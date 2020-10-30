Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 4

Dmitry Fedoseev:
 

Да и что страшного в том, чтобы показать? Ну поржем - это не смертельно.

На первой странице ветки всё уже давно написано

 
Renat Akhtyamov:
Стрелки не надо переводить. Дана задача: цена и угол. Какова цена на соседнем баре. 

Или наоборот: цена1 - 1р., цена2 - 2р. Каков угол? 

 
Стрелки не надо переводить. Дана задача: цена и угол. Какова цена на соседнем баре. 

Или наоборот: цена1 - 1р., цена2 - 2р. Каков угол? 

Дмитрий, не цена, а трендовая линия

Найти угол наклона трендовой линии!

 
Дмитрий, не цена а трендовая линия

Типо еще невероятно сумничал? Правда так совсем плохо с математикой? Это школьный уровень. 

Трендовая линия определяется двумя точками, каждая из которых имеет две координаты: цену и время.

 
Типо еще невероятно сумничал? Правда так совсем плохо с математикой? Это школьный уровень. 

Трендовая линия определяется двумя точками, каждая из которых имеет две координаты: цену и время.

Ну, и причем тут масштаб??????
 
Ну, и причем тут масштаб??????
Ты же очень умный - думай. 
 
Ты же очень умный - думай. 

На картинке все видно. 

 
Evgeny Belyaev:

 На картинке все видно. 

