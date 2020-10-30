Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 4
...........
Да и что страшного в том, чтобы показать? Ну поржем - это не смертельно.
уже.
Жгите дальше.
На первой странице ветки всё уже давно написано
Ага, уже.
Стрелки не надо переводить. Дана задача: цена и угол. Какова цена на соседнем баре.
Или наоборот: цена1 - 1р., цена2 - 2р. Каков угол?
Дмитрий, не цена, а трендовая линия
Найти угол наклона трендовой линии!
Типо еще невероятно сумничал? Правда так совсем плохо с математикой? Это школьный уровень.
Трендовая линия определяется двумя точками, каждая из которых имеет две координаты: цену и время.
Ну, и причем тут масштаб??????
Ты же очень умный - думай.
типо
)))
Пока!
На картинке все видно.
ну то то же