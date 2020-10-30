Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 21
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Nikolai Semko, 2020.10.26 00:34
Зачем боятся скорости. Это лишь условность для приведения типов.
Как вариант функции определения угла:
После MT5 ощущение от работы MT4 просто ужасное. Доступ к истории какой-то кастрированный. О тиках даже молчу.
И куда потом девать этот "угол"?
Привести к пункт в минуту, смотреть как долго и делать выводы)
А зачем в минуту? Зачем куда-то приводить, если уже все давно приведено к пунктам за бар?
философский вопрос. С учетом фрактальности на разных ТФ тоже иногда оценку делаю скорости в барах, но как бы интерес и привожу к одному знаменателю. Толку в общем то никакого, но точно видно что скорость на малых тф больше.
зы вернее в этом чтото есть, не знаю как выразить, отражение динамики, как то так. Структура движений то одинакова.
Фантазировать можно как угодно и о чем угодно. Можно даже посчитать, сколь раз водитель-дальнобойщик сходил отлить за рейс и даже приплюсовать это к общей дистанции, и подивиться - о, она стала на 30 метров длиннее.
НЕ обладаю такой прямотой мысли. Иду путем сложным. Сперва смотрю что можно измерить, посчитать и только потом думаю, что можно с этим сделать.
Вопрос, как несложно вычислить влево, от текущего бара конец коридора? синие красные это экстемумы. Коридор можно в относительных изменения разницы минимумов и максимумов, и скорость минимумов и максимумов считать, но сложно это получается. Проще сделать хочется.
Простота - относительное понятие. Проще в каком смысле? Проще всего в реализации - просто пройтись циклом по последним барам.
Если проще с позиции быстродействия... то очень много вопросов. В этом случае надо стараться слева-направо, и чтобы на каждом баре только один раз быть. Если это вообще возможно. По крайней мере стремиться к этому надо.
Понятно что циклом по барам или экстремумам. Данные экстремумов есть в виде номер бара и цена. Что в условие поставить. Коридоры могут быть разной ширины, наклона. Можно конечно тупо регламентно если меньше ширины то мы в коридоре, но это тупиковое решение. А динамическое не могу сформировать. Это для первого расчета, для понимания что есть коридор к текущему бару.
про быстродействие и оптимизащию пока не думаю.
Можно посчитать линейную регрессию по вершинам, по низинам. Расстояние между границ измерять относительно стандартной девиации.
На сколько канал ровный можно оценить по соотношению коэффициентов B верхней и нижней границы. Если нужна такая точность.
Наклон канала - тоже по коэффициенту B.
...
А можно просто посчитать среднее от разницы двух соседних фракталов.