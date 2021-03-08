Как могут дурить с МТ5-роботами с маркета?
Как против этого бороться?
Последняя дата его обновления в маркете: 11.02.2021
А вот как он ведет себя в тестере после даты обновления (после красной линии)
График уже идет вниз.
Наверное здесь метод подгонки под историю и используется.
А какие вы еще знаете методы, с помощью которых можно сделать тестерный грааль в МТ5? (по реальным тикам)
Я на днях такого написал, без подгонок, оптимизаций, и мухляжа депозит в в небеса по экспоненте за пару месяцев, на реале - слив в маркет не выложу, я не такой =) Сливает потому, что исполняет по рынку, и часто, берет прибыли со сделки мало, задержки исполнения брокера достаточно чтобы убить этого робота. Я вообще не представляю как можно продавать курицу несущую золотые яйца, граали в маркете все имеют подводные камни или откровенный развод (IMHO)
а тестировал в мт5 по реальным тикам?
робот биржевой или форекс?
Сливает потому, что исполняет по рынку, и часто, берет прибыли со сделки мало, задержки исполнения брокера достаточно чтобы убить этого робота.
а, типа сливает из-за проскальзываний?
Подгонка под историю, она же переобучение - и есть основная причина неудачи в реальной торговле, после красивой оптимизации.
Это глобальная проблема того, что система не находит реальных закономерностей, а запоминает частные случаи, которые не повторяются в такой последовательности в будущем.
Очень узкий проход к успеху, очень узкий.
а тестировал в мт5 по реальным тикам?
робот биржевой или форекс?
Естественно реальным, этот конкретно торговал золотом, на MT5, европу-америку, но самой идее много лет, и у меня есть более консервативная версия, делающая примерно 10 сделок в неделю и 100-200% годовых, вполне спокойно работает на реале. Но она может месяцами работать в ноль, +2% в неделю, -2% в следующую, скучно =)
а, типа сливает из-за проскальзываний?
Исполнение ~300 миллисекунд, на новостях гораздо больше + проскальзывание на новостях.
новостники!
роботы новостники. они в тестере и на реале совсем не так работают.
и у меня есть более консервативная версия, делающая примерно 10 сделок в неделю и 100-200% годовых, вполне спокойно работает на реале. Но она может месяцами работать в ноль, +2% в неделю, -2% в следующую, скучно =)
это робот?
ну так поставь на памм или на сигнал.
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Может быть такое, что я скачаю робот, на тесте по реальным тикам он покажет себя отлично, а в реале будет сливать?
В МТ4 это просто делается, просто используется знание об алгоритме генерации тиков. Так делаются тестерные граали.
А что по МТ5?
Какие есть методы, чтобы там сделать тестерный грааль? Который, при скачивании с маркета и тестировании, будет показывать идеальный результат, а при торговле будет показывать слив.
Знаю только 1 метод.
Провести оптимизацию за последний очень большой период, подогнать под историю. И человек скачает - он будет тестировать оптимизированный эксперт.
И периодически проводить новую оптимизацию и обновлять свой робот в маркете.
Как против этого бороться?
Просто, когда скачал робот с маркета, тестировать его за тот период, который прошел после выкладывания робота в маркет.
Еще знаю одну причину, по которой тест робота с маркета может быть отличным, а в реале робот не будет зарабатывать. Проскальзывания!
Мы тестируем без проскальзываний, а в реале они будут.
Назовите еще причины по которым МТ5-робот в тестере может быть отличным, а в реале будет совсем не так торговать.
ПС: Вот есть такие "граали" в маркете.
Ясно же, что этот робот в реале так торговать не будет. Потому что таких роботов в мониторингах с реальной торговли не увидишь. Такое бывает только в тестере.
Как они такое делают?