Кто знает как созданы циклы for while и т.д. я хотел бы создать цикл по своей технологии, что можно изучить?
 

Здравствуйте.

Как подключить индикатор к советнику в качестве ресурса?

Как загрузить новую версию программы для проверки? 

 
Не поверите, но в справке (Меню Документация вверху страницы) всё есть. И даже с примерами.
Ищите на странице подзаголовок " Работа с пользовательскими индикаторами, подключенными в качестве ресурсов"

Документация по MQL5: Программы MQL5 / Ресурсы
В данном примере показано как проигрывать звуки из файлов Ok.wav и timeoit.wav, входящих в стандартную поставку терминала. Эти файлы находятся в папке означает папку, из которой запущен клиентский терминал MetaTrader 5.  Программным путем из mql5-программы каталог терминала можно узнать следующим образом: Расположение каталога данных терминала...
 

Артем EX4. #resource           "\\Indicators\\KChange.ex4". Как обратится к переменным индикатора? Х=iCustom(NULL,TF,"KChange.ex4",0,1);?

Как в черновике добавить новую версию продукта?

 
Артем EX4. #resource           "\\Indicators\\KChange.ex4". Как обратится к переменным индикатора? Х=iCustom(NULL,TF,"KChange.ex4",0,1);?

Как в черновике добавить новую версию продукта?

В приведённой справке есть про это. Читайте пожалуйста внимательней.
Про черновик не понял.
 
Советник проходит проверку для размещения в маркет. Во вкладке версии, как добавить новый файл? Как удалить черновик?
 
Советник проходит проверку для размещения в маркет. Во вкладке версии, как добавить новый файл? Как удалить черновик?
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
Сервис Маркет предлагает уникальные возможности для разработчиков информационно-аналитических систем и торговых роботов - теперь ваши программы попадают прямо в терминалы трейдеров и становятся доступными сразу всем пользователям MetaTrader 5. Это означает, что перед вами огромный рынок потенциальных клиентов, выйти на который вам позволит...
 
Ребята подскажите по этому вопросу https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page915#comment_12433495.
 
Ребята подскажите по этому вопросу https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page915#comment_12433495.
  
        int current_chart_id=ChartID();
        int first_chart_id=(int)ChartFirst();


Как перебрать в терминале все чарт ID? current_chart_id  в моем коде равно 1662429437, first_chart_id равно 1859831371. ChartNext() уже возвращает -1. Что же такое ChartFirst()

идентификатор первого графика клиентского терминала.

Что значит первый? Открытый первым? Почему его ID больше, чем ID текущего графика (открытого позднее, кстати)?
