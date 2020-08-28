Как правильно записывать MathLog?

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MathLog

Возвращает натуральный логарифм.

double  MathLog(
   double  value      // число для взятия логарифма
   );

Параметры

val

[in]  Значение, логарифм которого должен быть вычислен.

Возвращаемое значение

Натуральный логарифм value в случае успеха. Если значение val отрицательно, функция возвращает NaN (неопределенное значение). Если value равно 0, функция возвращает INF (бесконечность) .

Примечание

Вместо функции MathLog() можно использовать функцию log().


Правильно понимаю, что если требуется логарифм 8 по основанию 2, то записывать необходимо как MathLog2(8) ?  В описание ничего не сказано про основание логарифма...
 
EfremovSergey:

 В описание ничего не сказано про основание логарифма...

в описании все есть, написано же натуральный логарифм

Вики Связь с логарифмами по другому основанию :



 
Сории. Натуральный же логарифм... Логарифм по основанию будет частным логарифмов a и б.
 
Igor Makanu:

в описании все есть, написано же натуральный логарифм

Вики Связь с логарифмами по другому основанию :



Спасибо.

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