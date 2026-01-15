Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 911

Новый комментарий
 
Alexandr Sokolov:

100-ку я поставил потому-что думал что то что мне нужно с 59 начнётся, но при 6-ке то-же самое

Нет. Убери вообще размерность. Пусть будет MPI[]; и тип проверьте, не ошибся-ли. Потом цикл от 0; < ArraySize(MPI); Плюс для начала зачем брать непонятный 59-й бар? Начни с нулевого или с первого. В общем вопросов очень много. Надо экспериментировать, проверять что на входе, что на выходе. Debug`ер в помощь.

 
Alexey Viktorov:

Нет. Убери вообще размерность. Пусть будет MPI[]; и тип проверьте, не ошибся-ли. Потом цикл от 0; < ArraySize(MPI); Плюс для начала зачем брать непонятный 59-й бар? Начни с нулевого или с первого. В общем вопросов очень много. Надо экспериментировать, проверять что на входе, что на выходе. Debug`ер в помощь.

Поэкспериментирую

 
Alexandr Sokolov:

Поэкспериментирую

Вот человек создал огромное количество учебных примеров на любой вкус. Там есть и мультитаймфреймные индикаторы, и мультисимвольные, и всякие иные мульти- ...

Просто поиском можно иногда пользоваться - ведь всё делается для вас - участников форума. Поищите:

Scriptor
Scriptor
  • www.mql5.com
С возросшим интересом к рынку Форекс, люди часто спрашивают, что можно почитать о законах функционирования мировой валютной биржи. В связи с этим, выкладываю свой список литературы для начинающих. Дополнение приветствуется :) Форекс для начинающих - А. КуликовВ основу книги положен многолетний... Бесплатно скачать MetaTrader 5 Бесплатно...
 
Alexandr Sokolov:

Поэкспериментирую

Ищем с "MTF" в названии

Например, это:

https://www.mql5.com/ru/code/24398

 
NastyaMaley:

GlobalVariable по умолчанию может быть только double

Если значение close мне необходимо без дробной части, будет ли правильно писать так:

int close = (int)GlobalVariableGet("close");
 
Taras Slobodyanik:
Спасибо :)
 

Тарас, вы мне когда-то посоветовали позиционировать метку с ценой по правому краю графика через первый видимый бар.

D1



Все отлично работает кроме первого часа в понедельник - цена смещается влево и чем меньше ТФ, тем сильнее - H6


И в итоге налазит на первый бар

H1



Координаты вычисляются вот так:

int      first_bar=(int)ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
int      width_bar=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_BARS,0);
double   label_price=iClose(_Symbol,_Period,0);

   if(width_bar>first_bar)
      {
      label_time=iTime(_Symbol,_Period,1)+(width_bar-first_bar)*PeriodSeconds();
      Print("width_bar>first_bar");
      }
   else
      {
      label_time=iTime(_Symbol,_Period,first_bar-width_bar+20);
      Print("label_time_else");
      }


Те значение PeriodSeconds() не является универсальным решением, нужен какой-то поправочный коэффициент, причем для каждого ТФ свой.

Как сделать более просто без лишних костылей?

 
psyman:

Все отлично работает кроме первого часа в понедельник - цена смещается влево и чем меньше ТФ, тем сильнее - H6

И в итоге налазит на первый бар

int      first_bar=(int)ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
int      width_bar=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_BARS,0);
double   label_price=iClose(_Symbol,_Period,0);

   if(width_bar>first_bar)
      {
      label_time=iTime(_Symbol,_Period,1)+(width_bar-first_bar)*PeriodSeconds();
      Print("width_bar>first_bar");
      }
   else
      {
      label_time=iTime(_Symbol,_Period,first_bar-width_bar+20);
      Print("label_time_else");
      }

а почему здесь 1, а не 0 ?

конечно возникает разрыв во времени из-за выходных

 
Alexey Viktorov:

Нет. Убери вообще размерность. Пусть будет MPI[]; и тип проверьте, не ошибся-ли. Потом цикл от 0; < ArraySize(MPI); Плюс для начала зачем брать непонятный 59-й бар? Начни с нулевого или с первого. В общем вопросов очень много. Надо экспериментировать, проверять что на входе, что на выходе. Debug`ер в помощь.

Что такое Debug`ер?


Если скопировать это слово в поисковик MQL - по запросу ничего не найдено, а в гугле всё на английском и я не пойму что именно мне нужно

 
С биржевым стаканом я только недавно начал работать,как я понимаю в стакане МТ5 то что выше спреда это Sell limit а то что ниже Buy limit. А как можно увидеть Buy Stop и Sell stop?
1...904905906907908909910911912913914915916917918...2693
Новый комментарий