чем там дело, ай-ай-ай, когда же торговля начнется, подписка такая дорогая". Потом в попытке торгануть - э-эх, ну, не буду о грустном. Лучше вот, веселые картинки.


2018-й год


2019-й год


ну и сейчас


 
Vasiliy Pushkaryov:

Сейчас еще один профессионал появился. Уже не первый год в начале месяца подключается с крутой историей, и сидит потом, как мышь, с прямой линией, собирает возмущенных подписчиков: "в чем там дело, ай-ай-ай, когда же торговля начнется, подписка такая дорогая". Потом в попытке торгануть - э-эх, ну, не буду о грустном. Лучше вот, веселые картинки.


2018-й год


2019-й год


ну и сейчас


Если есть такая возможность окучивать хомячков, быстро найдутся дельцы, которые воспользуются такой возможностью. 

 
Uladzimir Izerski:

Если есть такая возможность окучивать хомячков, быстро найдутся дельцы, которые воспользуются такой возможностью. 

Со временем это становиться делать сложнее, так как подписчики тоже опытнее становятся. На первой картинке (2018-й год) за месяц набежало 172 подписчика. Сейчас за 10 дней - 26 человек, и то, наверное, потому что бушмил, суперхайретунер показали минус в марте. Все-таки скорость наплыва на фейковые сигналы уже не та.
 

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fxsaber, 2020.03.15 22:59

В мониторингах счетов увидел часто повторяющуюся одну и ту же картину слития счетов.

Это не обвал индексов или нефти, а валютный рынок. Поэтому куда интереснее.

Вот несколько скринов с разных счетов. Многих неплохих скальперов-роботов уничтожило.


черный лебедь на 10 фигур за 40 минут. Кто на нем слил или заработал — абсолютно не виноваты. Это случайность. Осуждать слитых или хвалить профитных на данном движении просто некорректно.
 
Англичанин слился. А так бодро ворвался
[Удален]  
Буш разошелся не на шутку. Кто в курсе , какая тс?
 
Vladimir Baskakov:
Буш разошелся не на шутку. Кто в курсе , какая тс?

по виду эквити - сетка.

4% в мес - это разошелся?

по всей видимости сигнал год "готовили" перед добавлением.

до добавления в сигналы прибыль в месяц 40%, после добавления 4%.

мартины сливаются в среднем при достижении прибыли в 100%. может 2 года проживет.

[Удален]  
danminin:

по виду эквити - сетка.

4% в мес - это разошелся?

по всей видимости сигнал год "готовили" перед добавлением.

до добавления в сигналы прибыль в месяц 40%, после добавления 4%.

мартины сливаются в среднем при достижении прибыли в 100%. может 2 года проживет.

Прирост то большой в целом
 
Vladimir Baskakov:
Прирост то большой в целом

Подпишись и заработай))







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