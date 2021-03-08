Как могут дурить с МТ5-роботами с маркета?

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Может быть такое, что я скачаю робот, на тесте по реальным тикам он покажет себя отлично, а в реале будет сливать?

В МТ4 это просто делается, просто используется знание об алгоритме генерации тиков. Так делаются тестерные граали.

А что по МТ5?

Какие есть методы, чтобы там сделать тестерный грааль? Который, при скачивании с маркета и тестировании, будет показывать идеальный результат, а при торговле будет показывать слив.

Знаю только 1 метод.

Провести оптимизацию за последний очень большой период, подогнать под историю. И человек скачает  - он будет тестировать оптимизированный эксперт.
И периодически проводить новую оптимизацию и обновлять свой робот в маркете.

Как против этого бороться?
Просто, когда скачал робот с маркета, тестировать его за тот период, который прошел после выкладывания робота в маркет.

Еще знаю одну причину, по которой тест робота с маркета может быть отличным, а в реале робот не будет зарабатывать. Проскальзывания!
Мы тестируем без проскальзываний, а в реале они будут.

Назовите еще причины по которым МТ5-робот в тестере может быть отличным, а в реале будет совсем не так торговать.

ПС: Вот есть такие "граали" в маркете. 

Ясно же, что этот робот в реале так торговать не будет. Потому что таких роботов в мониторингах с реальной торговли не увидишь. Такое бывает только в тестере.

Как они такое делают?


 
igrok333:
Как против этого бороться?
смотреть дату последнего обновления и в тесте учитывать только данные после этой даты.
 
Я на днях такого написал, без подгонок, оптимизаций, и мухляжа депозит в в небеса по экспоненте за пару месяцев, на реале - слив в маркет не выложу, я не такой =) Сливает потому, что исполняет по рынку, и часто, берет прибыли со сделки мало, задержки исполнения брокера достаточно чтобы убить этого робота. Я вообще не представляю как можно продавать курицу несущую золотые яйца, граали в маркете все имеют подводные камни или откровенный развод (IMHO)
 
Выше я выкладывал картинку одного робота.

Последняя дата его обновления в маркете: 11.02.2021

А вот как он ведет себя в тестере после даты обновления (после красной линии)



График уже идет вниз.

Наверное здесь метод подгонки под историю и используется.

А какие вы еще знаете методы, с помощью которых можно сделать тестерный грааль в МТ5? (по реальным тикам)
 
Андрей:
Я на днях такого написал, без подгонок, оптимизаций, и мухляжа депозит в в небеса по экспоненте за пару месяцев, на реале - слив в маркет не выложу, я не такой =) Сливает потому, что исполняет по рынку, и часто, берет прибыли со сделки мало, задержки исполнения брокера достаточно чтобы убить этого робота. Я вообще не представляю как можно продавать курицу несущую золотые яйца, граали в маркете все имеют подводные камни или откровенный развод (IMHO)

а тестировал в мт5 по реальным тикам?

робот биржевой или форекс?

 
Андрей:
Сливает потому, что исполняет по рынку, и часто, берет прибыли со сделки мало, задержки исполнения брокера достаточно чтобы убить этого робота.

а, типа сливает из-за проскальзываний?

[Удален]  

Подгонка под историю, она же переобучение - и есть основная причина неудачи в реальной торговле, после красивой оптимизации.

Это глобальная проблема того, что система не находит реальных закономерностей, а запоминает частные случаи, которые не повторяются в такой последовательности в будущем.

Очень узкий проход к успеху, очень узкий.

 
igrok333:

а тестировал в мт5 по реальным тикам?

робот биржевой или форекс?

Естественно реальным, этот конкретно торговал золотом, на MT5, европу-америку, но самой идее много лет, и у меня есть более консервативная версия, делающая примерно 10 сделок в неделю и 100-200% годовых, вполне спокойно работает на реале. Но она может месяцами работать в ноль, +2% в неделю, -2% в следующую, скучно =) 

 
igrok333:

а, типа сливает из-за проскальзываний?

Исполнение ~300 миллисекунд, на новостях гораздо больше + проскальзывание на новостях.

 
А! еще +1 причина!

новостники!

роботы новостники. они в тестере и на реале совсем не так работают.
 
Андрей:

и у меня есть более консервативная версия, делающая примерно 10 сделок в неделю и 100-200% годовых, вполне спокойно работает на реале. Но она может месяцами работать в ноль, +2% в неделю, -2% в следующую, скучно =) 

это робот?

 ну так поставь на памм или на сигнал.

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