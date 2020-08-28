Как правильно записывать MathLog?
EfremovSergey:
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В описание ничего не сказано про основание логарифма...
в описании все есть, написано же натуральный логарифм
Вики Связь с логарифмами по другому основанию :
Сории. Натуральный же логарифм... Логарифм по основанию будет частным логарифмов a и б.
Igor Makanu:
в описании все есть, написано же натуральный логарифм
Вики Связь с логарифмами по другому основанию :
Спасибо.
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MathLog
Возвращает натуральный логарифм.
double MathLog(
double value // число для взятия логарифма
);
Параметры
val
[in] Значение, логарифм которого должен быть вычислен.
Возвращаемое значение
Натуральный логарифм value в случае успеха. Если значение val отрицательно, функция возвращает NaN (неопределенное значение). Если value равно 0, функция возвращает INF (бесконечность) .
Примечание
Вместо функции MathLog() можно использовать функцию log().
Правильно понимаю, что если требуется логарифм 8 по основанию 2, то записывать необходимо как MathLog2(8) ? В описание ничего не сказано про основание логарифма...