1200 подписчиков!! - страница 81
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Тут не так всё просто. Автор сигнала предлагает стратегию управления капиталом. Заводить на сигнал 1/4 капитала и выводить 1/4 прибыли каждую неделю. После слива опять запускать с 1/4 общего капитала ( 3/4 оставшихся первоначально + выведенная прибыль)...
Тут не так всё просто. (1) Автор сигнала предлагает стратегию управления капиталом. Заводить на сигнал 1/4 капитала и выводить 1/4 прибыли каждую неделю. После слива опять запускать с 1/4 общего капитала ( 3/4 оставшихся первоначально + выведенная прибыль)... как то так в общем. Но пока не разу ещё после запуска не слилась.
А вообще такая стратегия работает, но в разное время с разными настройками ( настройки 17 года не работают в 18-м, т.е. нужно время от времени оптимизировать) (2) А ещё лучше понять закономерности изменения условий рынка и автоматизировать процесс смены настроек. Ну и защиту депозита усиливать. Я сделал в своём сове варианты закрытия сделок, что бы не слить депо. Теперь обдумываю параметры автоматической смены настроек. Есть кое какие идеи. Посмотрим что получится.
(1) Я тоже считаю, что стратегия управления капиталом один из самых важных элементов торговой системы. И здесь, с точки зрения математики, по моему, "не паханное поле" и таится много замечательных возможностей.
(2) Такой функцией, на мой взгляд, должен обладать нормальный робот, который на некотором, примыкающим к концу истории, окне истории должен вычислять определенные статистические характеристики, на базе коих он автоматически должен изменять свои параметры настроек (а для этого нужно много чего предварительно исследовать).
(1) Я тоже считаю, что стратегия управления капиталом один из самых важных элементов торговой системы. И здесь, с точки зрения математики, по моему, "не паханное поле" и таится много замечательных возможностей.
(2) Такой функцией, на мой взгляд, должен обладать нормальный робот, который на некотором, примыкающим к концу истории, окне истории должен вычислять определенные статистические характеристики, на базе коих он автоматически должен изменять свои параметры настроек (а для этого нужно много чего предварительно исследовать).
1-2 % на сделку, уже всеми сказано, на всех ресурсах, зачем ещё загружать робота лишними заморочками
Кто пользуется готовыми рецептами и ничего не ищет, тот ничего и не находит.
Кто пользуется готовыми рецептами и ничего не ищет, тот ничего и не находит.
Хотите изобрести колесо, ваше право
Да нет. Нечто по перспективней. На на трех колесных велосипедах, как раз большинство и ездит, думая, что это верх достижений человеческого гения.
Если такая схема будет долго успешно работать, то брокеры запретят торговать в эту сесию.
Не, не запретят, слишком большая конкуренция. Да и есть много схем, работающих в разные сессии, все не запретить)
1-2 % на сделку, уже всеми сказано, на всех ресурсах, зачем ещё загружать робота лишними заморочками
При таких рисках много не заработаешь, особенно на ночных скальперах, где вероятный стоп лосс всегда на много больше тейк профита. А подписчикам на сигналы, как и большинству инвесторов в ПАММы , нужна доходность минимум 20-30% в месяц, а лучше 100.
Даже стабильной 100% в год уже мало кого привлечёшь.
...
Короче, тема называется "Развод лохов от группы Механик и Ко".
Как вы тут откровенно всю тусовку и сдали:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
1200 подписчиков!!
Vasiliy Kolesov, 2018.12.14 14:42
Всё проще. Это клиенты одного разработчика. Разработчика советника. Там группа и все общаются, ищут настройки лучшие, оптимизируют.... У кого то получилось лучше применить сов - остальные подписались. А дальше - прибыль сама рекламирует себя.
Однозначная рекламная компания Механика и Ко. Если наблюдать за советниками Механика и Ко -- то все его советники глубоко и принципиально сливные. Это показывают сигналы самого Механика, средний срок жизни которых 1-2 недели.
В чём суть стратегии Механика и Ко -- это видно по этому сигналу.
Рассмотрим последнюю сделку от 13 декабря -- сделку, по которой сам сигнал чудом выжил.
Вот этот вход на графике:
Вход двумя ордерами с целью в 6 пунктов и взятием 6% от депозита. Т.е. вход с риском таким, что 1 пункт движения даёт или забирает 1% депозита.
Автор сигнала говорит, что работает со стопами -- откровенный развод лохов -- смотрим его стопы: 1.13706 - 1.12205 = 150 пунктов или принудительное закрытие при потери 150% капитала (т.е. для этого стопа баланса не хватает -- стоп совершенно левый и для того чтобы сказать "работаем со стопом").
Если посмотреть статистику сигнала -- то таких предсливных ситуаций у него 1 в 2 недели -- и если он входит 8 раз в две недели -- то риск слива депозита у него "каждая 8-я сделка может быть фатальной".
Т.е. стратегия данного сигнала предельно простая:
-- входим и берём или 5-8% за вход или сливаем капитал
-- если входить 1 раз в день, то такой сигнал может продержаться долго
-- если создать вокруг сигнала истерию от группы Механик и Ко -- то можно заработать на "эффекте толпы" (для которого не важно даже что сигнал выше чем 2500 место в рейтинге, он всё равно виден при фильтрах по "числу подписчиков").
Механик и Ко практикует "эффект толпы" при продаже своих советников -- теперь у него "проба пера" в сигналах.
А разговоры про "грандиозную" систему и управления капиталом, мол, 1/4 частью только рискуем -- так это тоже самое, что мы входим с целью взять не 1% на 1 пункт движения, а 0,25% на 1 пункт движения -- просто так получается круче и можно написать в рекламе "сигнал зарабатывает 10% в день".
Короче, тема называется "Развод лохов "
Дык, эта тема то интересная и коммерчески перспективная, только Вы ее уж очень как-то грубо назвали. Лучше назвать типа того: "Тонкости методологии эффективного маркетинга на сайте MQL5".
Дык, это тема то интересная и коммерчески перспективная, только Вы как-то грубо ее уж очень назвали. Лучше назвать типа того: "Тонкости методологии эффективного маркетинга на сайте MQL5".
Назвал так, как оно на самом деле называется.
Вы думаете группа Механик и Ко её по-другому называют?
Что значит "коммерчески перспективная тема"?
Если в сигналах уберут информацию по "числу подписчиков" -- то в сигналах "эффект толпы" не будет работать.
"Число подписчиков" -- единственная возможность в сигналах заработать не на качестве сигнала, а на "эффекте толпы".