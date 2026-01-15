Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 916
Здравствуйте.
Как подключить индикатор к советнику в качестве ресурса?
Как загрузить новую версию программы для проверки?
Не поверите, но в справке (Меню Документация вверху страницы) всё есть. И даже с примерами.
Ищите на странице подзаголовок " Работа с пользовательскими индикаторами, подключенными в качестве ресурсов"
Артем EX4. #resource "\\Indicators\\KChange.ex4". Как обратится к переменным индикатора? Х=iCustom(NULL,TF,"KChange.ex4",0,1);?
Как в черновике добавить новую версию продукта?
Советник проходит проверку для размещения в маркет. Во вкладке версии, как добавить новый файл? Как удалить черновик?
Ребята подскажите по этому вопросу https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page915#comment_12433495.
Как перебрать в терминале все чарт ID? current_chart_id в моем коде равно 1662429437, first_chart_id равно 1859831371. ChartNext() уже возвращает -1. Что же такое ChartFirst()?
идентификатор первого графика клиентского терминала.