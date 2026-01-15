Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 911
100-ку я поставил потому-что думал что то что мне нужно с 59 начнётся, но при 6-ке то-же самое
Нет. Убери вообще размерность. Пусть будет MPI[]; и тип проверьте, не ошибся-ли. Потом цикл от 0; < ArraySize(MPI); Плюс для начала зачем брать непонятный 59-й бар? Начни с нулевого или с первого. В общем вопросов очень много. Надо экспериментировать, проверять что на входе, что на выходе. Debug`ер в помощь.
Поэкспериментирую
Вот человек создал огромное количество учебных примеров на любой вкус. Там есть и мультитаймфреймные индикаторы, и мультисимвольные, и всякие иные мульти- ...
Просто поиском можно иногда пользоваться - ведь всё делается для вас - участников форума. Поищите:
Ищем с "MTF" в названии
Например, это:
https://www.mql5.com/ru/code/24398
GlobalVariable по умолчанию может быть только double
Если значение close мне необходимо без дробной части, будет ли правильно писать так:
Тарас, вы мне когда-то посоветовали позиционировать метку с ценой по правому краю графика через первый видимый бар.
D1
Все отлично работает кроме первого часа в понедельник - цена смещается влево и чем меньше ТФ, тем сильнее - H6
И в итоге налазит на первый бар
H1
Координаты вычисляются вот так:
Те значение PeriodSeconds() не является универсальным решением, нужен какой-то поправочный коэффициент, причем для каждого ТФ свой.
Как сделать более просто без лишних костылей?
а почему здесь 1, а не 0 ?
конечно возникает разрыв во времени из-за выходных
Что такое Debug`ер?
Если скопировать это слово в поисковик MQL - по запросу ничего не найдено, а в гугле всё на английском и я не пойму что именно мне нужно